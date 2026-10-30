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Khi đối tác không ký hồ sơ, làm sao giải thể công ty?

tác giả
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

Trước vướng mắc khi đối tác bất hợp tác trong việc làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, đại diện Sở Tài chính TP.HCM khẳng định doanh nghiệp nắm giữ trên 65 - 70% vốn có thể chủ động triệu tập họp 3 lần theo luật định để biểu quyết giải thể, không phụ thuộc vào sự có mặt hay chữ ký của đối tác.

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Buổi đối thoại thu hút gần 300 người đại diện các sở ngành, doanh nghiệp tại TP.HCM tham gia trao đổi - Ảnh: PHÚ QUỐC

Đó là một trong nhiều nội dung, vướng mắc được cộng đồng doanh nghiệp nêu lên tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền TP.HCM với chuyên đề đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp. 

Hội nghị diễn ra ngày 30-10, do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Sở Tài chính TP.HCM tổ chức.

Mắc kẹt vì đối tác bất hợp tác: Triệu tập họp 3 lần để tự quyết giải thể

Một trong những vướng mắc pháp lý nhận được sự quan tâm lớn tại hội nghị đến từ phản ánh của Công ty cổ phần Fiop. Đại diện doanh nghiệp này cho biết Fiop nắm 70% vốn góp trong một công ty con (đối tác nắm 30% còn lại) để triển khai dự án phần mềm. 

Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động không hiệu quả và tiềm ẩn rủi ro, Fiop yêu cầu giải thể công ty nhưng phía đối tác đứng tên cố tình né tránh, không chịu ký hồ sơ giải thể doanh nghiệp chung, khiến doanh nghiệp rơi vào thế "mắc kẹt".

Trả lời vấn đề này, đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính TP.HCM) cho biết căn cứ theo quy định pháp luật, việc giải thể doanh nghiệp bắt buộc phải thông qua quyết định của hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên pháp luật đã có sẵn cơ chế xử lý cho bên nắm cổ phần/vốn góp chi phối khi đối tác bất hợp tác. Vì Fiop nắm giữ 70% vốn điều lệ nên có đầy đủ thẩm quyền chủ động triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên.

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Đại diện Công ty cổ phần Fiop cho biết đang gặp vướng khi đối tác "bất hợp tác" trong việc hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp - Ảnh: PHÚ QUỐC

Trường hợp đối tác cố tình không tham dự, Fiop tiến hành triệu tập lần 1, rồi đến lần 2. Nếu sau hai lần vẫn không đủ tỉ lệ theo quy định, Fiop tiếp tục triệu tập cuộc họp lần thứ 3 (thời hạn giữa các lần triệu tập là 15 ngày).

Ở lần triệu tập thứ 3 này, cuộc họp sẽ được tiến hành hợp lệ mà không phụ thuộc vào tỉ lệ vốn hay số thành viên tham dự. Nghị quyết giải thể được biểu quyết thông qua tại cuộc họp này sẽ có đầy đủ hiệu lực pháp lý. Fiop hoàn toàn có thể dùng chính nghị quyết đó để nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần chữ ký hay sự đồng ý của đối tác.

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Doanh nghiệp nêu vấn đề, vướng mắc tại buổi đối thoại - Ảnh: PHÚ QUỐC

Có gói vay đến 200 tỉ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao, Nhà nước hỗ trợ trả lãi

Tại hội nghị, đại diện một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đặt câu hỏi về các chính sách ưu đãi thuế, thủ tục bảo hộ sở hữu trí tuệ và điều kiện thụ hưởng dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Thông tin tới doanh nghiệp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính TP.HCM cho biết thành phố đang triển khai chương trình hỗ trợ lãi vay kích cầu đầu tư rất lớn theo Nghị quyết 09.

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Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính (trái) và ông Lê Anh Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) chủ trì buổi đối thoại - Ảnh: PHÚ QUỐC

Theo đó các dự án nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và dự án thuộc khuôn khổ đáp ứng chương trình Net Zero là các lĩnh vực ưu tiên trọng điểm với mức trần vốn vay hỗ trợ lên tới 200 tỉ đồng/dự án. Khi doanh nghiệp thực hiện vay vốn qua Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), ngân sách nhà nước sẽ trả thay toàn bộ phần lãi vay liên tục trong 7 năm. Doanh nghiệp chỉ có nghĩa vụ hoàn trả phần vốn gốc.

Bên cạnh đó doanh nghiệp nông nghiệp còn được hỗ trợ chi phí tư vấn thiết kế dự án liên kết (tối đa 250 triệu đồng) hoặc liên kết sản xuất (tối đa 200 triệu đồng), cùng các chương trình hỗ trợ giống, bao bì, nhãn hiệu và chuẩn hóa VietGAP.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết các doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên có nhu cầu có thể liên hệ Phòng Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính để được tư vấn và hỗ trợ.

Thuê kho phân phối: Không bắt buộc lập dự án đầu tư mới

Liên quan đến thắc mắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam về việc mở chuỗi kho hàng phân phối nông sản trên toàn quốc có bắt buộc phải lập dự án đầu tư riêng hay không, đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) và Sở Tài chính đã làm rõ ranh giới pháp lý.

Theo Sở Tài chính, nếu doanh nghiệp chỉ đi thuê lại kho hàng từ các đơn vị cho thuê có chức năng kinh doanh bất động sản/kho bãi đã đáp ứng đủ điều kiện quy hoạch, phòng cháy chữa cháy và môi trường, thì doanh nghiệp chỉ cần ký hợp đồng thuê và đăng ký địa điểm kinh doanh, không phải lập dự án đầu tư mới.

Chỉ trường hợp doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kho bãi riêng, hoặc doanh nghiệp FDI có tỉ lệ vốn nước ngoài trên 51% thì mới phải thực hiện thủ tục đăng ký dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Khi đối tác không ký hồ sơ, làm sao giải thể công ty? - Ảnh 6.Lập doanh nghiệp rồi 'bỏ quên' từ đợt dịch, không phát sinh hoạt động, nay đóng phạt hơn 34 triệu đồng để giải thể

Quyết định giải thể doanh nghiệp để làm sạch lịch sử pháp lý và dọn đường làm lại từ đầu, nhiều chủ start-up dở khóc dở cười khi đối mặt với những khoản phạt trễ hạn tích tụ và vòng luẩn quẩn thủ tục ngoài dự tính.

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CÔNG TRIỆU
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    Chủ đề: Sở Tài chính giải thể doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp doanh nghiệp gói vay ưu đãi

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