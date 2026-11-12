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VBA lên tiếng vụ cầu thủ bóng rổ bị bắt vì dàn xếp tỉ số

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Ban tổ chức Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) khẳng định sẽ áp dụng mức kỷ luật cao nhất, đình chỉ thi đấu vô thời hạn đối với cầu thủ được xác định có hành vi vi phạm.

Tối11-11, VBA ra thông báo về vụ một số vận động viên thi đấu tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) mùa giải 2026 bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số các trận đấu thể thao.

Theo VBA, ngay sau khi nắm thông tin, ban tổ chức đã báo cáo Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), đồng thời đưa ra quan điểm và các biện pháp xử lý.

VBA khẳng định kiên quyết phản đối các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao. Trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị điều hành giải, VBA cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra khi được yêu cầu.

Để tôn trọng quy trình tố tụng, VBA không bình luận về chi tiết vụ án và danh tính những cá nhân liên quan.

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Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, phối hợp theo chỉ đạo của VBF và áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất theo điều lệ giải cùng quy định pháp luật đối với những trường hợp được xác định có vi phạm. Hình thức kỷ luật là đình chỉ thi đấu vô thời hạn tại giải bóng rổ vô địch quốc gia.

VBA cũng khẳng định hệ thống quản lý và chuyên môn của giải trong các mùa vừa qua, đặc biệt là mùa giải 2026, được vận hành nghiêm ngặt. Thời gian tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật nội bộ, tăng cường các biện pháp kiểm soát và hệ thống cảnh báo quốc tế nhằm ngăn chặn tiêu cực, bảo đảm tính công bằng, minh bạch của giải đấu.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ, dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá và bóng rổ do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Đối với các trận đấu tại VBA mùa giải 2026, cơ quan điều tra xác định Công thuê và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật để dàn xếp kết quả một số trận đấu, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công đánh bạc.

Cụ thể, Nhật đã bàn bạc với các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh và Lâm Minh Duy (Câu lạc bộ Da Nang Dragons) để dàn xếp tỉ số trận đấu giữa hai đội ngày 15-8-2026.

Theo cơ quan điều tra, Công sử dụng số tiền lên đến hàng tỉ đồng để cá độ. Nhật được trả công cùng các cầu thủ tham gia cá độ trong đường dây này.

VBA lên tiếng về vụ dàn xếp tỉ số ở giải bóng rổ VĐQG 2026 - Ảnh 3.Bốn cầu thủ nào của CLB bóng đá Long An bị yêu cầu thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số?

Cục Cảnh sát hình sự xác định Vũ Chí Công đã móc nối với thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, yêu cầu 4 cầu thủ thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số, phục vụ cá độ.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Dàn xếp tỉ số bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA

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