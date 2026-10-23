TP.HCM phấn đấu có ít nhất 500 công trình xanh được chứng nhận vào năm 2030

Hội nghị thu hút đông đảo đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp... đến từ nhiều thành phố cùng họp bàn các vấn đề về đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh - Ảnh: SCT

Ngày 23-10, tại TP.HCM, UBND TP.HCM phối hợp với Hội đồng Thành phố đối tác kinh tế Osaka (Nhật Bản) tổ chức Hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026 (BPC), với chủ đề "Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC".

TP.HCM cùng các thành phố đối tác bàn giải pháp phát triển bền vững - Video: NGỌC ĐỨC - NGUYỄN TRÍ

TP.HCM quyết tâm phát triển xanh

Tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cho rằng chủ đề của hội nghị năm nay được xác định như một định hướng hợp tác trọng tâm. Theo ông Hà, song hành với đổi mới, phát triển bền vững là yếu tố sống còn của mỗi đô thị. TP.HCM đang đánh giá toàn diện các vấn đề này và đưa ra nhiều giải pháp.

"Chúng tôi mong muốn được lắng nghe những kinh nghiệm thực tế của các thành phố BPC: từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đến các giải pháp về công nghiệp bền vững, giảm phát thải, quy hoạch đô thị và phát triển theo định hướng giao thông công cộng".

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với GRDP 9 tháng tăng 9,06%. Thành phố đang triển khai kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, trong đó 240 cơ sở đã lập kế hoạch giảm phát thải giai đoạn 2026 - 2030.

Khoảng 68% xe buýt đang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng tới 100% vào đầu năm 2027. Đồng thời tham gia lộ trình vận hành thị trường carbon quốc gia.

Thông tin thêm tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động và đặt mục tiêu thực hiện 18 chỉ tiêu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Phấn đấu đến 2030, tỉ trọng kinh tế xanh của thành phố đạt tối thiểu 10% GRDP, giảm phát thải nhà kính tối thiểu 9% so với kịch bản thông thường, có tối thiểu 500 công trình xanh được chứng nhận và hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào 2045.

Ngoài ra sẽ tăng trồng rừng ngập mặn ở Cần Giờ, chuyển từ xử lý chất thải chôn lấp sang đốt thu hồi năng lượng để phát điện.

Nhiều quốc gia cam kết cùng chung tay

Từ góc nhìn doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Úc (Ai Group) cho rằng giảm phát thải carbon có thể trở thành lợi thế cạnh tranh, cần chuyển hóa cam kết phát triển bền vững thành tăng trưởng kinh doanh.

Ai Group cũng chỉ ra các khó khăn phổ biến của doanh nghiệp nhỏ và vừa về đo lường phát thải, chi phí chuyển đổi và tiếp cận tài chính xanh.

Bà Ayako Moriyama, Cục trưởng Cục Chiến lược kinh tế - Chính quyền thành phố Osaka, đề xuất nhiều hướng hành động chung trong BPC - Ảnh: SCT.

Trong khi đó đại diện Phòng Thương mại Hamburg (Đức) chia sẻ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giải pháp về công nghiệp bền vững, giảm phát thải của các thành phố BPC.

Vị này cho rằng dù không có một khuôn mẫu chung, song các chính sách này đang tạo nên giá trị cốt lõi: một không gian mở để các thành viên tìm ra những mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình.

Bà Ayako Moriyama, Cục trưởng Cục Chiến lược kinh tế - Chính quyền thành phố Osaka, cho biết Osaka đề xuất 4 hướng hành động chung trong BPC, bao gồm tăng cường cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về thách thức môi trường và cơ hội kinh doanh tại các thành phố đối tác.

Bên cạnh đó lồng ghép yếu tố xanh vào các chính sách, chương trình hiện có; chia sẻ thông tin về các sự kiện kinh doanh mở với nhau; tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức đối tác BPC.

Trong khi đó Cơ quan Phát triển Ngoại thương Malaysia; đại diện thành phố Melbourne, Kuala Lumpur, Manila... đặt vấn đề quản lý trung tâm dữ liệu - loại hạ tầng đóng góp lớn cho kinh tế số nhưng tạo áp lực đáng kể lên điện, nước và phát thải.

Do đó đề xuất các giải pháp tái sử dụng năng lượng, nước, quy hoạch có trách nhiệm và yêu cầu báo cáo đối với nhà vận hành.

Chuyên gia các nước cho rằng vấn đề ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính là vấn đề toàn cầu và đang thật sự cấp bách. Với quy mô và tính chất kết nối trải rộng, BPC đóng vai trò rất quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm liên kết để tìm giải pháp.

Các hoạt động bên lề Trong khuôn khổ hội nghị, TP.HCM tổ chức các buổi làm việc song phương với thành phố Melbourne, Manila, Osaka, Tập đoàn Công nghiệp Úc. Các đại biểu tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 tại WTC Expo. Thành viên BPC: Osaka và 14 thành phố đối tác gồm Hong Kong, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, Seoul, Thượng Hải, TP.HCM, Mumbai, Melbourne, Thiên Tân, Auckland và Hamburg. Hội nghị bàn tròn BPC được tổ chức thường niên từ năm 1990, luân phiên tại các thành phố thành viên.