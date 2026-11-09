Vé máy bay Tết tăng giá, thêm hàng triệu ghế vẫn khó tìm vé rẻ

Nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2027 tăng cao, nhiều chặng bay từ TP.HCM về miền Trung, miền Bắc có giá 3 - 4 triệu đồng/chiều - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dù các hãng mở rộng đội bay, tăng hàng triệu ghế, chi phí về quê vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình.

Vé Tết tăng, dải vé giá rẻ cạn dần

Đặt vé máy bay về Thanh Hóa từ tháng trước, chị Thùy Anh, TP.HCM chi 19,5 triệu đồng cho gia đình bốn người, khởi hành ngày 28 tháng chạp và trở lại TP.HCM mùng 5 Tết.

Khi liên hệ mua thêm hành lý, chị được đại lý thông báo giá vé cùng hãng, cùng hành trình đã tăng lên khoảng 7 triệu đồng/người khứ hồi. Nếu đến nay mới mua, gia đình chị phải chi khoảng 28 triệu đồng, cao hơn 8,5 triệu đồng.

Cũng đang tính toán chi phí về quê, chị Phạm Thị Quyên, sinh sống và làm việc tại TP.HCM, cho biết giá vé về Hà Nội dịp Tết ở mức 3,5 - 3,7 triệu đồng/chiều khiến chị phải cân nhắc. Nếu mua khứ hồi, riêng tiền vé có thể lên tới khoảng 7 triệu đồng/người.

Trước áp lực chi phí, chị Quyên tính đến phương án đi sớm hơn hoặc lựa chọn phương tiện khác nếu giá vé tiếp tục tăng.

Với nhiều gia đình, tiền vé máy bay đang trở thành khoản chi đáng kể trong ngân sách đón Tết, chưa kể hành lý, di chuyển hai đầu sân bay và những chi phí phát sinh.

Hành khách được khuyến nghị đặt vé Tết sớm, linh hoạt ngày bay và so sánh tổng chi phí để tiết kiệm tiền về quê - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khảo sát ngày 9-11 cho thấy chặng TP.HCM - Vinh, khởi hành ngày 1-2-2027 (25 tháng chạp), Vietnam Airlines bán vé phổ thông từ hơn 3,7 triệu đồng, Vietjet khoảng 3,6 triệu đồng/chiều. Một số khung giờ đã hết chỗ, những chuyến còn vé chủ yếu vào đêm hoặc rạng sáng.

Trên chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 4-2 (28 tháng chạp), Vietjet có giá khoảng 3,1 triệu đồng, Sun PhuQuoc Airways 3,5 triệu đồng và Vietnam Airlines 3,6 triệu đồng/chiều.

Khảo sát cuối tháng 10 cũng ghi nhận các chặng từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh phổ biến 3,3 - 4 triệu đồng. Riêng chặng Đà Nẵng vẫn có vé khoảng 2 triệu đồng.

Các mức giá trên đã bao gồm thuế, phí nhưng chưa tính dịch vụ mua thêm, có thể thay đổi theo thời điểm đặt chỗ.

Đội bay tăng, vì sao giá vé vẫn cao?

Các hãng hàng không mở rộng đội bay, tăng chuyến phục vụ Tết nhưng giá vé vào những ngày cao điểm vẫn ở mức cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điểm đáng chú ý của Tết 2027 là các hãng bước vào cao điểm với quy mô đội bay mở rộng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến ngày 15-10-2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận máy bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên vào tháng 9, trong khi Vietravel Airlines bổ sung Airbus A321 trong tháng 9 và tháng 10.

Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 3,7 triệu chỗ dịp Tết, tăng 11% so với năm trước. Riêng đường bay TP.HCM - Hà Nội tăng 15,4% số chỗ, các chặng đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh và Huế tăng 6 - 13%.

Vietjet cũng mở bán 3,1 triệu vé, tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số máy bay tăng không đồng nghĩa toàn bộ năng lực bổ sung được dành cho những chuyến bay nội địa đông khách nhất.

Theo lý giải từ phía các hãng hàng không, đặc thù vận chuyển dịp Tết là nhu cầu tập trung một chiều. Trước Tết, khách chủ yếu từ TP.HCM về miền Trung, miền Bắc, trong khi chiều ngược lại ít khách. Sau Tết, dòng khách đảo chiều.

Máy bay vì thế có thể kín chỗ một chiều nhưng không khai thác hết công suất chiều còn lại. Các hãng phải cân đối doanh thu, chi phí của cả hành trình khi quyết định tăng chuyến.

Sắp tới hãng bay sẽ tăng chuyến trên một số đường bay khi nhu cầu tăng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, thông tin đường bay nào và lượng ghế tăng chuyến bổ sung chưa được xác nhận, hãng bay cho biết sẽ công bố sau.

Theo ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang, nhận định nhu cầu đặt vé Tết đang tăng, tập trung vào các chặng từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng. Khi vé giá thấp dần được bán hết, hành khách mua muộn có ít lựa chọn hơn. Giá vé một số chặng có thể tăng thêm 10 - 20% khi sát Tết, tùy nhu cầu và lượng ghế còn lại.

Mua vé lúc nào để tiết kiệm? Dù giá chiều cao điểm tăng, hành khách vẫn có thể tìm được lựa chọn tiết kiệm nếu linh hoạt lịch trình. Vietnam Airlines Group công bố vé một số chuyến ngược chiều cao điểm từ 666.000 - 888.000 đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí. Hãng cũng dự kiến bố trí khoảng 17% số chuyến vào khung giờ đêm, sáng sớm. Với những gia đình có lịch nghỉ cố định, doanh nghiệp du lịch khuyến nghị nên mua vé khi tìm được mức giá phù hợp, thay vì chờ sát Tết với kỳ vọng tăng chuyến sẽ kéo giá xuống. Người mua cần so sánh tổng chi phí, gồm vé khứ hồi, hành lý ký gửi, điều kiện đổi vé và phương tiện di chuyển hai đầu sân bay. Ví dụ chuyến bay đêm rẻ hơn vài trăm nghìn đồng nhưng phát sinh chi phí taxi hoặc lưu trú chưa chắc tiết kiệm hơn chuyến ban ngày. Do đó hãng bay khuyến nghị khách hàng có nhu cầu mua vé về Tết nên chủ động tìm hiểu và mua sớm để có chuyến bay và khung giờ, giá vé phù hợp với nhu cầu hơn thay vì mua sát ngày bay.