Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh bất chấp lạm phát 'quá cao'

Ớt chuông, hành và nhiều loại thực phẩm được bày bán trên các kệ hàng tại siêu thị Walmart ở thành phố American Fork, bang Utah, Mỹ ngày 29-10-2026 - Ảnh: REUTERS/NurPhoto

Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong mùa hè vừa qua. Động lực đến từ việc doanh nghiệp đổ tiền vào trí tuệ nhân tạo (AI) và người dân vẫn mạnh tay mua sắm bất chấp giá cả đắt đỏ.

Theo số liệu Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 3,4% trong quý 3-2026 so với cùng kỳ năm trước.

Con số này cao hơn mức 2,2% của quý 2 và là tốc độ nhanh nhất trong một năm qua. Riêng chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm hơn 2/3 sản lượng kinh tế, tăng 3,8%.

Theo báo New York Times, các số liệu về tăng trưởng và chi tiêu tương phản với những đánh giá tiêu cực mà nhiều cử tri dành cho nền kinh tế Mỹ khi chuẩn bị đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới.

Các cuộc thăm dò liên tục cho thấy người Mỹ bất bình trước chi phí sinh hoạt cao. Họ cho rằng Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm vì không thực hiện được cam kết giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Cục Phân tích kinh tế Mỹ giải thích rằng các yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng GDP thực trong quý này là sự gia tăng đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ, được bù đắp một phần do xuất khẩu sụt giảm.

Theo BEA, phần lớn tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi sự bùng nổ đầu tư vào công nghệ AI, khi các doanh nghiệp chi hàng tỉ USD cho các mô hình mới và xây dựng những trung tâm dữ liệu cung cấp năng lượng cho chúng.

GDP tăng trưởng mạnh được đánh giá là một lợi thế cho Tổng thống Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần khẳng định sức mạnh của nền kinh tế, trong bối cảnh giá cả tăng cao đã gây khó khăn cho các hộ gia đình trên khắp đất nước.

Các số liệu trên được đưa ra sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, viện dẫn rằng cần thêm dữ liệu để xác định biện pháp hữu hiệu nhất đối phó với lạm phát đang tăng vọt.

Hôm 28-10, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cảnh báo lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức "quá cao", sau khi liên tục cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ trong gần sáu năm qua. Ông khẳng định Fed sẵn sàng hành động khi cần thiết để giúp ổn định giá cả.