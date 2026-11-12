Các nữ kỳ thủ Việt Nam đánh đâu thắng đó ở Giải vô địch cờ tướng thế giới

Nữ kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến luôn cho thấy đẳng cấp ở các giải cờ tướng quốc tế - Ảnh: LĐCTVN

Ngày 11-11, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công khi lần lượt vượt qua Đức và Singapore I ở vòng 2 (buổi sáng) rồi vòng 3 (buổi tối) ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng 2026.

Cộng với chiến thắng trước Singapore II ngày ra quân, đội có ba trận toàn thắng, giành trọn 6 điểm trận, cùng Trung Quốc đạt điểm tuyệt đối.

Thùy Dung là người góp công lớn vào thành tích này. Sau khi thắng Obolentseva Aleksandra của Singapore II ở vòng đầu, cô tiếp tục đánh bại Gennert Yang của Đức tại vòng 2. Đến vòng 3, Thùy Dung cầm quân đỏ thắng Fiona Tan Min Fang, giúp Việt Nam vượt qua Singapore I với tỉ số 3-1.



Qua ba vòng, Thùy Dung thắng cả ba ván, đạt 6 điểm cá nhân. Người đồng đội Nguyễn Hoàng Yến cũng bất bại với hai thắng, một hòa, có 5 điểm. Ở vòng 3, Hoàng Yến cầm quân đen hòa Ngô Lan Hương, sau khi thắng hai đối thủ trước đó. Kết quả đồng đội nữ.

Tại Giải trẻ thế giới diễn ra cùng thời gian, Thái Thanh Trúc và Phạm Ngọc Minh Ánh tạo dấu ấn ở bảng U12 nữ. Cả hai toàn thắng hai vòng đầu trước khi gặp nhau tại vòng 3.

Trong cuộc đấu nội bộ, Thanh Trúc đi tiên, Minh Ánh đi hậu và hai kỳ thủ chia điểm. Cùng có 5 điểm sau hai thắng, một hòa, cả hai kém kỳ thủ dẫn đầu Jiang Yiqing của Trung Quốc một điểm. Lê Ngọc Kim có 4 điểm, còn Nguyễn Thúy Hân chưa có điểm sau ba vòng. Kết quả U12 nữ.

Ở đồng đội nam, Việt Nam thắng Đức I và Macau cùng tỉ số 4-2, trước khi thua Trung Quốc 2-4 tại vòng 3.

Nguyễn Minh Nhật Quang hòa Mạnh Phồn Duệ, còn Phan Huy Hoàng hòa Lưu Bách Hoành, nhưng lão tướng Diệp Khai Nguyên đành thúc thủ trước đối thủ trẻ khỏe, đang đỉnh cao phong độ là Như Nhất Thuần.

Riêng Nhật Quang và Huy Hoàng cùng bất bại sau 3 vòng đấu, mỗi người có 5 điểm cá nhân; còn tuyển nam có 4 điểm.

Tại bảng U18, Vũ Xuân Bách có 4 điểm sau hai thắng, một thua. Ba kỳ thủ U16 nam Việt Nam cùng đạt 4 điểm. Ở U16 nữ, Vũ Nhã Uyên, Đỗ Nguyễn Lan Anh và Tạ Hoàng Phương Nghi cùng có 4 điểm, Đỗ Nguyễn Minh Hằng có 3 điểm. Tại U12 nam, Hồ Nhật Nam đạt 4 điểm, Nguyễn Phước Thành và Lê Pha cùng 3 điểm, Trần Hồ Minh Anh có 2 điểm.

Ba giải riêng biệt tại Singapore Chuỗi giải cờ tướng thế giới diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Hoa Singapore từ ngày 10 đến 15-11, gồm ba giải riêng biệt do Liên đoàn Cờ tướng thế giới chủ trì. Giải thế giới mở rộng lần thứ 5 tổ chức từ ngày 10 đến 13-11, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ và cá nhân U18. Giải trẻ thế giới lần thứ 6 diễn ra cùng thời gian, dành cho U12, U16 nam và nữ. Tiếp đó, Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ 4 thi đấu ngày 14 và 15-11. Lại Lý Huynh tham dự giải này, ra trận từ 8h30 ngày 14-11, giờ Việt Nam. Mỗi bên có 10 phút, cộng 5 giây sau mỗi nước đi.