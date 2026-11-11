Cựu đội trưởng tuyển Thái Lan ôn lại kỷ niệm cũ tại CLB Hoàng Anh Gia Lai

Choketawee Promrut và bầu Đức của CLB Hoàng Anh Gia Lai bắt tay nhau ở lễ khai mạc Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh: ANH KHOA

Chiều 11-11, đội tuyển U23 Thái Lan đã có buổi tập nhẹ tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, sau trận ra quân thua U23 Việt Nam 0-3 ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Do đến Gia Lai muộn vào tối 9-11 và sau đó ra sân Pleiku thi đấu ngay vào ngày 10-11, nên đây mới là buổi tập đầu tiên của U23 Thái Lan tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng.

Ngay lập tức, trợ lý của đội tuyển U23 Thái Lan Choketawee Promrut đã có dịp ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ với những thành viên cũ ở CLB Hoàng Anh Gia Lai lẫn những hình ảnh được lưu giữ tại đây.

Năm 2005, Choketawee Promrut đang là trung vệ đội trưởng đội tuyển Thái Lan đã gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai thi đấu cùng Kiatisak, Dusit và Taiwan.

Ở tấm đá hoa cương lớn tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng vẫn còn ghi tên cả đội hình CLB Hoàng Anh Gia Lai giành hạng 4 V-League 2005, trong đó có tên 4 cầu thủ của Thái Lan. Choketawee Promrut khi nhìn thấy tên mình đã không giấu được niềm vui trong ngày trở lại.

Choketawee Promrut chỉ vào tên của mình trên tấm đá hoa cương lớn đặt tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng - Ảnh: TẤN ANH

Anh còn chụp lại những tấm hình thi đấu khổ lớn của mình cùng các đồng đội được CLB Hoàng Anh Gia Lai phóng lớn và treo trang trọng trong phòng truyền thống để làm kỷ niệm.

Trước đó ở trận khai mạc, Choketawee Promrut cũng tranh thủ hỏi thăm và chụp ảnh cùng ông bầu Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai trước khi bước vào thi đấu.

Sự quyết liệt của bầu Đức những năm đầu 2000 khi đưa các ngôi sao Thái Lan sang Việt Nam thi đấu, không chỉ giúp các cầu thủ Thái Lan có thu nhập nhiều hơn (ông sẵn sàng trả giá cao hơn các đối thủ) mà còn tạo tiếng vang lớn cho bóng đá Việt Nam.

Đó là lý do Choketawee Promrut khi gặp lại bầu Đức ở Gia Lai VTV Cup 2026 đã tỏ sự trân trọng với người sếp cũ dù anh chỉ thi đấu có một mùa giải 2005 trước khi gia nhập các CLB của Singapore, Malaysia rồi trở lại Thái Lan.

Thất bại trước U23 Việt Nam buộc U23 Thái Lan phải nỗ lực giành kết quả tốt trong 2 trận còn lại với U23 Qatar (ngày 12-11) và U23 Singapore (14-11) để nuôi hy vọng vô địch. Nhưng với cá nhân Choketawee Promrut, dù thành tích U23 Thái Lan thế nào tại giải, đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ.

Choketawee Promrut chụp ảnh tại phòng truyền thống của CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: TẤN ANH

Không chỉ Choketawee Promrut, cựu danh thủ Kiatisak từ Thái Lan cũng dành lời trân trọng cho bầu Đức tại Gia Lai VTV Cup 2026. Anh viết lên Facebook cá nhân: "Dù hiện tại có làm việc ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên ơn của người sếp này", cùng video bầu Đức đi bắt tay cầu thủ U23 Thái Lan và U23 Việt Nam ở ngày khai mạc Gia Lai VTV Cup 2026.