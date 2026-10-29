Lần đầu tổ chức Festival Nhân ái, vận động 10.000 phần quà Tết cho người khó khăn

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, thông tin về Festival Nhân ái 2026 - Ảnh: K.ANH

Chương trình với nhiều hoạt động vì cộng đồng, hướng đến vận động 10.000 phần quà Tết, tổng trị giá dự kiến 10 tỉ đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Festival diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa ẩm thực Vũng Tàu 2026, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026) và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (15-1-1977 - 15-1-2027).

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, festival là một trong những hoạt động điểm nhấn của chiến dịch "80 ngày đêm hành động vì cộng đồng" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Chương trình mong muốn kết nối các nguồn lực xã hội thành những hoạt động trợ giúp thiết thực, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng.

10.000 người đi bộ, lan tỏa những tấm lòng nhân ái

Điểm nhấn của festival là chương trình đi bộ đồng hành "Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái", dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia vào sáng 19-11 tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, chương trình còn hướng đến mục tiêu vận động ít nhất 10.000 phần quà Tết, mỗi phần trị giá khoảng 1 triệu đồng, dành tặng người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Theo ban tổ chức, nguồn lực vận động sẽ được kết nối từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng. Đây cũng là dịp để các đơn vị tham gia bằng nhiều hình thức, từ hỗ trợ kinh phí, hàng hóa, trang thiết bị đến đóng góp chuyên môn và trực tiếp phục vụ người dân.

Trước đó, ngày 18-11, bốn hoạt động nhân đạo dự kiến được triển khai đồng thời tại 29 phường, xã thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Trong đó, 29 lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và phòng chống thiên tai, thảm họa dự kiến thu hút khoảng 870 học viên. Hội kỳ vọng sau tập huấn sẽ hình thành các đội sơ cấp cứu, phòng chống thiên tai thường trực tại 29 địa phương, góp phần nâng cao khả năng ứng phó của người dân trước những tình huống khẩn cấp.

Chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" dự kiến trao 600 phần quà tại phường Vũng Tàu, xã Xuyên Mộc và xã Xuân Sơn. Bên cạnh đó, 20 xe cắt tóc miễn phí dự kiến được huy động phục vụ người dân tại các phường, xã, bệnh viện và trường học có nhu cầu. Hoạt động cũng gắn với định hướng đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm và sinh kế lâu dài cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại địa chỉ 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, đặt mục tiêu tiếp nhận 500 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Hoạt động chăm lo cho người khó khăn của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trong thời gian qua - Ảnh: K.ANH

Từ sơ cấp cứu đến hỗ trợ sinh kế cho người dân

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây là địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy, festival không chỉ tập trung trao quà mà còn chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó và khả năng tự bảo vệ của cộng đồng.

Sáng 19-11, bên cạnh chương trình đi bộ đồng hành, ban tổ chức dự kiến phối hợp lực lượng công an, tình nguyện viên và Trung tâm Cấp cứu 115 thao diễn phương án cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu tình huống giả định có 20 người bị đuối nước tại khu vực Bãi Sau.

Festival còn có không gian kết nối nhân ái, giới thiệu các chương trình thiện nguyện, vận động nguồn lực, đăng ký tình nguyện và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Đông Tây Barbershop Việt Nam phối hợp thực hiện các hoạt động nhân đạo và dạy nghề cắt tóc miễn phí cho người khó khăn.

Đồng thời ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM https://beta.chuthapdotphcm.org.vn nhằm thông tin cũng như kết nối các nguồn lực thực hiện các hoạt động nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Đông Tây Barbershop Việt Nam phối hợp thực hiện các hoạt động nhân đạo và dạy nghề cắt tóc miễn phí cho người khó khăn - Ảnh: K.ANH