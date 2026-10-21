Trao 2 tỉ đồng hỗ trợ 400 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ở TP.HCM

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (hàng sau bên trái) cùng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM trao hỗ trợ đến những bệnh nhân khó khăn - Ảnh: K.ANH

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành thành phố.

Chồng bán nước mía nuôi cả gia đình có người bệnh hiểm nghèo

Trong số những người nhận hỗ trợ, hoàn cảnh của chị T. (sinh năm 1984) ở phường Bình Tiên, thuộc diện hộ cận nghèo, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chị cùng lúc mang trong mình căn bệnh ung thư mắt giai đoạn 4 và ung thư vú giai đoạn 3, trong khi gánh nặng cơm áo của cả gia đình vẫn đè lên vai người chồng với chiếc xe bán nước mía.

Thu nhập từ việc bán nước mía là nguồn sống chính của gia đình, phải trang trải chi phí sinh hoạt cho hai con nhỏ và chăm lo cho người mẹ già đã 80 tuổi.

Giữa những lo toan thường nhật, bệnh tật khiến cuộc sống gia đình thêm chật vật. Chi phí điều trị kéo dài không chỉ là nỗi lo về tiền bạc mà còn là áp lực tinh thần đối với người bệnh và những người thân đang cố gắng gượng từng ngày.

Với những gia đình như chị T., sự hỗ trợ từ cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, giúp san sẻ một phần chi phí trước mắt để người bệnh có thêm điều kiện tiếp tục điều trị. Đằng sau mỗi suất trợ cấp là sự quan tâm dành cho những người đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật, đồng thời lo toan cho cuộc sống của những người thân yêu.

Không phải khó khăn nào cũng có thể giải quyết chỉ bằng một khoản tiền hỗ trợ. Nhưng sự sẻ chia đúng lúc có thể giúp người bệnh vơi bớt phần nào nỗi lo, cảm nhận mình không đơn độc trên hành trình điều trị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - trao hỗ trợ đến những bệnh nhân khó khăn - Ảnh: K.ANH

Kết nối nguồn lực, lan tỏa tinh thần nhân ái

Tại chương trình, 400 bệnh nhân, mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 210.000 đồng. Tổng kinh phí 2,084 tỉ đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, chia sẻ rằng khi quá trình điều trị kéo dài, người bệnh không chỉ lo lắng về sức khỏe mà còn phải xoay xở các khoản chi tiêu, công việc và cuộc sống gia đình. Với những người có điều kiện kinh tế hạn chế, chi phí khám, chữa bệnh có thể trở thành gánh nặng đáng kể, ảnh hưởng đến hành trình điều trị.

Theo ông Nhựt, ý nghĩa của hoạt động nhân đạo không chỉ nằm ở giá trị vật chất được trao tặng mà còn ở sự quan tâm chân thành, tôn trọng và thấu hiểu dành cho người nhận. Mỗi suất hỗ trợ là sự động viên để bệnh nhân và gia đình có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn.

Chương trình cũng là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng", hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026) và 48 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM (25-10-1978 - 25-10-2026).

Thông qua việc kết nối các nguồn lực xã hội, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong hoạt động nhân đạo, đưa sự trợ giúp đến với những người cần được sẻ chia. Với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, sự đồng hành của cộng đồng không chỉ giúp giảm bớt một phần gánh nặng trước mắt mà còn gửi gắm thông điệp về một thành phố nghĩa tình, nơi những hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm và nâng đỡ.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đến đại diện Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - Ảnh: K.ANH