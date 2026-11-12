Bóng đá nữ Việt Nam nhận tin cực vui: đường đến World Cup rộng thênh thang

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đến World Cup - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sáng ngày 12-11 (giờ Việt Nam), FIFA công bố báo cáo đánh giá hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 và 2035, đồng thời khẳng định tin vui cho hầu hết các nền bóng đá trên thế giới.

Hồ sơ liên danh Mỹ, Mexico, Costa Rica, Jamaica cho năm 2031 và bốn liên đoàn thuộc Vương quốc Anh cho năm 2035 đều đáp ứng yêu cầu tối thiểu, sẽ được trình Đại hội bất thường FIFA ngày 23-11 để quyết định chủ nhà.

Đáng chú ý, FIFA chính thức công bố World Cup nữ 2031 sẽ là kỳ đầu tiên có 48 đội, tăng 16 đội so với hiện nay. Giải gồm 12 bảng, tổng cộng 104 trận. Quyết định mở rộng đã được Hội đồng FIFA thông qua từ tháng 5-2025, và FIFA chính thức công bố mới đây.

Việc các hồ sơ đăng cai vượt qua đánh giá là bước tiến mới trong quá trình hiện thực hóa giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử bóng đá nữ.

Với Việt Nam, thay đổi này mở ra triển vọng đáng chờ đợi. Hiện châu Á có sáu suất trực tiếp dự World Cup nữ 2027 và hai suất tham dự vòng play-off liên lục địa. Khi số đội toàn giải tăng 50%, khu vực có cơ sở kỳ vọng được bổ sung vé.

Nhiều khả năng FIFA sẽ chọn mức phân bổ như kỳ World Cup nam 2026 - tức châu Á có tám suất chính thức và thêm các suất dự play-off liên lục địa. Đây là cơ hội cực tốt để Việt Nam góp mặt thường xuyên tại ngày hội bóng đá nữ toàn cầu.

Tuy nhiên, FIFA hiện chưa chính thức công bố phương án phân bổ suất cho World Cup nữ 2031.

Một kịch bản tăng vé sẽ giúp Việt Nam có thêm cơ hội bên cạnh nhóm mạnh gồm Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên. Dù vậy, cuộc cạnh tranh vẫn quyết liệt với Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan và Thái Lan.

Hành trình vòng loại cũng sẽ thay đổi. AFC xác nhận từ kỳ 2031, châu Á tổ chức vòng loại World Cup nữ riêng, thay vì lấy thành tích Asian Cup làm căn cứ như trước. Vòng hai gồm 24 đội chia sáu bảng, chọn 12 đội đi tiếp. Vòng ba chia ba bảng, mỗi bảng bốn đội đá sân nhà, sân khách; số đội giành vé trực tiếp và dự play-off phụ thuộc phân bổ của FIFA.

Lịch sử gần đây cho thấy việc mở rộng giải mang ý nghĩa lớn. World Cup nữ 2015 và 2019 có 24 đội, trước khi tăng lên 32 đội năm 2023. Chính tại giải đấu ở Úc và New Zealand, Việt Nam lần đầu góp mặt ở World Cup nữ sau hành trình vòng loại đầy khó khăn.

Tại Asian Cup 2022, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua Trung Quốc ở tứ kết, nhưng thắng Thái Lan 2-0 và Đài Bắc Trung Hoa 2-1 trong vòng play-off để giành vé lịch sử. i Đến cuộc đua World Cup 2027, Việt Nam không thể tái lập thành tích. Tại Asian Cup 2026, đội thắng Ấn Độ 2-1 nhưng thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 và Nhật Bản 0-4, dừng ở vòng bảng, hết cơ hội đến Brazil. Bởi vậy, World Cup 2031 với 48 đội là cơ hội mới để bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu trở lại đấu trường thế giới.

Việt Nam nhận thêm tin vui lớn trong kế hoạch World Cup Giới truyền thông phương Tây tin rằng kế hoạch mở rộng quy mô World Cup lên 64 đội nhiều khả năng sẽ thành hiện thực. Hơn nữa, châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng có thể hưởng lợi lớn.



