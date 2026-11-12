Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bóng đá nữ Việt Nam nhận tin cực vui: đường đến World Cup rộng thênh thang

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Thông tin mới từ FIFA về quá trình chuẩn bị World Cup nữ 2031 tiếp tục củng cố hy vọng trở lại sân chơi thế giới của tuyển nữ Việt Nam, khi giải đấu sẽ mở rộng lên 48 đội.

- Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đến World Cup - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sáng ngày 12-11 (giờ Việt Nam), FIFA công bố báo cáo đánh giá hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 và 2035, đồng thời khẳng định tin vui cho hầu hết các nền bóng đá trên thế giới.

Hồ sơ liên danh Mỹ, Mexico, Costa Rica, Jamaica cho năm 2031 và bốn liên đoàn thuộc Vương quốc Anh cho năm 2035 đều đáp ứng yêu cầu tối thiểu, sẽ được trình Đại hội bất thường FIFA ngày 23-11 để quyết định chủ nhà. 

Đáng chú ý, FIFA chính thức công bố World Cup nữ 2031 sẽ là kỳ đầu tiên có 48 đội, tăng 16 đội so với hiện nay. Giải gồm 12 bảng, tổng cộng 104 trận. Quyết định mở rộng đã được Hội đồng FIFA thông qua từ tháng 5-2025, và FIFA chính thức công bố mới đây. 

Việc các hồ sơ đăng cai vượt qua đánh giá là bước tiến mới trong quá trình hiện thực hóa giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử bóng đá nữ. 

Với Việt Nam, thay đổi này mở ra triển vọng đáng chờ đợi. Hiện châu Á có sáu suất trực tiếp dự World Cup nữ 2027 và hai suất tham dự vòng play-off liên lục địa. Khi số đội toàn giải tăng 50%, khu vực có cơ sở kỳ vọng được bổ sung vé. 

Nhiều khả năng FIFA sẽ chọn mức phân bổ như kỳ World Cup nam 2026 - tức châu Á có tám suất chính thức và thêm các suất dự play-off liên lục địa. Đây là cơ hội cực tốt để Việt Nam góp mặt thường xuyên tại ngày hội bóng đá nữ toàn cầu.

Tuy nhiên, FIFA hiện chưa chính thức công bố phương án phân bổ suất cho World Cup nữ 2031. 

Một kịch bản tăng vé sẽ giúp Việt Nam có thêm cơ hội bên cạnh nhóm mạnh gồm Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên. Dù vậy, cuộc cạnh tranh vẫn quyết liệt với Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan và Thái Lan.

Hành trình vòng loại cũng sẽ thay đổi. AFC xác nhận từ kỳ 2031, châu Á tổ chức vòng loại World Cup nữ riêng, thay vì lấy thành tích Asian Cup làm căn cứ như trước. Vòng hai gồm 24 đội chia sáu bảng, chọn 12 đội đi tiếp. Vòng ba chia ba bảng, mỗi bảng bốn đội đá sân nhà, sân khách; số đội giành vé trực tiếp và dự play-off phụ thuộc phân bổ của FIFA. 

Lịch sử gần đây cho thấy việc mở rộng giải mang ý nghĩa lớn. World Cup nữ 2015 và 2019 có 24 đội, trước khi tăng lên 32 đội năm 2023. Chính tại giải đấu ở Úc và New Zealand, Việt Nam lần đầu góp mặt ở World Cup nữ sau hành trình vòng loại đầy khó khăn.

Tại Asian Cup 2022, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua Trung Quốc ở tứ kết, nhưng thắng Thái Lan 2-0 và Đài Bắc Trung Hoa 2-1 trong vòng play-off để giành vé lịch sử. i

Đến cuộc đua World Cup 2027, Việt Nam không thể tái lập thành tích. Tại Asian Cup 2026, đội thắng Ấn Độ 2-1 nhưng thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 và Nhật Bản 0-4, dừng ở vòng bảng, hết cơ hội đến Brazil. Bởi vậy, World Cup 2031 với 48 đội là cơ hội mới để bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu trở lại đấu trường thế giới.

Bóng đá nữ Việt Nam nhận tin cực vui: đường đến World Cup rộng thênh thang - Ảnh 3.Việt Nam nhận thêm tin vui lớn trong kế hoạch World Cup

Giới truyền thông phương Tây tin rằng kế hoạch mở rộng quy mô World Cup lên 64 đội nhiều khả năng sẽ thành hiện thực. Hơn nữa, châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng có thể hưởng lợi lớn.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: FIFA Bóng đá Việt Nam châu Á bóng đá nữ

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất