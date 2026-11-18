Đồng chí Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC (đứng hàng trên, ngoài cùng phía bên trái) đại diện Công đoàn EVNHCMC nhận Bằng khen điển hình "Dân vận khéo" cấp Thành phố năm 2026. - Ảnh: EVNHCMC

Hội nghị tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2026 do Thành ủy TP.HCM tổ chức, nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Việc được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể Công đoàn EVNHCMC trong việc đưa công tác dân vận đi vào thực chất, gắn với quyền lợi người lao động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Gắn công tác dân vận với chăm lo cho người lao động

Trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, Công đoàn EVNHCMC đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nổi bật là mô hình "Dân vận khéo" về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện TP.HCM (7-8-1976 - 7-8-2026).

Các hoạt động chăm lo được triển khai đồng bộ tại 25 công đoàn cơ sở. Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, công đoàn tổng công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại công trường cho 28 tập thể đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 385 triệu đồng; thăm hỏi 156 lượt người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 359 triệu đồng.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, người lao động tại 25 đơn vị trực thuộc trong những tháng nắng nóng với kinh phí 250 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình "Bữa cơm Công trường" được triển khai tại các đơn vị, phục vụ gần 4.000 lượt người lao động. Những bữa cơm được tổ chức ngay tại nơi làm việc không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống người lao động mà còn tạo không khí gần gũi, sẻ chia, động viên lực lượng trực tiếp sản xuất trong điều kiện thời tiết nắng nóng, phụ tải tăng cao và yêu cầu bảo đảm cung cấp điện liên tục cho thành phố.

Bên cạnh đó, công đoàn đã đề xuất hỗ trợ 134 trường hợp đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp với tổng kinh phí 244 triệu đồng thông qua chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam"; hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình thương, sửa chữa, chống ngập dột 7 căn nhà cho người lao động với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Hoạt động chăm lo người lao động thông qua chương trình "Bữa cơm Công trường" của Công đoàn EVNHCMC. - Ảnh: EVNHCMC

Hiệu quả từ phong trào thi đua và hoạt động cộng đồng

Gắn phong trào thi đua "Dân vận khéo" với nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn EVNHCMC đã phối hợp cùng các đơn vị hoàn thành và gắn biển 50 công trình thi đua, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Đồng thời, toàn tổng công ty có 211 sáng kiến, đạt 132% chỉ tiêu đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ thuật và chất lượng phục vụ khách hàng.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động tiếp tục được chú trọng thông qua việc xây dựng Thỏa ước lao động tập thể với 32 nội dung có lợi hơn quy định pháp luật, tăng 5 nội dung so với thỏa ước trước đó.

Song song với các hoạt động thi đua trong lao động sản xuất, công đoàn còn tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của ngành Điện thành phố đối với cộng đồng.

Tổng kinh phí vận động và phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội đạt hơn 7,7 tỉ đồng, một số hoạt động nổi bật như: chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM với kinh phí 3,36 tỉ đồng; ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" với số tiền 4,057 tỉ đồng.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chương trình bảo trợ 29 trẻ em mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến khi các em đủ 18 tuổi, với kinh phí gần 800 triệu đồng mỗi năm.

Công đoàn EVNHCMC tham gia hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ 1,5 tỉ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" TP.HCM năm 2026. - Ảnh: EVNHCMC

Từ các phong trào thi đua và hoạt động chăm lo thiết thực, nhiều tập thể, cá nhân trong tổng công ty đã được các cấp ghi nhận, biểu dương.

Trong năm 2026, có 2 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24; 9 cá nhân được biểu dương "Người lao động ngành Điện tiêu biểu"; 4 cá nhân được biểu dương an toàn vệ sinh viên tiêu biểu cấp ngành.

Công đoàn EVNHCMC cũng đã tuyên dương 42 an toàn vệ sinh viên tiêu biểu cấp Tổng công ty và 82 cá nhân đạt danh hiệu "Người lao động tiêu biểu ngành Điện thành phố mang tên Bác".

Với những kết quả đạt được, Công đoàn EVNHCMC được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Điện lực Việt Nam; đồng thời nhận nhiều Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam trong các hoạt động chuyên đề.