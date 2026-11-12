Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Các nữ kỳ thủ Việt Nam đánh đâu thắng đó ở Giải vô địch cờ tướng thế giới

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ba trận đầu tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026 diễn ra ở Singapore, tạo nên cuộc đua tranh quyết liệt với đội Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Nữ kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến luôn cho thấy đẳng cấp ở các giải cờ tướng quốc tế - Ảnh: LĐCTVN

Ngày 11-11, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công khi lần lượt vượt qua Đức và Singapore I ở vòng 2 (buổi sáng) rồi vòng 3 (buổi tối) ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026. 

Cộng với chiến thắng trước Singapore II ngày ra quân, đội có ba trận toàn thắng, giành trọn 6 điểm trận, cùng Trung Quốc đạt điểm tuyệt đối.

Thùy Dung là người góp công lớn vào thành tích này. Sau khi thắng Obolentseva Aleksandra của Singapore II ở vòng đầu, cô tiếp tục đánh bại Gennert Yang của Đức tại vòng 2. Đến vòng 3, Thùy Dung cầm quân đỏ thắng Fiona Tan Min Fang, giúp Việt Nam vượt qua Singapore I với tỉ số 3-1.

Qua ba vòng, Thùy Dung thắng cả ba ván, đạt 6 điểm cá nhân. Người đồng đội Nguyễn Hoàng Yến cũng bất bại với hai thắng, một hòa, có 5 điểm. Ở vòng 3, Hoàng Yến cầm quân đen hòa Ngô Lan Hương, sau khi thắng hai đối thủ trước đó. Kết quả đồng đội nữ.

Tại Giải trẻ thế giới diễn ra cùng thời gian, Thái Thanh Trúc và Phạm Ngọc Minh Ánh tạo dấu ấn ở bảng U12 nữ. Cả hai toàn thắng hai vòng đầu trước khi gặp nhau tại vòng 3.

Trong cuộc đấu nội bộ, Thanh Trúc đi tiên, Minh Ánh đi hậu và hai kỳ thủ chia điểm. Cùng có 5 điểm sau hai thắng, một hòa, cả hai kém kỳ thủ dẫn đầu Jiang Yiqing của Trung Quốc một điểm. Lê Ngọc Kim có 4 điểm, còn Nguyễn Thúy Hân chưa có điểm sau ba vòng. Kết quả U12 nữ.

Ở đồng đội nam, Việt Nam thắng Đức I và Macau cùng tỉ số 4-2, trước khi thua Trung Quốc 2-4 tại vòng 3. 

Nguyễn Minh Nhật Quang hòa Mạnh Phồn Duệ, còn Phan Huy Hoàng hòa Lưu Bách Hoành, nhưng lão tướng Diệp Khai Nguyên đành thúc thủ trước đối thủ trẻ khỏe, đang đỉnh cao phong độ là Như Nhất Thuần. 

Riêng Nhật Quang và Huy Hoàng cùng bất bại sau 3 vòng đấu, mỗi người có 5 điểm cá nhân; còn tuyển nam có 4 điểm.

Tại bảng U18, Vũ Xuân Bách có 4 điểm sau hai thắng, một thua. Ba kỳ thủ U16 nam Việt Nam cùng đạt 4 điểm. Ở U16 nữ, Vũ Nhã Uyên, Đỗ Nguyễn Lan Anh và Tạ Hoàng Phương Nghi cùng có 4 điểm, Đỗ Nguyễn Minh Hằng có 3 điểm. Tại U12 nam, Hồ Nhật Nam đạt 4 điểm, Nguyễn Phước Thành và Lê Pha cùng 3 điểm, Trần Hồ Minh Anh có 2 điểm.

Ba giải riêng biệt tại Singapore

Chuỗi giải cờ tướng thế giới diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Hoa Singapore từ ngày 10 đến 15-11, gồm ba giải riêng biệt do Liên đoàn Cờ tướng thế giới chủ trì.

Giải thế giới mở rộng lần thứ 5 tổ chức từ ngày 10 đến 13-11, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ và cá nhân U18. Giải trẻ thế giới lần thứ 6 diễn ra cùng thời gian, dành cho U12, U16 nam và nữ.

Tiếp đó, Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ 4 thi đấu ngày 14 và 15-11. Lại Lý Huynh tham dự giải này, ra trận từ 8h30 ngày 14-11, giờ Việt Nam. Mỗi bên có 10 phút, cộng 5 giây sau mỗi nước đi.

Các nữ kỳ thủ Việt Nam đánh đâu thắng đó ở Giải vô địch cờ tướng thế giới - Ảnh 3.Việt Nam ra quân đại thắng ở Giải vô địch cờ tướng thế giới

Ngày 10-11, các kỳ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại chuỗi giải cờ tướng thế giới ở Singapore, với hai chiến thắng đồng đội cùng hàng loạt kết quả tích cực ở các bảng trẻ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nguyễn Hoàng Yến Singapore kỳ thủ cờ tướng Trung Quốc

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất