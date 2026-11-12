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U23 Việt Nam chia tay Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Sau trận thắng U23 Singapore ở Gia Lai VTV Cup 2026, Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, Đức Phú và Đinh Quang Kiệt đã chia tay đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chia tay Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô - Ảnh 1.

Williams Minh Hoàng (áo trắng) trận U23 Việt Nam gặp U23 Singapore - Ảnh: N.K.

Tối 12-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng U23 Singapore 1-0 ở lượt thứ 2 Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân Peliku.

Trước U23 Singapore chơi phòng ngự số đông, U23 Việt Nam dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đã không thể tận dụng thành công. Đặc biệt là cầu thủ vào sân thay người Khoa Ngô khi có pha dứt điểm bật cột dọc ở phút 61.

Phải chờ đến phút 70, đội tuyển U23 Việt Nam mới có bàn thắng sau pha giật gót của Bảo Long. Có cùng chiến thắng ở lượt trận này, nên U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ tranh chức vô địch khi gặp nhau ở lượt cuối vào ngày 14-11. 

Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh lại không có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. Bởi 2 cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng (Anh), Khoa Ngô (Úc) cùng Đức Phú, Đinh Quang Kiệt sẽ phải trở về tập luyện cùng CLB Công An TP.HCM từ ngày mai (13-11). 

Đội bóng ngành công an cần lực lượng tốt nhất để chuẩn bị cho trận gặp Buriram United (Thái Lan) ở lượt trận thứ 2 bảng A Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027, diễn ra vào ngày 18-11 trên sân Bình Dương.

U23 Việt Nam chia tay Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô - Ảnh 2.

Khoa Ngô (áo trắng) trận U23 Việt Nam gặp U23 Singapore - Ảnh: N.K.

Không còn Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ còn đúng 3 tiền đạo Minh Tâm, Gia Bảo và Hoàng Anh cho trận gặp U23 Qatar. Còn 2 tuyến còn lại, ông đều có nhiều phương án thay thế cho Đức Phú và Đinh Quang Kiệt.

Cao Hoàng Minh, Thái Bá Đạt, Quang Duyệt đều sẵn sàng đá ở vị trí tiền vệ trung tâm mà Đức Phú để lại. Trong đó Quang Duyệt chơi rất chững chạc trong 2 trận đá chính vừa qua với Cao Hoàng Minh (trận U23 Thái Lan) và với Đức Phú (trận U23 Singapore). 

Bản thân HLV Đinh Hồng Vinh cũng dành lời khen cho Quang Duyệt sau trận thắng U23 Singapore. 

Ông nói: "Tôi đã dành lời khen cho Quang Duyệt. Trước khi giải đấu diễn ra, tôi chỉ xem Duyệt thi đấu khoảng 30 phút trong trận CLB Hoàng Anh Gia Lai gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 3 V-League và quyết định trao cho cậu ấy cơ hội thử sức ở giải lần này, nhằm chuẩn bị lực lượng cho năm 2027. 

Duyệt sinh năm 2005. Qua hai trận đấu vừa qua, cậu ấy đã để lại ấn tượng tốt. Duyệt là một cầu thủ có chất lượng, luôn nỗ lực và khát khao tiến xa hơn trong tương lai".

Ở hàng thủ, HLV Đinh Hồng Vinh còn nhiều trung vệ chất lượng là Lê Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Anh Tiệp và Tuấn Khải để thay thế Đinh Quang Kiệt.

Trước đó, 4 cầu thủ Lê Giang Patrik, Olaha Mạnh Đức, Quốc Cường và Nhật Minh cũng rời đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa ở Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) hôm 11-11. Cả 4 phải về tập luyện cùng CLB Công An TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp Buriram United.

U23 Việt Nam chia tay Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô - Ảnh 1.Đánh bại U23 Singapore, U23 Việt Nam toàn thắng ở Giải giao hữu quốc tế 2026

Tố 12-11, U23 Việt Nam đã đánh bại Singapore 1-0 ở lượt trận thứ 2 Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: sân Pleiku U23 Việt Nam U23 Qatar Khoa Ngô Williams Minh Hoàng

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