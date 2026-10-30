Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh bất chấp lạm phát 'quá cao'

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 29-10, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh trong quý 3-2026.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh bất chấp lạm phát 'quá cao' - Ảnh 1.

Ớt chuông, hành và nhiều loại thực phẩm được bày bán trên các kệ hàng tại siêu thị Walmart ở thành phố American Fork, bang Utah, Mỹ ngày 29-10-2026 - Ảnh: REUTERS/NurPhoto

Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong mùa hè vừa qua. Động lực đến từ việc doanh nghiệp đổ tiền vào trí tuệ nhân tạo (AI) và người dân vẫn mạnh tay mua sắm bất chấp giá cả đắt đỏ.

Theo số liệu Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 3,4% trong quý 3-2026 so với cùng kỳ năm trước.

Con số này cao hơn mức 2,2% của quý 2 và là tốc độ nhanh nhất trong một năm qua. Riêng chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm hơn 2/3 sản lượng kinh tế, tăng 3,8%.

Theo báo New York Times, các số liệu về tăng trưởng và chi tiêu tương phản với những đánh giá tiêu cực mà nhiều cử tri dành cho nền kinh tế Mỹ khi chuẩn bị đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới. 

Các cuộc thăm dò liên tục cho thấy người Mỹ bất bình trước chi phí sinh hoạt cao. Họ cho rằng Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm vì không thực hiện được cam kết giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Cục Phân tích kinh tế Mỹ giải thích rằng các yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng GDP thực trong quý này là sự gia tăng đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ, được bù đắp một phần do xuất khẩu sụt giảm. 

Theo BEA, phần lớn tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi sự bùng nổ đầu tư vào công nghệ AI, khi các doanh nghiệp chi hàng tỉ USD cho các mô hình mới và xây dựng những trung tâm dữ liệu cung cấp năng lượng cho chúng.

GDP tăng trưởng mạnh được đánh giá là một lợi thế cho Tổng thống Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần khẳng định sức mạnh của nền kinh tế, trong bối cảnh giá cả tăng cao đã gây khó khăn cho các hộ gia đình trên khắp đất nước.

Các số liệu trên được đưa ra sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, viện dẫn rằng cần thêm dữ liệu để xác định biện pháp hữu hiệu nhất đối phó với lạm phát đang tăng vọt. 

Hôm 28-10, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cảnh báo lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức "quá cao", sau khi liên tục cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ trong gần sáu năm qua. Ông khẳng định Fed sẵn sàng hành động khi cần thiết để giúp ổn định giá cả.

- Ảnh 1.Iran đòi Mỹ chứng minh tuyên bố đã dọn sạch thủy lôi tại eo biển Hormuz

Iran muốn Mỹ cung cấp bằng chứng, sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố các lực lượng nước này đã dọn sạch thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lạm phát Fed kinh tế Mỹ tăng trưởng GDP

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất