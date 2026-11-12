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Báo Hàn Quốc khó hiểu khi PUBG lao đao sau án phạt phi lý với Himass - Tanvuu

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Giữa lúc tranh cãi quanh án cấm Himass và TanVuu chưa khép lại, báo chí Hàn Quốc tiếp tục phân tích khó khăn của nhà phát hành PUBG, cảnh báo khả năng phục hồi cuối năm còn hạn chế.

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Himass và Tanvuu chịu án phạt phi lý từ PUBG - Ảnh: INSTAGRAM

Ngày 12-11, báo kinh tế Edaily đăng bài đặt vấn đề: vì sao cổ phiếu Krafton (nhà phát hành của game PUBG) vẫn lao dốc dù doanh nghiệp đưa ra chương trình hoàn trả cho cổ đông trị giá hơn 900 tỉ won?

Theo báo này, cổ phiếu nhà phát hành PUBG giảm hơn 20% từ đầu năm, với bốn phiên đi xuống liên tiếp tính đến ngày 11-11. Riêng phiên 11-11, giá giảm 9,56%, còn 195.800 won, tương đương khoảng 146 USD/cổ phiếu.

Diễn biến đáng chú ý bởi Krafton vừa công bố kế hoạch mua thêm 300 tỉ won cổ phiếu, tương đương khoảng 224 triệu USD, rồi hủy toàn bộ số cổ phiếu mua lại. Biện pháp này nhằm giảm lượng cổ phiếu lưu hành, hỗ trợ giá trị cho cổ đông.

Tính cả cổ tức, các đợt mua lại và hủy cổ phiếu, tổng giá trị chương trình hoàn trả cho cổ đông năm 2026 sẽ đạt 917,2 tỉ won, khoảng 683 triệu USD. Con số bao gồm cả phần đã thực hiện và kế hoạch bổ sung.

Theo iNews24 ngày 10-11, giám đốc tài chính Bae Dong-geun giải thích Krafton đẩy nhanh chương trình vì cho rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn nhiều so với giá trị doanh nghiệp. Hãng cũng để ngỏ khả năng tiếp tục mua lại và hủy cổ phiếu, tùy tình hình thị trường.

Tuy nhiên, báo cáo kinh doanh quý 3 khiến giới đầu tư thất vọng. Doanh thu đạt 971,4 tỉ won, khoảng 724 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động lại giảm 35,5%, còn 225 tỉ won. Doanh nghiệp ghi nhận lỗ ròng 68,4 tỉ won.

Business Post ngày 11-11 dẫn đánh giá của chuyên gia Lee Ji Eun thuộc KB Securities rằng khó khăn có thể kéo dài sang quý 4. Bà ghi nhận các đợt cập nhật giúp chỉ số người chơi và thứ hạng doanh thu trên Steam cải thiện, nhưng cho rằng mùa thấp điểm sẽ hạn chế khả năng phục hồi rõ rệt.

Theo chuyên gia này, động lực đáng kể hơn có thể phải chờ quý 1-2027, khi PUBG chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ra mắt và triển vọng phát hành các trò chơi mới rõ ràng hơn.

Những đánh giá trên xuất hiện gần hai tháng sau quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn hai game thủ Việt Nam là Himass và TanVuu. Ngày 23-9, Krafton kết luận hai tuyển thủ Việt Nam sử dụng thông tin ngoài trò chơi trong giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026.

Án phạt gây tranh cãi gay gắt về tính tương xứng, trong khi chính Krafton thừa nhận thiếu sót trong hướng dẫn quy định và xử lý sự cố. Nhiều streamer, người chơi Việt Nam, thậm chí cả cộng đồng game Thái Lan, Trung Quốc sau đó tuyên bố tẩy chay PUBG.

Dù vậy, các bài phân tích tài chính kể trên không kết luận làn sóng tẩy chay gây ra khó khăn kinh doanh. Krafton giải thích doanh thu PC giảm do ít nội dung trả phí hơn và hiệu ứng bán hàng ban đầu của Subnautica 2 hạ nhiệt. Báo cáo quý 3 cũng chủ yếu phản ánh thời gian trước án cấm.

Krafton vẫn đặt kỳ vọng vào tương lai. Theo iNews24, hãng chuẩn bị đợt nội dung lớn nhất từ trước đến nay cho sinh nhật 10 năm PUBG, cùng kế hoạch tổ chức các chương trình hợp tác và sự kiện gần như mỗi tháng trong năm 2027.

Báo Hàn Quốc khó hiểu khi PUBG lao đao sau án phạt phi lý với Himass - Tanvuu - Ảnh 3.PUBG hủy bỏ nhiều giải lớn sau làn sóng tẩy chay từ Việt Nam

Giữa lúc lượng khán giả quốc tế sụt giảm nghiêm trọng sau vụ bê bối liên quan hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu, nhà phát hành Krafton bất ngờ công bố kế hoạch cải tổ mạnh hệ thống giải đấu PUBG từ năm 2027.

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    Chủ đề: Himass Krafton Tanvuu Hàn Quốc game

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