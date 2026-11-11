Sân Pleiku đông kỷ lục trong ngày U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan

Đông đảo người hâm mộ trên sân Pleiku theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan - Ảnh: N.K

Phải lâu lắm rồi sân Pleiku mới đông kín người xem như ngày khai mạc Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vào tối 10-11.

Đây không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà còn là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".

Theo thống kê của ban tổ chức giải, có 10.011 khán giả có mặt trên sân Pleiku để theo dõi lễ khai mạc lẫn trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Nhiều người không có chỗ ngồi phải đứng ở trên cao nhưng vẫn không ngừng cổ vũ cho đội nhà.

Và tất cả đã không phải thất vọng với màn trình diễn của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0. Niềm vui càng lớn hơn với người hâm mộ phố núi khi chứng kiến những cầu thủ trưởng thành từ CLB Hoàng Anh Gia Lai đều chơi tốt trong màu áo U23 Việt Nam.

Cao Hoàng Minh làm chủ tuyến giữa, trung vệ Đinh Quang Kiệt cũng chơi xuất sắc. Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm thậm chí còn lập cú đúp bàn thắng. Tiền đạo Trần Gia Bảo vào thay Lê Văn Thuận ở phút 66 cũng chơi không tệ.

Không chỉ chứng kiến trận đấu hấp dẫn và nhiều bàn thắng, người hâm mộ còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng khai mạc giải đầy màu sắc.

Thông qua lễ khai mạc, Gia Lai gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về một vùng đất thân thiện, bản sắc, năng động và đột phá - nơi thể thao gắn kết với du lịch, văn hóa hòa quyện cùng khát vọng hội nhập.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh Gia Lai rất vinh dự được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tin tưởng lựa chọn là địa điểm đăng cai sự kiện thể thao quốc tế tầm vóc này.

Ông Tuấn cũng hy vọng U23 Việt Nam và các đội khách mời U23 Thái Lan, U23 Singapore, U23 Qatar không chỉ thu thập tốt về chuyên môn mà sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại Gia Lai.

Minh Tâm (U23 Việt Nam) ăn mừng cú đúp vào lưới U23 Thái Lan - Ảnh: N.K

Các CĐV của CLB Hoàng Anh Gia Lai mặc áo đỏ sao vàng cổ vũ cho U23 Việt Nam ở khán đài B - Ảnh: N.K

Khán đài kín chỗ, nhiều người phải đứng trên cao để xem - Ảnh: N.K

Khán đài A cũng đông kín khán giả - Ảnh: N.K

Tiết mục biểu diễn khai mạc giải đấu - Ảnh: N.K

Các cô gái xinh đẹp biểu diễn tại lễ khai mạc - Ảnh: N.K

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - chào người hâm mộ khi được giới thiệu tại lễ khai mạc - Ảnh: N.K

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tặng hoa cho U23 Thái Lan - Ảnh: ANH KHOA

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, cùng các khách mời bắt tay động viên 2 đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trước giờ thi đấu - Ảnh: ANH KHOA

U23 Việt Nam thắng áp đảo U23 Thái Lan Tối 10-11, tại lượt trận đầu tiên Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam nhẹ nhàng đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 3-0.



