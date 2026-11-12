Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Công đoàn TP.HCM giám sát doanh nghiệp trả lương tối thiểu từ năm 2027

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Từ ngày 1-1-2027, lương tối thiểu vùng I tăng lên 5,7 triệu đồng/tháng. Công đoàn TP.HCM sẽ giám sát việc doanh nghiệp trả lương đúng quy định.

Công đoàn TP.HCM giám sát doanh nghiệp thực hiện tăng lương tối thiểu từ năm 2027 - Ảnh 1.

Công đoàn TP.HCM chăm lo cho người lao động tại chương trình nghỉ dưỡng miễn phí vừa được Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM tổ chức - Ảnh: K.ANH

Ngày 12-11, Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng tại vùng I là 5,7 triệu đồng, tương ứng 27.400 đồng/giờ; vùng II là 5,08 triệu đồng, tương ứng 24.400 đồng/giờ.

Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu các Công đoàn cơ sở phổ biến mức lương mới và thời điểm áp dụng đến đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đề nghị người sử dụng lao động rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động và quy chế trả lương trước ngày 1-1-2027.

Các Công đoàn cơ sở cũng được giao tham gia góp ý phương án điều chỉnh tiền lương, giám sát việc công khai thang lương, bảng lương và định mức lao động tại nơi làm việc. 

Việc trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi khác của người lao động cũng cần được theo dõi.

Đáng chú ý, sau kỳ trả lương tháng 1-2027, Công đoàn cơ sở phải đối chiếu bảng kê trả lương với mức lương tối thiểu tương ứng. Nếu phát hiện doanh nghiệp trả thiếu hoặc áp dụng sai vùng, Công đoàn kiến nghị bằng văn bản để người sử dụng lao động điều chỉnh, truy trả đầy đủ phần chênh lệch cho người lao động.

Bên cạnh giám sát việc thực hiện quy định mới, Liên đoàn Lao động TP.HCM khuyến khích các cấp Công đoàn chủ động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động để cải thiện tiền lương, duy trì những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động đã được xác lập trước đó.

Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả rà soát chậm nhất ngày 25-12-2026; báo cáo kết quả thực hiện sau kỳ lương tháng 1-2027 chậm nhất ngày 22-2-2027.

Những vụ việc ảnh hưởng đến nhiều người lao động hoặc có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động tập thể phải được báo cáo ngay để kịp thời hỗ trợ, xử lý.

Công đoàn TP.HCM giám sát doanh nghiệp thực hiện tăng lương tối thiểu từ năm 2027 - Ảnh 2.Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2027, cao nhất tăng tới 390.000 đồng

Chính phủ vừa có nghị định tăng lương tối thiểu vùng, mức tăng cao nhất là 390.000 đồng, áp dụng từ ngày 1-1-2027.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: công đoàn lương TP.HCM công nhân lương tối thiểu vùng

    Dòng sự kiện: Tăng lương tối thiểu

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất