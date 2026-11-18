Liên đoàn Lao động TP.HCM làm việc với ban giám đốc Công ty ECCO (Việt Nam), ngay khi nắm bắt thông tin công ty ngừng sản xuất - Ảnh: LĐLĐ

Theo kết luận số 226/KL-LĐLĐ ngày 16-11-2026 của tập thể thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM do Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Võ Khắc Thái đã ký, việc hỗ trợ được thống nhất với 100% ý kiến đồng ý (6/6 ý kiến).

Cụ thể có 1.362 đoàn viên, người lao động làm việc trực tiếp tại Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) được hỗ trợ 2 triệu đồng/người, với tổng kinh phí 2,724 tỉ đồng.

Ngoài ra 156 người lao động thuộc Công ty TNHH một thành viên Cung ứng lao động Tâm Đức (51 người) và Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt (105 người), đang làm việc tại dự án ECCO, được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Kinh phí dành cho nhóm này là 156 triệu đồng.

Tổng kinh phí chăm lo là 2,88 tỉ đồng, được trích từ nguồn tài chính Công đoàn TP.HCM.

Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố giao Bộ phận Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động phối hợp với Bộ phận Tài chính, Công đoàn Khu công nghiệp số 5 và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) nhanh chóng tổ chức trao hỗ trợ đến người lao động, bảo đảm đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Võ Khắc Thái trao quà chăm lo công nhân dịp Tết 2026 - Ảnh: N.N.

Không chỉ hỗ trợ một phần khó khăn trước mắt, Liên đoàn Lao động TP.HCM còn yêu cầu các đơn vị phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm và những đơn vị liên quan tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động bị mất việc.

Đồng thời dịp này người lao động sẽ được hướng dẫn thực hiện các thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Việc hỗ trợ được triển khai do 1.518 người lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc doanh nghiệp giải thể, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi và giúp người lao động sớm ổn định việc làm.

Liên đoàn Lao động TP.HCM tham gia buổi làm việc với ban giám đốc Công ty ECCO (Việt Nam), ngay khi nắm bắt thông tin công ty ngừng sản xuất - Ảnh: LĐLĐ