Barca bị châm biếm vì giới thiệu dịch vụ giữ tro cốt của CĐV với giá “cắt cổ”

Chủ tịch Joan Laporta của CLB Barca - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-11, ban lãnh đạo Barca trình làng dự án Memorial FC Barcelona, khu tưởng niệm dành cho những người muốn tiếp tục gắn bó với CLB sau khi qua đời. Công trình rộng khoảng 1.500m², có sức chứa 26.000 bình tro cốt và 9.000 bảng tưởng niệm.

Trước kế hoạch này, báo The Guardian ngày 11-11 châm biếm: “Ngay cả lòng trung thành vĩnh cửu với Barca cũng có giá”.

Theo biểu phí chính thức, quyền sử dụng một ô lưu tro cốt có giá khởi điểm 2.490 euro cho 10 năm, 4.990 euro cho 25 năm và 5.990 euro cho 50 năm, đã gồm VAT. Những vị trí nhất định có giá cao hơn. Thời hạn sử dụng được tính từ khi bình tro cốt được đặt vào ô, thay vì ngày thanh toán.

Tuy nhiên đây chưa phải toàn bộ chi phí. Khách hàng phải trả thêm 180 euro cho bình tro cốt và thủ tục, cùng phí bảo trì 70 euro/năm, được miễn năm đầu. Khu vực “Grandstand” phụ thu 500 euro. Người chưa quyết định vị trí có thể đặt trước 500 euro, khoản này được trừ vào giá cuối cùng.

Tính theo biểu phí hiện tại, gói 10 năm ở mức khởi điểm sẽ tốn tổng cộng 3.300 euro nếu cộng bình tro cốt, thủ tục và chín năm bảo trì. Gói 50 năm tương ứng khoảng 9.600 euro, chưa tính phụ thu vị trí và giả định phí bảo trì không thay đổi.

Đơn vị vận hành còn cho phép trả góp trong 12 tháng không lãi suất, hoặc vay trả trong ba đến năm năm với lãi suất 7% áp dụng cho tiền sử dụng ô lưu tro cốt. Các khoản bổ sung thanh toán riêng.

Một chi tiết đáng chú ý là cách xử lý tro cốt sau khi hết hợp đồng. Người mua có thể chọn chuyển tro cốt sang Ara Comunitaria, khu tưởng niệm chung, để tiếp tục lưu tại Camp Nou. Quyền này đã gồm trong gói 50 năm; với gói 10 và 25 năm, khách phải bổ sung 1.800 euro.

Phối cảnh khu vực đặt tro cốt của CĐV Barca - Ảnh: BARCA

Ngoài dịch vụ lưu tro cốt, dự án bán bảng tưởng niệm cho cả người còn sống. Giá lần lượt là 490, 890 và 990 euro cho thời hạn 10, 25 và 50 năm. Khách muốn vị trí cao cấp trả thêm 50 euro; đặt bảng cạnh một huyền thoại CLB phụ thu 100 euro. Đây là dịch vụ bảng tưởng niệm, không phải chỗ gửi tro cốt.

Dù xuất hiện lời châm biếm, dự án vẫn nhận được sự hưởng ứng. Mundo Deportivo cho biết cựu đội trưởng José Vicente “Tente” Sánchez đã đặt chỗ, chọn dòng chữ “Tôi đang ở nhà” để thể hiện mong muốn an nghỉ tại nơi từng mang lại cho ông hạnh phúc.

Hiện khu tưởng niệm mới nhận đặt chỗ. Theo kế hoạch chính thức, giai đoạn đầu dự kiến mở cuối năm 2027, giai đoạn hai vào giữa năm 2028. Dịch vụ dành cho mọi người hâm mộ, không bắt buộc phải là hội viên Barcelona.