Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Công đoàn ở Bắc Ninh - Ảnh: TLDLDVN

Ngày 17-11, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại hai xã Yên Trung và Tam Đa (thành phố Bắc Ninh).

Dự án được đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn, theo thiết kế có 6 khối nhà ở cao 10 tầng với 810 căn hộ cho thuê khép kín, trang bị thang máy. Các căn hộ sẽ được lắp nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, tủ bếp... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân, người lao động.

Nhà ở xã hội Công đoàn sẽ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho đoàn viên, công nhân lao động tại hai xã Yên Trung, Tam Đa nói riêng và thành phố Bắc Ninh nói chung, đồng thời thực hiện mục tiêu của đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: THU HƯƠNG

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu kiểm soát chặt chẽ chi phí, tránh phát sinh ngoài dự toán, hạn chế tối đa việc sử dụng nguồn vốn dự phòng.

Về tiến độ, ông Tuấn yêu cầu công trình phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 28-7-2029, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đáng chú ý dự án có nhiều nhà thầu trong liên danh thi công. Vì vậy chủ đầu tư và các nhà thầu cần xây dựng biểu đồ tiến độ tổng thể, xác định rõ các hạng mục trọng yếu và phối hợp chặt chẽ trong triển khai, tránh chậm tiến độ chung.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Ảnh: THU HƯƠNG

Chủ tịch Tổng liên đoàn cũng yêu cầu các đơn vị đặt an toàn lao động, vệ sinh môi trường lên hàng đầu và quản lý chặt chẽ lực lượng thi công, bảo đảm tuân thủ pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tổng liên đoàn cam kết chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư triển khai dự án đúng mục tiêu, góp phần hoàn thiện hạ tầng nhà ở và hạ tầng xã hội tại địa phương.

Trong khi đó, ông Lê Xuân Lợi - Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh - cho hay việc triển khai dự án nhà ở xã hội trên có ý nghĩa rất thiết thực, sâu sắc, không chỉ tạo thêm nhà ở mà còn hình thành không gian sống mới để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc.

Ông Lợi bày tỏ địa phương luôn xác định phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị bền vững.