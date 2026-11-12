Đội hình xuất phát U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: Minh Tâm dự bị

Đội hình xuất phát đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Singapore - Đồ họa: N.K.

Chiều 12-11, HLV Đinh Hồng Vinh đã công bố đội hình xuất phát đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra lúc 19h trên sân Pleiku.

So với trận ra quân thắng U23 Thái Lan 3-0, HLV Đinh Hồng Vinh đã có 5 sự thay đổi ở đội hình chính. Theo đó tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng đá ngay từ đầu thay cho Minh Tâm - chân sút đã lập cú đúp ở trận ra quân.

Tiền đạo Gia Bảo cũng đá chính thay cho cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) ở cánh trái. Ở trận ra quân, Gia Bảo vào sân thay Văn Thuận và chính là người đem về quả phạt đền cho Wiiliams ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam. Vị trí tiền đạo cánh phải là Lê Văn Thuận.

Ở tuyến giữa, HLV Đinh Hồng Vinh bố trí Đức Phú đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Quang Duyệt thay cho Cao Hoàng Minh. Thanh Đức cũng thay Bảo Long đá hành lang trái. Long Vũ tiếp tục trấn giữ cánh phải.

Thay đổi cuối cùng nằm ở hàng thủ. Trung vệ Nguyễn Anh Tiệp đá chính thay Lê Nguyên Hoàng, bên cạnh Tuấn Khải và Đinh Quang Kiệt. Thủ môn bắt chính vẫn là Cao Văn Bình.

Với khả năng phòng ngự ấn tượng, U23 Singapore đã xuất sắc hòa U23 Qatar 0-0 ở trận ra quân. Vì thế, U23 Việt Nam sẽ phải chơi tấn công tốt hơn nữa để giành chiến thắng.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết toàn đội sẽ quyết tâm chiến thắng trước U23 Singapore để dành tặng cho người hâm mộ.