PUBG báo cáo kết quả kinh doanh bất ngờ sau án cấm phi lý cho Himass và Tanvuu

Himass và Tanvuu chia tay PUBG sau án phạt phi lý - Ảnh: INSTAGRAM

Ngày 11-11, cổ phiếu Krafton, nhà phát hành trò chơi PUBG: Battlegrounds, đóng cửa ở mức 195.800 won (khoảng 146 USD), giảm 9,56% so với phiên trước. Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi doanh nghiệp Hàn Quốc công bố kết quả kinh doanh quý 3 thấp hơn kỳ vọng thị trường.

Theo báo cáo ngày 10-11, doanh thu quý 3 của Krafton đạt 971,4 tỉ won (724 triệu USD), tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động giảm 35,5%, còn 225 tỉ won. Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận khoản lỗ ròng 68,4 tỉ won, trái ngược mức lãi 369,4 tỉ won cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu mảng trò chơi trên máy tính đạt 238,9 tỉ won, giảm 32,5% so với cùng kỳ và giảm tới 57,4% so với quý liền trước. Đây là một trong những điểm yếu nổi bật trong báo cáo, dù doanh thu mảng này bao gồm nhiều trò chơi, không chỉ PUBG.

Sau báo cáo, các công ty chứng khoán điều chỉnh đánh giá về Krafton. IBK Securities hạ giá mục tiêu cổ phiếu từ 420.000 xuống 300.000 won.

Eugene Investment & Securities cũng giảm từ 300.000 xuống 280.000 won, dù cả hai vẫn giữ khuyến nghị mua.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, giám đốc tài chính Bae Dong Geun giải thích PUBG PC có ít nội dung trả phí hơn cùng kỳ năm trước.

Còn so với quý 2, doanh thu PC giảm mạnh do hiệu ứng bán hàng ban đầu của Subnautica 2 đã hạ nhiệt.

Chi phí cũng gây sức ép lên lợi nhuận. Krafton phải ghi nhận thêm chi phí từ ADK, tập đoàn quảng cáo Nhật Bản được hợp nhất vào hệ thống, cùng các khoản phát triển trò chơi và tham gia triển lãm Gamescom. Riêng khoản lỗ ròng còn chịu tác động từ biến động tỉ giá khi quy đổi tài sản bằng USD sang won.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh Krafton vẫn vướng tranh cãi với cộng đồng PUBG Việt Nam sau án cấm thi đấu vĩnh viễn đối với Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu).

Ngày 23-9, Krafton kết luận hai tuyển thủ sử dụng thông tin ngoài trò chơi trong lúc thi đấu tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026. Hãng khóa tài khoản và cấm cả hai tham dự mọi giải PUBG chính thức do Krafton tổ chức hoặc phê duyệt.

Quyết định vấp phải phản ứng mạnh vì nhiều ý kiến cho rằng mức phạt quá nặng. Chính Krafton cũng thừa nhận thiếu sót trong việc hướng dẫn, truyền đạt quy định và xử lý sự cố.

Sau đó, nhiều streamer, người chơi và cơ sở kinh doanh phòng máy tại Việt Nam tuyên bố gỡ PUBG hoặc ngừng hoạt động liên quan trò chơi. Báo ChosunBiz từng cảnh báo cuộc khủng hoảng tại Việt Nam có thể ảnh hưởng chiến lược phát triển cộng đồng người hâm mộ của Krafton.

Dù vậy, báo cáo hiện tại chưa đủ chứng minh làn sóng tẩy chay gây ra sự sụt giảm tài chính. Quý 3 kéo dài từ tháng 7 đến hết tháng 9, trong khi án cấm được ban hành sát cuối kỳ. Krafton cũng chưa công bố số liệu riêng về thiệt hại tại Việt Nam.

Thậm chí, hãng cho biết doanh thu toàn bộ thương hiệu PUBG trong chín tháng đầu năm vẫn tăng 11%; lượng người dùng hoạt động hằng tháng trên PC và console tăng hai chữ số. Những con số trái chiều cho thấy khó khăn về lợi nhuận của Krafton chưa đồng nghĩa PUBG mất sức hút trên toàn cầu.