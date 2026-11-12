Công đoàn TP.HCM giám sát doanh nghiệp trả lương tối thiểu từ năm 2027

Công đoàn TP.HCM chăm lo cho người lao động tại chương trình nghỉ dưỡng miễn phí vừa được Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM tổ chức - Ảnh: K.ANH



Ngày 12-11, Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng tại vùng I là 5,7 triệu đồng, tương ứng 27.400 đồng/giờ; vùng II là 5,08 triệu đồng, tương ứng 24.400 đồng/giờ.

Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu các Công đoàn cơ sở phổ biến mức lương mới và thời điểm áp dụng đến đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đề nghị người sử dụng lao động rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động và quy chế trả lương trước ngày 1-1-2027.

Các Công đoàn cơ sở cũng được giao tham gia góp ý phương án điều chỉnh tiền lương, giám sát việc công khai thang lương, bảng lương và định mức lao động tại nơi làm việc.

Việc trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi khác của người lao động cũng cần được theo dõi.

Đáng chú ý, sau kỳ trả lương tháng 1-2027, Công đoàn cơ sở phải đối chiếu bảng kê trả lương với mức lương tối thiểu tương ứng. Nếu phát hiện doanh nghiệp trả thiếu hoặc áp dụng sai vùng, Công đoàn kiến nghị bằng văn bản để người sử dụng lao động điều chỉnh, truy trả đầy đủ phần chênh lệch cho người lao động.

Bên cạnh giám sát việc thực hiện quy định mới, Liên đoàn Lao động TP.HCM khuyến khích các cấp Công đoàn chủ động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động để cải thiện tiền lương, duy trì những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động đã được xác lập trước đó.

Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả rà soát chậm nhất ngày 25-12-2026; báo cáo kết quả thực hiện sau kỳ lương tháng 1-2027 chậm nhất ngày 22-2-2027.

Những vụ việc ảnh hưởng đến nhiều người lao động hoặc có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động tập thể phải được báo cáo ngay để kịp thời hỗ trợ, xử lý.