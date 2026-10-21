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Tổng kết phong trào 1.500 Sáng kiến tại EVNHCMC năm 2026

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HÀ MY
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HÀ MY
HÀ MY
T.D.V.
T.D.V.

Sáng 19-10, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện 1.500 sáng kiến, giải pháp và trao giải đi bộ rèn luyện sức khỏe.

EVNHCMC tổng kết phong trào thi đua sáng kiến và giải đi bộ rèn luyện sức khỏe - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: EVNHCMC

Đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7-8-1976 - 7-8-2026), tiền thân của EVNHCMC hôm nay.

Tham dự hội nghị có bà Đỗ Thị Xuân Chi - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn, Hội Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, công đoàn cơ sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất 

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Thảo - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã báo cáo kết quả triển khai phong trào thi đua thực hiện 1.500 sáng kiến, giải pháp.

Được phát động từ tháng 5/2024, phong trào đã tạo động lực để cán bộ, công nhân viên, người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động đề xuất các sáng kiến kỹ thuật, giải pháp cải cách hành chính và cải tiến công việc hằng ngày, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

EVNHCMC tổng kết phong trào thi đua sáng kiến và giải đi bộ rèn luyện sức khỏe - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thảo - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết giai đoạn 2 phong trào thi đua thực hiện 1.500 sáng kiến, giải pháp tại hội nghị - Ảnh: EVNHCMC

Theo báo cáo tổng kết, giai đoạn 1, đến ngày 30-4-2025, toàn Tổng công ty thực hiện 503 sáng kiến, giải pháp. Giai đoạn 2, từ ngày 1-5-2025 đến ngày 7-8-2026, có 24 công đoàn cơ sở tham gia, hình thành và ứng dụng 740 sáng kiến, giải pháp, đạt 82,22% chỉ tiêu giai đoạn; trong đó, 12 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Qua hai giai đoạn, EVNHCMC ghi nhận tổng cộng 1.243 sáng kiến, giải pháp, đạt 82,87% mục tiêu 1.500 sáng kiến, giải pháp.

Mặc dù chưa hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, kết quả này cho thấy sự tham gia của các đơn vị trong việc đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến quy trình và giải quyết những yêu cầu từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, gắn với hưởng ứng Chương trình 10.000 sáng kiến giai đoạn 2025 - 2028 do Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động; chú trọng chất lượng, khả năng áp dụng và nhân rộng các giải pháp trong thực tế.

Dịp này, Tổng công ty khen thưởng 12 tập thể đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2; Công đoàn Tổng công ty cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào.

EVNHCMC tổng kết phong trào thi đua sáng kiến và giải đi bộ rèn luyện sức khỏe - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tổng công ty trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào 1.500 sáng kiến, giải pháp - Ảnh: EVNHCMC

Lan tỏa phong trào đi bộ rèn luyện sức khỏe 

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải phong trào đi bộ rèn luyện sức khỏe do Hội Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức.

Ông Phan Hoàng Nhân - Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Ban tổ chức giải đi bộ đã báo cáo tổng kết, ghi nhận những kết quả đạt được và tinh thần hưởng ứng tích cực của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty.

EVNHCMC tổng kết phong trào thi đua sáng kiến và giải đi bộ rèn luyện sức khỏe - Ảnh 4.

Các cá nhân nữ được biểu dương tại lễ trao giải phong trào đi bộ rèn luyện sức khỏe - Ảnh: EVNHCMC

Diễn ra từ ngày 1-4 đến 7-8-2026 trên nền tảng trực tuyến, phong trào khuyến khích hội viên, đoàn viên và người lao động duy trì vận động thể chất, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị.

Ban Tổ chức biểu dương các tập thể có kết quả tích cực và 100 cá nhân đạt thành tích tốt, gồm 50 nam và 50 nữ.

EVNHCMC tổng kết phong trào thi đua sáng kiến và giải đi bộ rèn luyện sức khỏe - Ảnh 5.

Các cá nhân nam được biểu dương tại lễ trao giải phong trào đi bộ rèn luyện sức khỏe - Ảnh: EVNHCMC

Các phong trào được tổ chức đã góp phần lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo, khuyến khích rèn luyện thể chất và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực trong toàn Tổng công ty.

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HÀ MY - T.D.V.
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    Chủ đề: Công đoàn Điện lực Việt Nam tổng kết Giải đi bộ trực tuyến Phạm Văn Thảo EVNHCMC

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