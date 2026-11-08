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Kỳ thủ 13 tuổi tạo mạch bất bại khó tin trước dàn cao thủ cờ tướng Trung Quốc

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Thắng liền năm ván rồi hòa hai ván trước dàn kỳ thủ cấp đại sư, cậu học sinh Trần Thiệu Bác tiếp tục gây chú ý tại Giải cờ tướng danh giá Trịnh Châu Sâm ở Phúc Kiến, Trung Quốc.

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Trần Thiệu Bác được xem là thần đồng của làng cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: BAIDU

Sau bảy vòng đấu, kỳ thủ 13 tuổi Trần Thiệu Bác đạt 12 điểm, đứng trong nhóm có điểm số cao nhất cùng Quách Phượng Đạt, Vương Vũ Bác và Lý Hàn Lâm. Thành tích năm thắng, hai hòa giúp đại diện Chiết Giang cạnh tranh suất vào vòng đấu loại trực tiếp giải cờ tướng danh giá.

Thiệu Bác khởi đầu bằng chiến thắng khi đi hậu trước La Bồi Thanh, sau đó lần lượt vượt qua Đồng Hàn, Chương Dĩnh và Ngô Vệ Trạch. Đến vòng năm ngày 7-11, cậu tiếp tục cầm đen đánh bại Lê Đạc, hoàn tất chuỗi năm ván toàn thắng.

Đây là chiến thắng đáng chú ý bởi Lê Đạc thuộc nhóm Quảng Đông Thập Hổ, tập hợp những cao thủ nổi tiếng trên các đấu trường cờ tướng mở rộng. 

Mang biệt danh “Tia chớp”, kỳ thủ này từng giành danh hiệu Kỳ vương Quảng Châu và á quân vòng Quảng Đông của Giải kỳ vương dân gian Trung Quốc năm 2025.

Ở vòng sáu, Thiệu Bác lên bàn một, cầm đỏ hòa đại sư Chung Thiếu Hồng. Đối thủ 35 tuổi từng gây tiếng vang khi liên tiếp đánh bại Tưởng Xuyên và Vương Thiên Nhất tại Giải vô địch Trung Quốc năm 2015.

Sang vòng bảy, cậu tiếp tục giữ thành tích bất bại bằng ván hòa trước đại sư Quách Phượng Đạt. Kỳ thủ 28 tuổi này chính là người đánh bại Mạnh Phồn Duệ trong trận chung kết giải Kỳ Thành Bôi – cúp cờ tướng Trung Quốc–ASEAN hồi tháng 5.

Thiệu Bác sinh tháng 12-2012 tại Vĩnh Gia, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Theo báo Ôn Châu, cậu theo học tại Trường trung học thực nghiệm Nam Phố, được huấn luyện viên Từ Lâm Châu khai tâm và là một trong những đại sư quốc gia trẻ nhất Trung Quốc.

Gia đình không có truyền thống cờ tướng chuyên nghiệp, Thiệu Bác phải cân bằng việc học văn hóa với tập luyện. Tháng 7 vừa qua, cậu giành chức vô địch bảng thiếu niên nam nhóm A tại Đại hội thể thao tỉnh Chiết Giang, đạt sáu thắng, một thua.

Đến tháng 9, Thiệu Bác trở thành “ngựa ô” tại Thượng Hải Bôi. Cậu lần lượt vượt qua Vạn Chu, Cố Bác Văn, Lý Học Hạo và Dương Thế Triết để vào chung kết. Riêng trận bán kết kéo dài tám ván. Trước Doãn Thăng ở chung kết, cậu hòa ba ván đầu rồi mới thất bại ở ván siêu nhanh thứ hai, nhận ngôi á quân.

Tại Trịnh Châu Sâm, thử thách tiếp theo của Thiệu Bác là đi hậu gặp Lý Hàn Lâm ở vòng tám. Giải chọn bốn người đứng đầu sau chín vòng vào đấu loại trực tiếp, nên cậu vẫn cần tích lũy điểm để giành vé tranh ngôi vô địch.

Kỳ thủ 13 tuổi tạo mạch bất bại khó tin trước dàn cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Ảnh 3.Lại Lý Huynh nhận tin vui lớn từ Liên đoàn Cờ tướng thế giới

Đương kim vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh vừa được Liên đoàn Cờ tướng thế giới (WXF) điền tên vào danh sách tham dự giải cờ nhanh thế giới 2026 tại Singapore. Đây là cơ hội để anh giành lại danh hiệu từng hai lần liên tiếp sở hữu.


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    Chủ đề: cờ đại sư Trần Thiệu Bác kỳ thủ Trung Quốc

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