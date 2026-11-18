Các đơn vị đang chuẩn bị những đơn hàng quà Tết để giao cho khách - Ảnh: T.N.

Các doanh nghiệp có xu hướng thắt chặt và tối ưu hóa chi phí nhưng quà Tết 2027 vẫn có tính thẩm mỹ và sự chỉn chu.

Chú trọng mẫu mã để tạo điểm nhấn

Theo khảo sát của Tuổi Trẻ, quà Tết có nhiều phân khúc tầm trung từ 300.000 đồng đến 2,5 triệu đồng được đánh giá sẽ chiếm tỉ trọng lớn. Trong khi phân khúc cao hơn trên 4 triệu đồng tập trung vào tính độc bản để biếu đối tác chiến lược có khả năng được lựa chọn thấp hơn.

Mùa Tết năm nay, thương hiệu K COFFEE (thuộc Tập đoàn Phúc Sinh) mang đến bộ sưu tập quà tặng với thông điệp trao gửi sức khỏe và sự tri ân tinh tế thông qua các dòng đặc sản nguyên chất.

Với mức ngân sách linh hoạt chỉ từ 219.000 đồng đến 516.000 đồng/set (đã bao gồm VAT), doanh nghiệp có thể lựa chọn quà mang ý nghĩa với các sản phẩm của đơn vị này gồm tiêu, cà phê với nhiều kiểu biến tấu thành các hộp quà khác nhau.

Một số sản phẩm của thương hiệu K COFFEE - Ảnh: T.N.



Một số siêu thị tại TP.HCM cũng bắt đầu giới thiệu các loại giỏ quà, đơn cử như một siêu thị có giỏ quà giá gần 700.000 đồng gồm các sản phẩm: 3 hộp bánh, một hộp kẹo, một hộp hướng dương, cà phê, nho khô, xoài sấy và trà xanh kèm thêm một chai nước.

Ông Nguyễn Văn Hệ, giám đốc Công ty TNHH ENJOY GOURMET cho biết nay công ty tập trung các combo quà tối thiểu từ 500.000-600.000 đồng/phần đến combo 2,5 triệu đồng/phần. Đối với quà cao cấp có thiết kế riêng lên tới 5-7 triệu hoặc 10 triệu đồng không có quá nhiều đơn vị lựa chọn, chủ yếu tặng các đối tác lớn.

Theo ông Hệ, mỗi năm công ty thường thay đổi mẫu mã bao bì hộp có tính thẩm mỹ và chỉn chu hơn nhưng vẫn giữ được ý đồ đặt tên riêng biệt.

Các sản phầm bên trong cũng rất đa dạng và linh hoạt theo nhu cầu, ngân sách của khách hàng, có rượu hoặc không rượu, bánh kẹo, chocolate, trái cây sấy, các loại hạt dinh dưỡng và có thể thiết kế riêng theo đặc thù mong muốn.

Quà Tết ưu tiên sức khoẻ, tiết kiệm và thiết thực

Ông Hệ cũng cho biết một số khách hàng đã bắt đầu "chốt đơn" để tặng các đối tác trước Tết Tây, thường là công ty có yếu tố nước ngoài. Các đơn vị này sẽ đặt hàng từ tháng 10 và tháng 11, nhận hàng trước ngày 31-12 để kịp tặng nhân viên, đối tác trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Set quà có giá 2,65 triệu đồng của Công ty TNHH ENJOY GOURMET đang được nhiều doanh nghiệp đặt hàng - Ảnh: T.N.

"Năm nay dự báo tình hình kinh tế có nhiều khó khăn. Do đó, cả về số lượng đơn hàng lẫn giá trị của từng phần quà trong mỗi đơn hàng đều có xu hướng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm bớt so với trước", ông Hệ nhận định.

TS Trần Quang Thắng, viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM , cũng nhận định năm nay nhiều doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn quà Tết sẽ nghiêng về tiêu chí quà thiết thực, có giá trị sử dụng và thể hiện sự quan tâm chân thành thay vì những hộp quà quá đắt tiền hoặc phô trương. Điều này cũng phù hợp với các xu hướng quà Tết doanh nghiệp gần đây.

Các nhóm quà có khả năng được lựa chọn nhiều hơn: thực phẩm, đặc sản Việt giá hợp lý. Ví dụ như các loại hạt dinh dưỡng, trà, cà phê, bánh, mứt an toàn thực phẩm. Còn các loại như đặc sản vùng miền có nguồn gốc rõ ràng. Hay nhóm quà sức khỏe như trà thảo mộc, mật ong, yến sào ở phân khúc trung cấp

"Một số loại voucher siêu thị, mua sắm hoặc e-voucher đối với công ty đông nhân sự cũng ngày càng được quan tâm", ông Thắng cho hay.

Theo TS Thắng, đây thường là thời điểm "chốt đơn" nhiều nhất. Doanh nghiệp muốn giữ giá tốt, đảm bảo nguồn hàng và có thời gian thiết kế logo, thiệp chúc Tết hoặc bao bì riêng.

"Thời điểm cuối năm dương lịch thì chủ yếu là các đơn hàng phát sinh hoặc những doanh nghiệp chưa khóa ngân sách. Tuy nhiên thời điểm này thường đối mặt với áp lực tăng giá, khan hàng và thời gian giao hàng gấp", ông Thắng chia sẻ thêm.