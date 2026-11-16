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Saigon Co.op giảm giá hàng nghìn sản phẩm, khuyến khích mua sắm xanh

tác giả
HẢI KIM
HẢI KIM
HẢI KIM

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Saigon Co.op triển khai chương trình khuyến mãi hàng nghìn sản phẩm thiết yếu, mức giảm giá đến 50%. Nhà bán lẻ này đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng túi tái sử dụng, hạn chế túi ni lông trong mua sắm.

Saigon Co.op giảm giá hàng nghìn sản phẩm, khuyến khích mua sắm xanh - Ảnh 1.

Khách hàng hướng ứng thới quen sử dụng túi môi trường Co.opmart khi mua sắm - Ảnh: SGC

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) triển khai chương trình “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - Sale đỉnh sắm thả ga” từ nay đến 25-11 tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife, Cheers và Co.op Online.

Bên cạnh ưu đãi mua sắm, Saigon Co.op tiếp tục khuyến khích khách hàng giảm sử dụng túi ni lông, hướng đến thói quen tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường.

Saigon Co.op tôn vinh giá trị Việt từ những lựa chọn mỗi ngày

Văn hóa Việt không chỉ hiện diện trong những giá trị truyền thống mà còn gắn liền với bữa cơm gia đình, cách lựa chọn thực phẩm và thói quen tiêu dùng hằng ngày.

Với Saigon Co.op, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh hàng Việt chất lượng, đồng thời lan tỏa nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng hiện đại: mua sắm tiết kiệm, quan tâm đến sức khỏe và có trách nhiệm với môi trường.

Theo đó, hàng nghìn sản phẩm thiết yếu như gạo ST25, dầu ăn, nước mắm, gia vị, sữa, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng Co.op được áp dụng mức giảm giá đến 40%, kèm các ưu đãi mua 3 tặng 1 hoặc quà tặng.

Ở nhóm thực phẩm tươi sống, chương trình "Nông sản Việt - Tự hào trái ngọt" giảm 15-20% nhiều mặt hàng rau củ quả, thịt và thủy hải sản. Một số sản phẩm được áp dụng ưu đãi gồm khoai lang, rau muống, cải bó xôi, cam sành, bưởi đường Tân Triều, thịt heo, thịt gà và cá.

Đáng chú ý, hàng nhãn riêng Co.op có nhiều sản phẩm giảm giá đến 50% hoặc mua 2 tặng 1, trong đó có gạo thơm ST25 Co.op Finest, dầu ăn, đường mía, miến đậu xanh, đồ dùng nhà bếp và túi rác thân thiện môi trường Co.op Select. Đây cũng là dịp Saigon Co.op chia sẻ niềm tự hào về danh hiệu “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm” tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026.

Khuyến khích người tiêu dùng giảm túi ni lông

Saigon Co.op giảm giá hàng nghìn sản phẩm, khuyến khích mua sắm xanh - Ảnh 2.

Quầy tự đóng gói được khách hàng hưởng ứng tích cực - Ảnh: SGC

Song song với các chương trình ưu đãi, Saigon Co.op tiếp tục lan tỏa thói quen mua sắm xanh, khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng túi ni lông bằng những giải pháp thiết thực.

Sau hơn một tháng triển khai, chương trình ghi nhận 10.000 lượt khách sử dụng túi môi trường Co.opmart khi mua sắm. Đồng thời, các khu vực tự đóng gói bằng thùng carton trên toàn hệ thống thu hút trung bình 1.000-1.200 lượt khách mỗi ngày.

Để tiếp tục lan tỏa thói quen này, Saigon Co.op triển khai chương trình “Đến Co.op - Sắm xanh nhẹ ví” đến hết ngày 31-12-2026. Khách hàng Thành viên có hóa đơn mua sắm tại khu tự chọn từ 300.000 đồng, sử dụng túi cá nhân hoặc túi môi trường tái sử dụng và không nhận túi ni lông từ thu ngân sẽ được tặng 30 điểm thưởng, tương đương 6.000 đồng.

Bằng cách gắn quyền lợi mua sắm với hành động bảo vệ môi trường, Saigon Co.op mong muốn việc hạn chế túi ni lông không chỉ dừng ở một chương trình khuyến khích mà dần trở thành thói quen thường ngày của khách hàng.

Thêm ưu đãi, thêm quyền lợi cho khách hàng Thành viên

Saigon Co.op giảm giá hàng nghìn sản phẩm, khuyến khích mua sắm xanh - Ảnh 3.

Các sản phẩm ready-to-eat tươi ngon, giá ưu đãi để khách hàng an tâm chọn lựa cho những ngày bận rộn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong dịp này, Saigon Co.op còn triển khai chương trình "Dấu ấn tuổi 30 - Ưu đãi chỉ Co.op có" với các sản phẩm thực phẩm, đồ dùng gia đình và may mặc có giá từ 4.400-319.000 đồng. Vào ngày 10 và 20 hằng tháng, khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chương trình từ 10.000 đồng trở lên được nhân ba điểm thưởng.

Từ ngày 23 đến 25-11, chương trình “Ngày hội rộn ràng - Ngập tràn điểm thưởng” tặng 100 điểm thưởng cho khách hàng Thành viên có hóa đơn trên 400.000 đồng tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online.

Các ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí sinh hoạt trong mùa mua sắm cuối năm.

Ngoài ra, Saigon Co.op tham gia chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season" với chủ đề "Mua sắm muôn nơi – Trải nghiệm muôn sắc", diễn ra từ ngày 9-11-2026 đến 5-2-2027. Nổi bật có khăn giấy Elene tre 3 lớp giá 28.300 đồng/gói, mua 2 tặng 1; khăn giấy Fairy 3 lớp giá 14.500 đồng/gói, mua 2 tính tiền 1; khẩu trang Perfectta Pin Cool hộp 20 chiếc giá 69.000 đồng, mua 1 tặng 1.

Ở nhóm thực phẩm có nước tương Nam Dương thượng hạng giảm 25%, mua 2 tặng 1; yến sào Win’Nest OCOP và Thiên Hoàng Plus 18% (hộp 6 lọ x 70ml) mua 1 tặng 1; mật ong Honimore 500g giảm 10%, mua 1 tặng 1.

Saigon Co.op giảm giá hàng nghìn sản phẩm, khuyến khích mua sắm xanh - Ảnh 5.Co.opmart Pro và chiến lược làm chủ công nghệ của Saigon Co.op

Saigon Co.op bước vào giai đoạn phát triển mới với Co.opmart Pro, mô hình siêu thị cao cấp đầu tiên trong hệ thống Co.opmart, đặt trọng tâm vào công nghệ, năng lực quản trị và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

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HẢI KIM
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    Chủ đề: khuyến mãi ​Saigon Co.op Tiêu dùng xanh Co.opmart

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