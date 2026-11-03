EVNHCMC nâng cao năng lực PCCC trong toàn hệ thống

Công ty Điện lực An Phú Đông tham gia phối hợp diễn tập phương án PCCC&CNCH tại hẻm 471, đường Dương Thị Mười, khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp - Ảnh: EVNHCMC

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM (PC07), tỉ lệ vụ cháy có nguyên nhân xuất phát từ điện chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số các vụ cháy xảy ra trong thời gian qua.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) thường xuyên triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng điện. Một trong những giải pháp đó là định kỳ tổ chức diễn tập huấn luyện xử lý sự cố, tai nạn và cháy nổ do điện gây ra.

Diễn tập PCCC & CHCN tại trụ sở làm việc

Đại diện EVNHCMC cho biết, từ đầu năm đến nay, các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức diễn tập các phương án PCCC & CNCH tại trụ sở các công ty điện lực hoặc các địa điểm có nguy cơ cháy nổ trong cộng đồng.

Cụ thể, giữa tháng 9, Công ty Điện lực Tân Thuận đã tổ chức thành công buổi tuyên truyền, huấn luyện và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại nhà làm việc cơ sở 2 và cơ sở 3 của đơn vị.

Công ty Điện lực Tân Thuận diễn tập PCCC&CNCH tại nhà làm việc số 393 Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước - Ảnh: EVNHCMC

Tại buổi diễn tập, hai tình huống giả định chập điện được đưa ra: cháy nhà kho có người mắc kẹt tại cơ sở 2, số 393 Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước và cháy khu vực giao dịch khách hàng rộng khoảng 100m² tại cơ sở 3 (huyện Cần Giờ).

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng báo động, hướng dẫn thoát nạn, cứu người bị nạn và sử dụng bình chữa cháy xách tay, hệ thống họng nước vách tường để khống chế đám cháy trước khi lực lượng PC07 chi viện, dập tắt hoàn toàn

Thông qua các buổi diễn tập, cán bộ nhân viên các công ty điện lực được củng cố kiến thức, kỹ năng và quy trình xử lý khi xảy ra cháy, nổ; thực hành sử dụng các phương tiện PCCC, xác định tuyến đường thoát nạn, vị trí tập kết an toàn và nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Diễn tập PCCC trong cộng đồng

Ngày 25-10 vừa qua, Công ty Điện lực An Phú Đông đã tham gia phối hợp tích cực với UBND phường Tân Thới Hiệp vừa tổ chức diễn tập phương án PCCC & CNCH tại khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

Tình huống giả định đặt ra lúc 7h30 sáng 25-10, xảy ra cháy do chập điện tại một nhà dân trong hẻm 471 đường Dương Thị Mười, sau đó lan rộng khoảng 20m² và có người mắc kẹt.

Tổ tự quản PCCC tại chỗ đã kịp thời hướng dẫn người dân sơ tán và dùng bình chữa cháy mini dập lửa ban đầu. Nhận tin báo, Điện lực An Phú Đông cùng lực lượng PC07, công an và y tế phường nhanh chóng có mặt, khẩn trương cô lập nguồn điện, triển khai cứu nạn và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau 30 phút.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức và Thượng tá Hồ Công Bình, Phó trưởng Phòng PC07 tặng hoa cảm ơn đội vận hành Công ty Điện lực An Phú Đông phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn điện trong suốt buổi diễn tập. - Ảnh: EVNHCMC

Đến năm 2030, giảm 20% số vụ cháy và tai nạn do điện

Đầu tháng 9, EVNHCMC đã ban hành công văn triển khai kế hoạch chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngành điện đang nỗ lực tập trung các giải pháp để góp phần nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa sử dụng điện an toàn trong cộng đồng; phòng ngừa tai nạn, sự cố do điện, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người sử dụng điện.

Từ đó, góp phần đạt được mục tiêu quốc gia giảm 20% (đến năm 2030) và giảm 50% (đến năm 2035) số vụ cháy do chập điện, số vụ tai nạn do điện giật so với giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn điện, giảm thiểu các vụ cháy, nổ do điện, tập đoàn tập trung thực hiện tốt ba nhóm nhiệm vụ cốt lõi.

Thứ nhất, đảm bảo an toàn PCCC ngay trên hạ tầng lưới điện do ngành quản lý, tập đoàn đang tăng cường kiểm tra, đầu tư cải tạo để ngăn chặn tối đa nguy cơ chập cháy từ các hộp điện, cột điện và đường dây sinh hoạt.

Thứ hai, công tác cắt điện khẩn cấp phục vụ lực lượng chức năng chữa cháy.

Hiện nay, khoảng 13% các vụ mất điện trên địa bàn thành phố xuất phát từ việc chủ động ngắt điện để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhờ ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa, EVNHCMC có thể thao tác ngắt điện nhanh chóng và khoanh vùng tối ưu đến từng khu vực nhỏ.

EVNHCMC cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp với Công an Thành phố để tự động hóa việc tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy qua hệ thống tin nhắn và ứng dụng thông minh. Qua đó, giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ, nhân viên Đội Vận hành lưới điện Công ty Điện lực An Phú Đông làm nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn trong suốt buổi thực tập phương án PCCC&CNCH cấp Công an thành phố - Ảnh: EVNHCMC

Thứ ba, công tác tuyên truyền đang được đổi mới mạnh mẽ về cả nội dung lẫn phương thức truyền tải.

Tận dụng ưu thế của các nhóm Zalo cộng đồng tại khu dân cư và chung cư, EVNHCMC phối hợp cùng các đơn vị đăng tải các thông điệp ngắn gọn, hình ảnh trực quan cùng những ví dụ thực tế về nguy cơ cháy nổ để người dân dễ dàng tiếp thu và nâng cao cảnh giác.

Tập đoàn cũng chủ động cập nhật hướng dẫn an toàn đối với các công nghệ mới như trạm sạc, pin xe điện và thiết bị sạc dự phòng.