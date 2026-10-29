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EVNHCMC có thêm 18 cá nhân được vinh danh Kỹ sư chuyên nghiệp Asean

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HÀ MY
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HÀ MY
HÀ MY
T.D.V.
T.D.V.

Vừa qua, tại hội nghị CAFEO lần thứ 44 được tổ chức tại Indonesia, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tiếp tục có thêm 18 cá nhân được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, nâng tổng số Kỹ sư ASEAN của toàn Tổng công ty lên 289 người.

EVNHCMC có thêm 18 cá nhân được vinh danh Kỹ sư chuyên nghiệp Asean - Ảnh 1.

Lễ khai mạc CAFEO 44 - Ảnh: EVNHCMC

Hiện nay, việc trao đổi, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao không còn giới hạn ở phạm vi một vùng miền hay quốc gia, mà đã vươn tầm khu vực và toàn cầu. Kéo theo đó, xu hướng quốc tế hóa các tiêu chuẩn nghề nghiệp, đặc biệt đối với các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, đang ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia tiên tiến.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề nghiệp liên tục và phát triển năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia cho đội ngũ trí thức, các chương trình vinh danh như: Đăng bạ Kỹ sư quốc tế, Kỹ sư APEC hay Kỹ sư ASEAN (AER) đã trở thành thước đo uy tín và được công nhận rộng rãi.

EVNHCMC có thêm 18 cá nhân được vinh danh Kỹ sư chuyên nghiệp Asean - Ảnh 2.

Ông Bùi Hải Thành - Phó TGĐ đại diện đoàn EVNHCMC tặng quà lưu niệm cho ông Muhammad Farhan - Thị trưởng TP Bandung, Cộng hòa Indonesia - Đơn vị đăng cai tổ chức - Ảnh: EVNHCMC

Nhận thức rõ tầm quan trọng của xu thế này, trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực TP.HCM luôn tiên phong trong công tác bồi dưỡng, khuyến khích người lao động phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, trong năm 2026, Tổng công ty tự hào có thêm 18 kỹ sư xuất sắc vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe để được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Thành tích nổi bật này đã góp phần đưa tổng số Kỹ sư ASEAN của EVNHCMC lên con số ấn tượng là 289 người, cho thấy cam kết mạnh mẽ của đơn vị trong việc xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chất lượng cao.

EVNHCMC có thêm 18 cá nhân được vinh danh Kỹ sư chuyên nghiệp Asean - Ảnh 3.

Các tân kỹ sư Asean của EVNHCMC và đoàn công tác - Ảnh: EVNHCMC

Nằm trong chuỗi các hoạt động vinh danh cấp khu vực, từ ngày 19-10 đến ngày 22-10-2026, Lễ vinh danh đội ngũ Kỹ sư ASEAN năm 2026 đã được tổ chức trọng thể tại thành phố Bandung, Cộng hòa Indonesia.

Tham dự chương trình có ông Bùi Hải Thành - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cùng đại diện các Ban chức năng và các kỹ sư được vinh danh.    

13 đại diện trong số 18 tân Kỹ sư ASEAN của EVNHCMC vinh dự đón nhận Chứng chỉ và Huy hiệu Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (AER).

Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực cống hiến, trau dồi chuyên môn của từng cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty.

Sự gia tăng không ngừng về số lượng Kỹ sư ASEAN một lần nữa minh chứng cho bước đi đúng đắn của Tổng công ty Điện lực TP.HCM trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Đội ngũ trí thức đạt chuẩn quốc tế này sẽ là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng đưa Tổng công ty hội nhập sâu rộng, vươn tầm khu vực và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu khắt khe của ngành năng lượng trong kỷ nguyên mới.

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    Chủ đề: Asean kỹ sư Tổng công ty Điện lực TP. HCM EVNHCMC

    Dòng sự kiện: Điện lực TP.HCM và khách hàng

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