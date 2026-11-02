ECCO Việt Nam giải thể, dừng hoạt động nhà máy giày có hơn 1.600 công nhân

Nhà máy của Công ty TNHH ECCO Việt Nam tại Khu công nghiệp Bàu Bàng (TP.HCM) - Ảnh: Obayashi Việt Nam

Theo thông tin Tuổi Trẻ có được từ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), ECCO Sko A/S - chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH ECCO Việt Nam - đã quyết định giải thể doanh nghiệp và dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam từ 14h ngày 2-11.

ECCO Việt Nam tuyên bố giải thể nhà máy có hơn 1.600 lao động

Quyết định giải thể được ông Petr Milan, Tổng giám đốc Công ty TNHH ECCO Việt Nam, thông báo tại cuộc họp với người lao động cùng ngày.

Theo nội dung thông báo, quyết định được đưa ra sau nhiều năm nhu cầu suy giảm, đồng thời nằm trong kế hoạch tái cơ cấu mạng lưới sản xuất toàn cầu của Tập đoàn ECCO. Do tình trạng dư thừa công suất đáng kể, tập đoàn chủ trương tập trung hoạt động sản xuất tại một số ít nhà máy hiện hữu nhằm bảo đảm tính bền vững trong dài hạn.

Nhà máy ECCO Việt Nam nằm ở Khu công nghiệp Bàu Bàng, nay thuộc xã Bàu Bàng, TP.HCM.

Trước đó tài khoản TikTok Người Bàu Bàng đăng tải một video ghi lại cảnh một người được cho là nhân sự của ECCO Việt Nam đọc thông báo về quyết định giải thể doanh nghiệp. Video được ghi lại tại một không gian được cho là cơ sở sản xuất của ECCO ở Bàu Bàng, với sự xuất hiện của nhân sự mặc trang phục có thông tin doanh nghiệp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một nguồn tin từ ECCO Việt Nam xác nhận nội dung thông báo trên đã được doanh nghiệp chính thức phổ biến đến nhân sự nội bộ. Tuy nhiên ECCO Việt Nam chưa công bố thông tin này ra bên ngoài.

Theo nội dung phát biểu trong video được đăng tải, ECCO Việt Nam theo đó tuyên bố giải thể công ty theo Quyết định số 01/2026/QĐ-CSH ngày 30-10-2026 của chủ sở hữu.

"...ECCO Việt Nam đã quyết định giải thể công ty. Quyết định này được thể hiện tại Quyết định của Chủ sở hữu số 01/2026/QĐ-CSH ngày 30-10-2026...", trích phát biểu trên.

Cam kết thanh toán đầy đủ quyền lợi người lao động

Đoạn clip lan truyền trên tài khoản TikTok Người Bàu Bàng - Ảnh: Chụp lại màn hình

Trong thông báo, đại diện ECCO Việt Nam cho biết về quyền lợi người lao động, công ty thông báo hợp đồng lao động của những người không được đề nghị tiếp tục làm việc sẽ chấm dứt vào ngày 30-11-2026, hoặc ngày hết hạn hợp đồng nếu thời điểm này đến sớm hơn.

Một số lao động sẽ được giữ lại trong vài tháng để hỗ trợ hoàn tất thủ tục giải thể. Trong thời gian chờ chấm dứt hợp đồng, người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi theo quy định pháp luật và hợp đồng lao động.

Công ty cam kết thanh toán tiền lương, tiền nghỉ hằng năm chưa sử dụng cùng các khoản phải trả khác theo quy định. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ chi trả thêm khoản hỗ trợ thiện chí nhằm ghi nhận thời gian gắn bó của người lao động, với mức cụ thể được thông báo riêng cho từng người.

ECCO Việt Nam cũng cho biết sẽ hoàn tất xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và hoàn trả các giấy tờ liên quan.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, ông Trương Văn Phong - Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) - thông tin ECCO Việt Nam có chủ trương chấm dứt hoạt động tại Việt Nam để tập trung mở rộng nhà máy chính tại Đan Mạch.

Theo ông Phong, doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tiền lương và chế độ đối với người lao động. Hiện doanh nghiệp không ghi nhận tình trạng nợ bảo hiểm xã hội.

"Chiều 2-11, ban đã cùng với Liên đoàn Lao động và địa phương làm việc, trao đổi với doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động.

Đồng thời ban sẽ hướng dẫn công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định; phối hợp thực hiện các giải pháp kết nối người lao động với các doanh nghiệp lân cận có nhu cầu tuyển dụng, đảm bảo cho người lao động sớm có việc làm mới", ông Phong nhấn mạnh.

Video Công ty TNHH ECCO Việt Nam công bố thông tin giải thể với người lao động ngày 2-11 - Nguồn: TikTok Người Bàu Bàng

Nhà máy đầu tư hơn 860 tỉ đồng, hoạt động từ năm 2020

ECCO là thương hiệu giày có nguồn gốc từ Đan Mạch, thành lập năm 1963. Tại Việt Nam, Công ty TNHH ECCO Việt Nam đầu tư nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, nay thuộc TP.HCM.

Dự án nhà máy giày ECCO Bàu Bàng được khởi công vào tháng 10-2019, với diện tích khu đất 120.000m² và tổng diện tích sàn hơn 24.000m².

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860,9 tỉ đồng, tương đương 38,18 triệu USD. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 226 tỉ đồng, tương đương 10 triệu USD, chiếm khoảng 26,19% tổng vốn đầu tư. ECCO SKO A/S góp toàn bộ vốn bằng tiền và đã hoàn tất góp vốn trong năm 2019, đưa công trình vào hoạt động từ tháng 4-2020.

Dự án được cấp phép lần đầu ngày 3-4-2017, có thời hạn hoạt động đến ngày 30-6-2057.

Về quy mô, nhà máy đăng ký sản xuất 8,1 triệu sản phẩm giày và cấu kiện giày mỗi năm, bao gồm mặt trên, đế, lót trong, đế giữa và đế ngoài. Ngoài ra doanh nghiệp còn đăng ký sản xuất 2 triệu bàn chải giày và phụ kiện từ da lông thú, cùng 2 triệu sản phẩm bàn chải giày và phụ kiện từ da tổng hợp mỗi năm.

Về tình hình hoạt động, theo thông tin được Liên đoàn Lao động huyện Bàu Bàng đăng tải năm 2025, Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) có 1.620 công nhân đang làm việc tại thời điểm tổ chức hội nghị người lao động năm 2025.

Trong năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 42,2 triệu USD.

Ngành da giày chật vật giữ đơn hàng, doanh nghiệp chỉ mong không giảm thêm Liên quan thông tin Công ty TNHH ECCO Việt Nam tại Bình Dương giải thể, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó chủ tịch Hiệp hội Da giày TP.HCM (SLA) - cho biết hiệp hội chưa nắm thông tin cụ thể. Doanh nghiệp cũng không phải hội viên hiệp hội. Theo ông Khánh, cạnh tranh khốc liệt và những khó khăn chung của ngành có thể là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên hiệp hội cần tìm hiểu thêm trước khi đưa ra nhận định về nguyên nhân giải thể. Nhìn chung, tình hình sản xuất, kinh doanh ngành da giày trong 10 tháng đầu năm chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn hàng về chậm, thị trường xuất khẩu bất ổn, cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt, trong khi chi phí sản xuất và lãi suất ngân hàng tiếp tục gây áp lực. Theo ông Khánh, các xung đột địa chính trị kéo dài ảnh hưởng đến triển vọng thương mại, đặc biệt tại những thị trường xuất khẩu quan trọng như Mỹ và châu Âu. Bất ổn tại Nga và Ukraine cũng khiến doanh nghiệp khó dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn. Bên cạnh đó doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu về lao động, nguyên phụ liệu, logistics và tiêu chuẩn xanh. Những yếu tố này làm gia tăng chi phí, tạo thêm sức ép lên khả năng cạnh tranh của ngành.