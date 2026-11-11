Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cựu đội trưởng tuyển Thái Lan ôn lại kỷ niệm cũ tại CLB Hoàng Anh Gia Lai

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Cựu trung vệ đội trưởng đội tuyển Thái Lan Choketawee Promrut đã có ngày trở lại CLB Hoàng Anh Gia Lai đáng nhớ, khi cùng U23 Thái Lan dự Gia Lai VTV Cup 2026.

Cựu đội trưởng tuyển Thái Lan ôn lại kỉ niệm cũ tại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

Choketawee Promrut và bầu Đức của CLB Hoàng Anh Gia Lai bắt tay nhau ở lễ khai mạc Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh: ANH KHOA

Chiều 11-11, đội tuyển U23 Thái Lan đã có buổi tập nhẹ tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, sau trận ra quân thua U23 Việt Nam 0-3 ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Do đến Gia Lai muộn vào tối 9-11 và sau đó ra sân Pleiku thi đấu ngay vào ngày 10-11, nên đây mới là buổi tập đầu tiên của U23 Thái Lan tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. 

Ngay lập tức, trợ lý của đội tuyển U23 Thái Lan Choketawee Promrut đã có dịp ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ với những thành viên cũ ở CLB Hoàng Anh Gia Lai lẫn những hình ảnh được lưu giữ tại đây.

Năm 2005, Choketawee Promrut đang là trung vệ đội trưởng đội tuyển Thái Lan đã gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai thi đấu cùng Kiatisak, Dusit và Taiwan. 

Ở tấm đá hoa cương lớn tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng vẫn còn ghi tên cả đội hình CLB Hoàng Anh Gia Lai giành hạng 4 V-League 2005, trong đó có tên 4 cầu thủ của Thái Lan. Choketawee Promrut khi nhìn thấy tên mình đã không giấu được niềm vui trong ngày trở lại.

Cựu đội trưởng tuyển Thái Lan ôn lại kỉ niệm cũ tại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

Choketawee Promrut chỉ vào tên của mình trên tấm đá hoa cương lớn đặt tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng - Ảnh: TẤN ANH

Anh còn chụp lại những tấm hình thi đấu khổ lớn của mình cùng các đồng đội được CLB Hoàng Anh Gia Lai phóng lớn và treo trang trọng trong phòng truyền thống để làm kỷ niệm.

Trước đó ở trận khai mạc, Choketawee Promrut cũng tranh thủ hỏi thăm và chụp ảnh cùng ông bầu Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai trước khi bước vào thi đấu. 

Sự quyết liệt của bầu Đức những năm đầu 2000 khi đưa các ngôi sao Thái Lan sang Việt Nam thi đấu, không chỉ giúp các cầu thủ Thái Lan có thu nhập nhiều hơn (ông sẵn sàng trả giá cao hơn các đối thủ) mà còn tạo tiếng vang lớn cho bóng đá Việt Nam. 

Đó là lý do Choketawee Promrut khi gặp lại bầu Đức ở Gia Lai VTV Cup 2026 đã tỏ sự trân trọng với người sếp cũ dù anh chỉ thi đấu có một mùa giải 2005 trước khi gia nhập các CLB của Singapore, Malaysia rồi trở lại Thái Lan.  

Thất bại trước U23 Việt Nam buộc U23 Thái Lan phải nỗ lực giành kết quả tốt trong 2 trận còn lại với U23 Qatar (ngày 12-11) và U23 Singapore (14-11) để nuôi hy vọng vô địch. Nhưng với cá nhân Choketawee Promrut, dù thành tích U23 Thái Lan thế nào tại giải, đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ.

Cựu đội trưởng tuyển Thái Lan ôn lại kỉ niệm cũ tại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 3.

Choketawee Promrut chụp ảnh tại phòng truyền thống của CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: TẤN ANH

Không chỉ Choketawee Promrut, cựu danh thủ Kiatisak từ Thái Lan cũng dành lời trân trọng cho bầu Đức tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Anh viết lên Facebook cá nhân: "Dù hiện tại có làm việc ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên ơn của người sếp này", cùng video bầu Đức đi bắt tay cầu thủ U23 Thái Lan và U23 Việt Nam ở ngày khai mạc Gia Lai VTV Cup 2026.

Cựu đội trưởng tuyển Thái Lan ôn lại kỉ niệm cũ tại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 5.U23 Việt Nam thắng áp đảo U23 Thái Lan

Tối 10-11, tại lượt trận đầu tiên Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam nhẹ nhàng đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 3-0.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đoàn Nguyên Đức Choketawee Promrut Hoàng Anh Gia Lai Trung tâm thể thao Hàm Rồng sân Pleiku

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất