Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phùng Thái Quang - Ảnh: K.ANH

* Thưa ông, Liên đoàn Lao động TP.HCM xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào trong công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động?

- Ông Phùng Thái Quang: Với TP.HCM là địa phương có số lượng đoàn viên đông nhất cả nước, chăm lo Tết luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, theo phương châm "Đúng đối tượng - Đúng nhu cầu - Thiết thực - Hiệu quả - Không để đoàn viên, người lao động khó khăn không có Tết".

Năm nay, Liên đoàn Lao động TP dự kiến chăm lo khoảng 400.000 đoàn viên, người lao động, ưu tiên người mất việc, giảm việc, thu nhập thấp, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người lao động làm việc trong môi trường đặc thù, đoàn viên nghiệp đoàn và những người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, tặng quà, tổ chức hoạt động vui Xuân, Công đoàn còn hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay để công nhân xa quê có điều kiện sum họp gia đình.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là giám sát lương, thưởng Tết. Các cấp Công đoàn sẽ chủ động làm việc, đối thoại với doanh nghiệp, kiến nghị công bố sớm mức thưởng và thời điểm chi trả. Với doanh nghiệp có điều kiện, Công đoàn vận động xem xét thưởng hoặc tạm ứng một phần từ tháng 11, tháng 12 để người lao động chủ động trang trải cuộc sống, mua sắm và chuẩn bị về quê.

Điểm mới năm nay là công tác chăm lo được chuẩn bị sớm, có lộ trình từ tháng 9, tháng 10-2026; đồng thời mở rộng đến người lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng có đóng kinh phí Công đoàn. Việc chăm lo không chỉ dừng ở những phần quà mà phải xuất phát từ nhu cầu, hoàn cảnh cụ thể của từng người.

* Trong bối cảnh một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, việc làm và thu nhập của người lao động chưa ổn định, Công đoàn có giải pháp gì để hỗ trợ công nhân mất việc, giảm giờ làm, nợ lương?

- Quan điểm của Liên đoàn Lao động TP là phải chủ động nắm tình hình từ sớm, không đợi phát sinh tranh chấp mới vào cuộc. Các cấp Công đoàn được yêu cầu làm việc với doanh nghiệp để nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, phương án sử dụng lao động và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của công nhân.

Đối với doanh nghiệp chậm trả lương, nợ bảo hiểm xã hội, cắt giảm lao động hoặc có nguy cơ ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, Công đoàn cơ sở phải kịp thời báo cáo cấp trên để xây dựng phương án bảo vệ quyền lợi người lao động.

400 tỉ đồng chăm lo Tết, 7.500 vé nghĩa tình

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phùng Thái Quang (thứ ba từ trái qua) trao quà tết năm 2026 đến người lao động - Ảnh: N.N

* Tết năm nay, Liên đoàn Lao động TP dự kiến tổ chức những chương trình trọng điểm nào?

- Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động TP dự kiến chăm lo khoảng 400.000 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí khoảng 400 tỉ đồng, chưa kể hoạt động chăm lo ở cấp cơ sở.

Trong đó, chương trình chăm lo trực tiếp dự kiến dành cho khoảng 370.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ thông thường tối đa 1 triệu đồng/người; người lao động tại doanh nghiệp chưa có Công đoàn nhưng có đóng kinh phí được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người. Những trường hợp đặc biệt khó khăn được xem xét hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người.

Các chương trình trọng điểm gồm "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" tại 9 điểm, ưu tiên khu công nghiệp, khu nhà trọ và địa bàn đông công nhân; "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027" với mục tiêu hỗ trợ 10.000 đoàn viên, người lao động tiết kiệm chi phí mua sắm Tết.

Đặc biệt, chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027" dự kiến trao 7.500 vé, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Điểm mới là người lao động tham gia các chuyến xe, tàu, máy bay của Công đoàn còn được hỗ trợ tiền ăn dọc đường và một phần quà để yên tâm về quê.

Ngoài ra, Công đoàn TP tiếp tục triển khai "Bữa cơm tất niên Công đoàn", "Tết không xa nhà", thăm hỏi, tặng quà và tổ chức hoạt động vui Xuân cho công nhân không có điều kiện về quê hoặc phải làm việc xuyên Tết.

Người lao động mua hàng bình ổn giá tại Chợ Tết Công đoàn năm 2026 tại TP HCM - Ảnh: N.N

* Sau khi mở rộng địa bàn TP.HCM, lực lượng công nhân, người lao động phân bố rộng hơn, với nhiều nhóm lao động nhập cư, lao động tại khu công nghiệp và khu vực phi chính thức. Làm thế nào để việc chăm lo đến đúng người, không bỏ sót trường hợp khó khăn?

- Sau sắp xếp, Công đoàn TP.HCM hiện quản lý khoảng 2,4 triệu đoàn viên. Với địa bàn rộng và lực lượng lao động đa dạng, công tác chăm lo đòi hỏi sự chủ động, sâu sát cơ sở và phối hợp đồng bộ giữa các cấp Công đoàn.

Mục tiêu của chúng tôi phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện rà soát, xét chọn đều được tiếp cận ít nhất một hình thức chăm lo phù hợp.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, chúng tôi không chỉ muốn trao những phần quà hay khoản hỗ trợ vật chất mà còn mong mỗi người lao động cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và trân trọng từ tổ chức Công đoàn.

Người lao động về quê trên chuyến xe nghĩa tình trong dịp Tết 2026 do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp tổ chức - Ảnh: N.N