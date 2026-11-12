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U23 Thái Lan - U23 Qatar (hết hiệp 1) 0-2: Hiệp đấu yếu ớt của Voi chiến

tác giả
TUẤN LONG
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TUẤN LONG
TUẤN LONG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Sớm khi bị thủng lưới 2 bàn chỉ sau 18 phút, U23 Thái Lan bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công để hy vọng sớm có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Mời bạn đọc theo dõi diễn biến trên Báo Tuổi Trẻ.

U23 Thái Lan - U23 Qatar (hiệp 1) 0-1: Yamaan Jarrar mở tỉ số - Ảnh 1.

Cầu thủ U23 Qatar ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Qatar đã diễn ra với kịch bản không thể “thảm họa” hơn đối với đại diện bóng đá Đông Nam Á. Ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Khánh Nam vang lên chưa lâu, U23 Qatar có bàn mở tỉ số.

Chỉ sau 8 phút bóng lăn, từ pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái, đội trưởng Yamaan Jarrar đi bóng xuống sát đáy biên rồi tung ra cú dứt điểm đưa bóng xuyên qua hai chân thủ môn U23 Thái Lan, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Bàn thua sớm dường như khiến các cầu thủ trẻ xứ Chùa vàng bị tâm lý, khiến hệ thống phòng ngự của họ liên tục chệch choạc. Tận dụng thời cơ, U23 Qatar không mất nhiều thời gian để có bàn thắng thứ hai. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, hậu vệ Jad Seleh trong tư thế không ai kèm đã thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan, nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 18.

Dù sau đó "Voi chiến" nỗ lực xốc lại đội hình và phần nào cải thiện thế trận, sự bế tắc và thiếu sắc bén trong các pha lên bóng khiến họ hoàn toàn bất lực trước hàng thủ của U23 Qatar. Khép lại 45 phút đầu tiên, U23 Qatar dẫn trước U23 Thái Lan với lợi thế dẫn trước 2 bàn. 

TUẤN LONG - QUỐC THẮNG
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    Chủ đề: U23 Thái Lan U23 VIỆT NAM Gia Lai VTV Cup 2026 U23 Qatar

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