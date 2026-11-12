Bảng xếp hạng Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam nhất, Thái Lan chót bảng - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Tối 12-11, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Singapore 1-0. Bảo Long ghi bàn duy nhất ở phút 70 bằng pha đánh gót điệu nghệ, giúp đội chủ nhà giải quyết thế trận bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của đối phương.

Sau hai trận toàn thắng, thầy trò ông Đinh Hồng Vinh có 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa thủng lưới. U23 Việt Nam giữ ngôi đầu với hiệu số +4, hơn đội đứng thứ hai là U23 Qatar 2 điểm.

Ở trận đấu sớm cùng ngày, U23 Qatar đánh bại U23 Thái Lan 2-1. Đại diện Tây Á ghi hai bàn trong hiệp một, trước khi đối thủ rút ngắn cách biệt từ chấm phạt đền ở thời gian bù giờ. Chiến thắng giúp Qatar nâng số điểm lên 4, cùng hiệu số +1.

Trong khi đó U23 Singapore đứng thứ ba với 1 điểm, hiệu số −1. U23 Thái Lan tiếp tục chót bảng sau hai thất bại liên tiếp, chưa có điểm và mang hiệu số −4.

Cả Singapore lẫn Thái Lan đều không còn khả năng cạnh tranh chức vô địch.

Với cục diện này, ngôi vô địch sẽ được quyết định trong cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11.

Đội chủ nhà chỉ cần hòa là chắc chắn vô địch, còn Qatar buộc phải thắng để vượt lên.

Trước đó, U23 Thái Lan gặp U23 Singapore lúc 15h, cạnh tranh vị trí thứ ba chung cuộc.

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, gồm: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, thi đấu vòng tròn một lượt.

Đánh bại U23 Singapore, U23 Việt Nam toàn thắng ở Giải giao hữu quốc tế 2026 Tố 12-11, U23 Việt Nam đã đánh bại Singapore 1-0 ở lượt trận thứ 2 Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.



