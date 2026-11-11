Việt Nam ra quân đại thắng ở Giải vô địch cờ tướng thế giới

Kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang giúp Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở Giải vô địch cờ tướng đồng đội thế giới - Ảnh: LĐCTVN

Từ ngày 10 đến 15-11 tại Trung tâm Văn hóa Trung Hoa Singapore, dưới sự chủ trì của Liên đoàn Cờ tướng thế giới (WXF) diễn ra chuỗi 3 giải vô địch cờ tướng thế giới, chia làm nhiều nội dung, hạng mục khác nhau.

Tại nội dung đồng đội Giải cờ tướng thế giới mở rộng lần thứ 5, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Singapore II với tỉ số tuyệt đối 4-0.

Nguyễn Hoàng Yến cầm quân đen thắng Lý Thanh Phượng, còn Đàm Thị Thùy Dung cầm quân đỏ vượt qua Obolentseva Aleksandra. Hai chiến thắng giúp tuyển nữ giành trọn 2 điểm trận ngày ra quân.

Tuyển nam Việt Nam cũng khởi đầu suôn sẻ khi thắng Đức I 4-2. Cùng cầm quân đen, Nguyễn Minh Nhật Quang đánh bại Joep Nabuurs, còn Phan Huy Hoàng vượt qua Karsten Hoffarth. Hai chiến thắng này giúp Việt Nam giành phần thắng chung cuộc, dù lão tướng Diệp Khai Nguyên thất bại trước Michael Naegler ở bàn còn lại.

Các kỳ thủ trẻ Việt Nam cũng có ngày thi đấu đáng chú ý. Ở bảng U18, Vũ Xuân Bách cầm quân đỏ thắng Chen Jing-Yin của Đài Bắc Trung Hoa (Đài Loan).

U12 nữ là bảng trẻ mang về nhiều chiến thắng nhất cho Việt Nam trong ngày đầu. Thái Thanh Trúc, Phạm Ngọc Minh Ánh và Lê Ngọc Kim lần lượt đánh bại các đối thủ đến từ Đài Bắc Trung Hoa, Malaysia và Singapore. Nguyễn Thúy Hân là đại diện duy nhất của Việt Nam thua trận ở bảng này.

Tại U12 nam, Nguyễn Phước Thành và Lê Pha cùng thắng, trong khi Hồ Nhật Nam và Trần Hồ Minh Anh thất bại trước các kỳ thủ Trung Quốc. Ở U16 nam, Hoàng Nhật Minh Huy thắng, Đỗ Mạnh Thắng thua, còn Đỗ Phạm Nhật Minh được miễn đấu, nhận 2 điểm.

Bảng U16 nữ ghi nhận Vũ Nhã Uyên thắng, Đỗ Nguyễn Minh Hằng hòa; Đỗ Nguyễn Lan Anh và Tạ Hoàng Phương Nghi cùng thua trước các đối thủ Trung Quốc. Tính chung, 21 kỳ thủ Việt Nam có 12 ván thắng, 7 ván thua, 1 ván hòa và 1 trường hợp được miễn đấu, theo các bảng kết quả chính thức.

Chuỗi giải tại Trung tâm Văn hóa Trung Hoa Singapore diễn ra từ ngày 10 đến 15-11, gồm Giải thế giới mở rộng, Giải trẻ thế giới và Giải vô địch cờ nhanh thế giới.

Hai giải đầu thi đấu đến ngày 13-11, với thời gian mỗi bên 40 phút, cộng 20 giây sau mỗi nước đi. Vòng 2 bắt đầu lúc 8h30 ngày 11-11, giờ Việt Nam; tuyển nam gặp Macau, tuyển nữ gặp Đức.

Riêng Lại Lý Huynh sẽ ra trận tại Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ 4, khởi tranh lúc 8h30 ngày 14-11, giờ Việt Nam. Giải diễn ra trong hai ngày, thi đấu vòng tính điểm trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Mỗi kỳ thủ có 10 phút, cộng 5 giây sau mỗi nước đi.