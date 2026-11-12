Không để tăng giá đột biến dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Phó thủ tướng yêu cầu chủ động bảo đảm nguồn cung, nhất là thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau củ quả phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Ngày 12-11, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá và các địa phương.

Thông báo nêu Chính phủ, Thủ tướng xác định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Qua kết quả 10 tháng, biểu dương 20 địa phương kiểm soát CPI thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá đến hết năm 2026

Những tháng còn lại năm 2026, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng…

Phó thủ tướng yêu cầu hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá đến hết năm 2026.

Các bộ, cơ quan, địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng để tăng giá bất hợp lý.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến, điều tiết tín dụng hợp lý, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực, dự án ưu tiên.

Bộ Tài chính được yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời cần nghiên cứu định hướng chính sách cho năm 2027, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền phương án xử lý, duy trì tính liên tục, tránh để "khoảng trống" khi các chương trình, chính sách hỗ trợ hiện hành hết hiệu lực.

Bảo đảm cung ứng, bình ổn thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán

Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung, bảo đảm tác động giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán. Đồng thời cần theo dõi việc thực hiện giảm giá điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Cùng đó Bộ Công Thương có giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2027, không để xảy ra đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có phương án bảo đảm nguồn cung, nhất là thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau củ quả phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở và chi phí xây dựng. Từ đó phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, khai thác, vận chuyển cát, đá, đất san lấp và các vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về giá sách giáo khoa, các khoản thu trong cơ sở giáo dục, không để phát sinh các khoản thu ngoài quy định, lợi dụng nhu cầu học tập để tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, kết nối cung cầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá đột biến.

Đối với các địa phương có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân cả nước, Phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, phân tích nguyên nhân để có giải pháp điều hành phù hợp. Trong đó cần tập trung kiểm soát giá các mặt hàng có mức tăng cao, phấn đấu đưa CPI trên địa bàn về mức phù hợp.