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Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô cùng U23 Việt Nam chuẩn bị trận 'chung kết' với U23 Qatar

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Hai cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô vẫn đang tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam, để chuẩn bị cho trận quyết định ngôi vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 với U23 Qatar.

Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô vẫn cùng U23 Việt Nam đá trận 'chung kết' với U23 Qatar - Ảnh 1.

Williams Minh Hoàng trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Singapore - Ảnh: N.K.

10h30 sáng 13-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, sau trận thắng U23 Singapore 1-0 ở lượt thứ 2 Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra tối 12-11 trên sân Pleiku. 

HLV Đinh Hồng Vinh đã chia đội hình U23 Việt Nam ra làm 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ ít thi đấu hoặc chưa được tung vào sân trước U23 Singapore tập luyện bình thường tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. 

Những cầu thủ đã thi đấu trong 2 trận thắng trước U23 Singapore lẫn U23 Thái Lan được ở lại khách sạn tập nhẹ, để hồi phục thể lực. 

Trái ngược với thông tin sẽ trở về CLB Công An TP.HCM để chuẩn bị cho Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027, hai cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô cùng Đức Phú và Đinh Quang Kiệt hiện vẫn đang ở lại U23 Việt Nam để tập luyện. Các cầu thủ đang tích cực chuẩn bị cho trận tranh ngôi vô địch với U23 Qatar ở lượt cuối của giải vào 19h ngày mai (14-11).

Khi kết thúc Gia Lai VTV Cup 2026, cả 4 cầu thủ này vẫn còn 2 ngày để cùng CLB Công An TP.HCM tập luyện cho trận gặp CLB Buriram United (Thái Lan) trên sân Bình Dương, ở lượt thứ 2 bảng A Shopee Cup vào tối 18-11.

Sau buổi tập sáng 13-11, HLV Đinh Hồng Vinh cho toàn đội nghỉ ngơi vào buổi chiều cùng ngày. Lúc này, điều quan trọng nhất với U23 Việt Nam chính là nghỉ ngơi hồi phục, tranh thủ phân tích U23 Qatar trước khi bước vào trận đấu quyết định. 

U23 Qatar đã hòa U23 Singapore 0-0 và vừa thắng U23 Thái Lan 2-1, cho thấy sẽ là đối thủ nặng ký cho U23 Việt Nam và hứa hẹn sẽ đem đến một trận đấu hấp dẫn trên sân Pleiku

Trước đó, bốn tuyển thủ Lê Giang Patrik, Olaha Mạnh Đức, Quốc Cường và Nhật Minh đã rời đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 ở Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình), để trở về tập trung cùng CLB Công An TP.HCM chuẩn bị cho Shopee Cup.

Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô vẫn cùng U23 Việt Nam đá trận 'chung kết' với U23 Qatar - Ảnh 3.Đánh bại U23 Singapore, U23 Việt Nam toàn thắng ở Giải giao hữu quốc tế 2026

Tố 12-11, U23 Việt Nam đã đánh bại Singapore 1-0 ở lượt trận thứ 2 Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: U23 Qatar HLV Đinh Hồng Vinh Williams Minh Hoàng sân Pleiku U23 Việt Nam

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