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Công đoàn phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động được thực hiện đầy đủ

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Sáng 7-11, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Công đoàn dành cho hơn 60 cán bộ Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Công đoàn phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động được thực hiện đầy đủ. - Ảnh 1.

Ông Phùng Thái Quang - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM - phát biểu tại chương trình - Ảnh: C.K

Phát biểu tại đây, ông Phùng Thái Quang - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM - nhấn mạnh kiểm tra, giám sát không đơn thuần là hoạt động phát hiện sai sót hay xử lý vi phạm, mà còn là cách để tổ chức Công đoàn tự nhìn lại mình, kịp thời điều chỉnh những hạn chế trong quá trình hoạt động.

Theo ông Quang, từ việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của tổ chức đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn đều cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Quan trọng hơn, thông qua hoạt động này, tổ chức Công đoàn phải bảo đảm những quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động được thực hiện đầy đủ.

Kiểm tra, giám sát tốt sẽ giúp nhận diện những thiếu sót ngay từ cơ sở, chủ động chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm trước khi phát sinh những vấn đề phức tạp. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn.

Kiểm tra không chỉ để tìm sai sót

Từ yêu cầu thực tiễn đó, ông Phùng Thái Quang đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng với tinh thần nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm. Đặc biệt, cán bộ Công đoàn cần mạnh dạn đưa những tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động tại cơ sở vào lớp học để cùng giảng viên phân tích, trao đổi và tìm hướng tháo gỡ.

Theo ông Quang, kiến thức được trang bị tại lớp học chỉ thực sự có ý nghĩa khi được vận dụng vào công việc hằng ngày. Mỗi cán bộ sau khóa học cần phát huy vai trò của mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống Công đoàn thành phố.

Thông điệp này cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra: không chỉ nắm vững quy định, quy trình nghiệp vụ mà còn phải có khả năng nhận diện vấn đề, đánh giá đúng bản chất sự việc và hướng dẫn cơ sở khắc phục những hạn chế.

Công đoàn phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động được thực hiện đầy đủ. - Ảnh 3.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Công đoàn TP.HCM sáng 7-11-2026 - Ảnh: C.K

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

Trong bối cảnh hoạt động Công đoàn ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Từ lớp học, điều cần hướng đến không chỉ là những kiến thức nghiệp vụ được tiếp nhận, mà còn là sự chuyển biến trong cách làm của từng cán bộ: chủ động kiểm tra, kịp thời giám sát, phát hiện và phòng ngừa sai sót, để tổ chức Công đoàn hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả và gần gũi hơn với người lao động.

Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên đào tạo công tác kiểm tra, giám sát tại TP.HCM được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dành cho hơn 60 cán bộ công đoàn với các chuyên đề: những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn; kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ kiểm tra giám sát; điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; nghiệp vụ kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn cũng như trao đổi, thảo luận các tình huống thực tiễn phát sinh tại cơ sở.

Công đoàn phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động được thực hiện đầy đủ. - Ảnh 3.Người lao động thay đổi, cán bộ công đoàn cũng phải đổi mới

Sáng 4-10, Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM (thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM) phối hợp Trường Đại học Công đoàn khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn cho hơn 70 cán bộ công đoàn cơ sở.

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KIM ANH
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    Chủ đề: quyền lợi TP.HCM công đoàn công nhân

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