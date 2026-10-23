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EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

tác giả
T.D.V.
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T.D.V.
T.D.V.
HÀ MY
HÀ MY

Kể từ ngày 19-10-2026, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại - Ảnh 1.

Thanh toán tiền điện đúng hạn, tránh ngừng cấp điện và phát sinh chi phí ngừng, cấp điện trở lại. - Ảnh: EVNHCMC

Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt sẽ áp dụng đơn giá ngừng, cấp điện trở lại là 100.530 đồng/lần tại cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống.

Đối với khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức, cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện sẽ được áp dụng đơn giá tương ứng với cấp điện áp và hệ số điều chỉnh theo khoảng cách được quy định như sau:

Stt

Khoảng cách di chuyển

Hệ số

Điều chỉnh (k)

Đơn giá theo cấp điện áp danh định đến 01 kV (đồng)

Đơn giá theo cấp điện áp danh định trên 01 kV đến 35 kV (đồng)

1

Đến 05 km

1,00

100.530

250.703

2

Trên 05 km đến 10 km

1,14

114.604

285.802

3

Trên 10 km đến 20 km

1,28

128.679

320.900

4

Trên 20 km đến 30 km

1,42

142.752

355.999

5

Trên 30 km đến 50 km

1,56

156.827

391.097

6

Trên 50 km

1,70

170.901

426.195

Trong đó:

- Đơn giá không có chi phí vật liệu, máy thi công khi thực hiện công tác ngừng, cấp điện trở lại cho khách hàng nên không tính các chi phí này.

- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT.

- Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (k) được xác định theo khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện trở lại.

- Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, hệ số điều chỉnh theo khoảng cách k = 1, không phụ thuộc vào khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện trở lại (tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống: đơn giá là 100.530 đồng).

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức, cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện, hệ số điều chỉnh theo khoảng cách được áp dụng hệ số k đến 05 km…và trên 50 km.

- Khoảng cách di chuyển để tính phí được tính từ trụ sở chính của công ty điện lực đến địa điểm thao tác, riêng khu vực đặc khu Côn Đảo được tính từ trụ sở chính của Điện lực Côn Đảo.

EVNHCMC cũng lưu ý, để tránh trường hợp phát sinh chi phí do tạm ngừng cung cấp điện khi chưa thanh toán tiền điện đúng hạn, quý khách hàng cần thanh toán tiền điện từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Tổng đài 1558 hoặc 1900 545454; qua ứng dụng EVNCSKH hoặc EVNHCMC; qua email: cskh@hcmpc.com.vn; fanpage EVNHCMC; website: www.evnhcmc.vn

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    Chủ đề: khách hàng điện lực EVNHCMC thanh toán

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