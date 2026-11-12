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Lê Quang Liêm thắng trận ra quân tại giải cờ toàn năng thế giới

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Rạng sáng 12-11, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm có trận thắng đầu tiên ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn tại Giải cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess World Championship Tour Pilot 2026).

Lê Quang Liêm thắng trận ra quân tại giải cờ vua toàn năng thế giới - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (trái) tiếp tục thi đấu nội dung cờ bán tiêu chuẩn tại giải cờ vua toàn năng - Ảnh: Chessbase India

Ngay sau ngày tranh tài cờ chớp phân hạng hôm 11-11, Đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm chính thức bước vào lượt trận đầu tiên ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn.

Lá thăm may rủi đã đưa đại diện Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" với sự góp mặt của hàng loạt kỳ thủ nằm trong top 10 bảng xếp hạng FIDE, bao gồm kỳ thủ số 3 thế giới Fabiano Caruana, thần đồng Rameshbabu Praggnanandhaa, Vincent Keymer, Richard Rapport và Vladislav Artemiev.

Trong bối cảnh thể thức thi đấu vòng tròn chỉ trao tấm vé duy nhất cho người đứng đầu bảng tiến vào nhánh tranh cúp vô địch, mỗi ván đấu đều mang tính chất sống còn.

Đối đầu với Vladislav Artemiev ở trận ra quân, Lê Quang Liêm đã thể hiện bản lĩnh kiên cường cùng chiều sâu chiến thuật sắc sảo.

Cầm quân đen ở ván lượt đi, kỳ thủ Việt Nam thi đấu chặt chẽ để hóa giải hoàn toàn các đợt tấn công của đối thủ và có được 1 trận hòa với cờ tàn tượng khác màu.

Bước sang ván thứ 2 khi cầm quân trắng, Quang Liêm thi đấu nhỉnh hơn ở phần trung cuộc, trước khi chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng trước Artemiev để có được thêm 3 điểm.

Khép lại lượt trận đầu tiên với thành tích 1 thắng và 1 hòa, Lê Quang Liêm giành được 4 điểm, tạm thời chia sẻ ngôi đầu bảng B cùng kỳ thủ số 3 thế giới Fabiano Caruana nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

Dù có bước chạy đà hoàn hảo, chặng đường phía trước của đại diện Việt Nam vẫn còn nhiều chông gai.

Ở lượt trận tiếp theo, Lê Quang Liêm sẽ bước vào cuộc so tài dự báo vô cùng căng thẳng trước Vincent Keymer - kỳ thủ sinh năm 2004 người Đức hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng thế giới của FIDE.

Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 21-11 tại Budapest (Hungary), quy tụ 24 siêu đại kiện tướng thế giới nhằm thử nghiệm thể thức kết hợp mới trước khi FIDE ra mắt hệ thống chính thức vào năm 2027.

Giải đấu trải qua hai chặng chính. Mở đầu, các kỳ thủ đấu 9 ván cờ chớp để phân hạng hạt giống và lấy chỉ số phụ. Sau đó, 24 người chia vào 4 bảng đấu vòng tròn hai lượt ở thể thức bán tiêu chuẩn (45+30), thi đấu 10 ván tính điểm (thắng 3, hòa 1, thua 0).

Khép lại vòng bảng, chỉ 4 kỳ thủ dẫn đầu mới bước vào nhánh bán kết để tranh chức vô địch, trong khi các vị trí còn lại tiếp tục đấu loại trực tiếp ở các nhánh tương ứng để xếp hạng từ 1 đến 24.

Ở các trận knock-out quyết định, mỗi cặp đấu diễn ra trong 2 ngày với kết hợp ở cả 3 thể loại cờ: 4 ván chớp, 2 ván nhanh và 1 ván bán tiêu chuẩn mỗi ngày. Nếu hòa điểm sau hai ngày, hai kỳ thủ sẽ bước vào ván cờ sinh tử Armageddon để phân định thắng thua chung cuộc.

Lê Quang Liêm thắng trận ra quân tại giải cờ toàn năng thế giới - Ảnh 3.Lê Quang Liêm nhận vinh dự lớn trong 'cuộc cách mạng cờ vua thế giới'

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được mời dự giải thử nghiệm Total Chess, góp mặt trong nhóm kỳ thủ mở màn hệ thống tranh chức vô địch thế giới tổng hợp được FIDE phê chuẩn. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng mở ra kỷ nguyên xếp hạng mới của làng cờ.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Vladislav Artemiev Vincent Keymer cờ vua Lê Quang Liêm

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