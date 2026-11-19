Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại chương trình - Ảnh: QUANG VINH

Chương trình có sự tham gia của ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, Ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM, ông Cao Thanh Bình - Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND và đại diện các sở ngành trên địa bàn TP.

Đảm bảo không để người dân phải xếp hàng dịp Tết

Phát biểu khai mạc, ông Cao Thanh Bình cho biết chương trình khảo sát thực tế công tác để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán, đồng thời thu thập thông tin cho chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời".

Ông Bình đề nghị phía siêu thị báo cáo tổng thể các vấn đề trọng tâm trước, trong và sau Tết. Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và phương án xử lý dự phòng nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Đồng thời, lên phương án để đảm bảo không ùn tắc, không để xảy ra tình trạng khách hàng phải xếp hàng chờ đợi lâu để mua nhu yếu phẩm. Chế độ chăm lo Tết cho cán bộ, công nhân viên và lịch mở cửa phục vụ xuyên suốt dịp Tết.

Đặc biệt là các thông tin về các giỏ quà Tết thiết kế sẵn, mâm ngũ quả hoặc các gói combo hàng thiết yếu trọn gói đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Và đưa ra những khó khăn, vướng mắc của siêu thị cần Thành phố quan tâm hỗ trợ hoặc phối hợp giải quyết.

Co.op sẽ tung ra 3.500 mặt hàng Tết giảm giá mạnh đầu tháng 12

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, đang kiểm tra hàng hóa tại siêu thị - Ảnh: QUANG VINH

Đại diện Saigon Co.op cho biết để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bình ổn thị trường dịp cuối năm 2026, Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đơn vị đã chủ động lên kế hoạch và dự trữ nguồn hàng từ giữa năm 2026 nhằm chia sẻ áp lực với nhà cung cấp, bảo đảm nguồn cung và giữ ổn định giá cả phục vụ người dân trong 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027.

Cụ thể, đầu tháng 12, hệ thống siêu thị của Saigon Co.op sẽ tung ra 3.500 mặt hàng Tết giảm giá mạnh, cam kết đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và bình ổn giá nhằm giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu.

Riêng 3 ngày cận Tết, đơn vị phối hợp với nhà cung cấp khuyến mãi sâu để hỗ trợ người lao động chưa kịp mua sắm sớm. Thực hiện chương trình Quà tặng Thành viên Tết 2027, tặng phiếu mua hàng, bao lì xì, dành cho các thành viên hạng Bạch Kim, Vàng và Bạc có đóng góp doanh số trong năm 2026.

Dịp Tết, hệ thống siêu thị của Saigon Co.op cũng sẽ tăng thời gian phục vụ, từ ngày 18-1-2027, toàn bộ hệ thống bán lẻ (Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife) sẽ mở cửa sớm hơn 1 tiếng so với ngày thường và phục vụ đến 23 giờ trong các ngày cao điểm cận Tết.

Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng đang giới thiệu các chương trình khuyến mãi áp dụng tại siêu thị dịp này - Ảnh: QUANG VINH

Nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu mua sắm và biếu tặng dịp Tết 2027, Saigon Co.op triển khai chương trình Hamper Tết Co.opmart 2027 với gần 70 mẫu giỏ, hộp quà thiết kế sẵn và giỏ quà tự chọn, giá dao động từ 99.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng, kèm ưu đãi mua túi môi trường đồng giá.

Đặc biệt, chương trình khách hàng đặt hàng sớm sẽ có những chiết khấu cao cho khách doanh nghiệp, thành viên và đơn hàng lớn, kết hợp dịch vụ giao quà xuyên vùng miền.

Bên cạnh giỏ quà, hệ thống bổ sung đặc sản ba miền Bắc - Trung - Nam, dịch vụ đặt tiệc Co.op Party, sản phẩm tiện lợi Co.opReady và chương trình thực đơn chế biến sẵn "Tết Việt & Món Việt". Ngay sau Tết (11-2 đến 24-2-2027), Saigon Co.op tiếp tục tung khuyến mãi "Khai xuân đắc lộc" để kích cầu mua sắm đầu năm.

Bên cạnh kinh doanh thì siêu thị cũng sẽ đưa ra một số chương trình an sinh xã hội, tổ chức chuỗi siêu thị 0 đồng và 300 chuyến hàng lưu động tăng cường các xã vùng sâu vùng xa, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Ưu đãi hàng hóa phù hợp thời điểm công nhân được thưởng Tết Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, ghi nhận Saigon Co.op lên kế hoạch cho gói combo an sinh xã hội, nhưng yêu cầu phải đảm bảo tiêu chí "thu nhập thấp - sản phẩm chất lượng cao" để phục vụ lực lượng công nhân, lao động nhập cư và người dân vùng sâu, vùng xa. Ông cũng đề nghị rà soát lại độ phủ của 300 chuyến bán hàng lưu động để đảm bảo vươn tới đầy đủ các khu chế xuất, khu công nghiệp, ký túc xá sinh viên như Khu Đại học Quốc gia và các xã, phường vùng xa trên toàn địa bàn 168 phường, xã, đặc khu cũng như các tỉnh thành khác có hệ thống của Co.opmart. Ông Nhân cho biết Thành ủy TP.HCM đang có chủ trương làm việc, vận động các doanh nghiệp cố gắng chi thưởng Tết sớm cho người lao động để công nhân có điều kiện mua sắm sớm với giá cả hợp lý. Do đó, Saigon Co.op cần phối hợp truyền thông mạnh mẽ về nguồn hàng dồi dào và chính sách bình ổn giá tại hệ thống siêu thị (cả trực tiếp lẫn kênh trực tuyến). Điều này giúp công nhân và người dân yên tâm không phải mua gom tích trữ sớm những mặt hàng không cần thiết vì tâm lý lo sợ tăng giá cận Tết. Ông cũng đánh giá cao việc Saigon Co.op ký kết với các nhà cung cấp chiến lược, sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, OCOP. Tuy nhiên, cần cảnh giác cao độ với tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái trà trộn bên ngoài thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.