Co.opmart Pro và chiến lược làm chủ công nghệ của Saigon Co.op

Saigon Co.op bước vào giai đoạn phát triển mới với Co.opmart Pro, mô hình siêu thị cao cấp đầu tiên trong hệ thống Co.opmart, đặt trọng tâm vào công nghệ, năng lực quản trị và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Những người tiêu dùng gắn bó với nhà bán lẻ Việt sẽ được trải nghiệm không gian thương mại đẳng cấp, hiện đại, tiện nghi, hữu ích nhưng vẫn giữ giá bán hợp lý.

Ngày 6-11 vừa qua, Saigon Co.op đã khai trương siêu thị Co.opmart Pro tại số 230 Nguyễn Trãi, thuộc khu phức hợp Lancaster Legacy, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Với tổng mức đầu tư được công bố hơn 600 tỉ đồng và diện tích kinh doanh hơn 2.000m², mô hình kết hợp mua sắm, ẩm thực và các tiện ích công nghệ hiện đại.

Bên cạnh khu vực mua sắm, khu ẩm thực Foodcourt được bố trí phía trước khu tự chọn, quy tụ các thương hiệu ẩm thực thuộc Saigon Co.op cùng các nhãn hàng đối tác, góp phần hoàn thiện trải nghiệm mua sắm, ăn uống và thư giãn tại điểm đến.

Một trong những điểm mới tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi là việc thí điểm ứng dụng công nghệ vào hành trình mua sắm. Khách hàng Bạch kim có thể sử dụng xe đẩy thông minh tích hợp AI để nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị hàng hóa theo thời gian thực.

Sau khi chọn hàng, khách hàng có thể sử dụng mã QR đơn hàng để hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thanh toán tại quầy thu ngân. Ngoài ra, quầy tự thanh toán giúp người mua chủ động hơn trong giao dịch.

Siêu thị còn bố trí robot sampling hỗ trợ giới thiệu, dùng thử sản phẩm và trạm cân đo sức khỏe ứng dụng AI. Dịch vụ Click&Collect cũng được tích hợp, cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và nhận tại điểm bán.

Sự kiện là dấu mốc có ý nghĩa vì sau ba thập kỷ tích lũy kinh nghiệm, xây dựng mạng lưới và phát triển quan hệ với nhà cung cấp, Saigon Co.op đang đứng trước yêu cầu mới của thị trường. Người tiêu dùng không chỉ cần một địa điểm mua sắm thuận tiện, mà còn mong muốn có thêm trải nghiệm, dịch vụ đa dạng, thông tin hàng hóa minh bạch và khả năng kết nối giữa mua sắm trực tiếp với các nền tảng số.

Trước đó, ngày 3-10-2025, Saigon Co.op cũng đã đưa vào hoạt động Co.opmart Pro Vũ Yên tại Vincom Mega Mall Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nằm trong Vincom Mega Mall Vũ Yên, Co.opmart Pro Vũ Yên có vị trí đắc địa, thuận tiện cho việc mua sắm của người dân, du khách đảo ngọc Vũ Yên nói riêng và người dân thành phố cảng nói chung.

Đặc biệt, khoảng 80% diện tích kệ hàng ở siêu thị này được dành cho hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng OCOP và các dòng hàng nhãn riêng Saigon Co.op. Đây là cam kết nhất quán của Saigon Co.op trong việc ưu tiên hàng Việt, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao cấp, vừa thúc đẩy sản xuất nội địa phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên cho biết với Co.opmart Pro, Saigon Co.op chọn kế thừa những giá trị đã làm nên uy tín của Co.opmart, ứng dụng công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất và phục vụ theo tiêu chuẩn hiện đại.

Co.opmart Pro được định vị ở phân khúc giữa Co.opmart truyền thống và hệ thống siêu thị cao cấp Finelife, kết hợp những giá trị quen thuộc của thương hiệu Co.opmart với không gian, công nghệ và dịch vụ được nâng cấp.

"Đây cũng là sự khẳng định cho định hướng phát triển nhất quán của Saigon Co.op: đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc; hiện đại hóa nhưng không xa rời người tiêu dùng; ứng dụng công nghệ nhưng luôn đặt chất lượng hàng hóa, lợi ích khách hàng và giá trị nhân văn của mô hình hợp tác xã ở vị trí trung tâm.

Chúng tôi kỳ vọng Co.opmart Pro sẽ phát triển thành mô hình bán lẻ thế hệ mới, tạo thêm những lựa chọn mua sắm chất lượng cho người dân, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong tổ chức và vận hành hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op", ông Kiên khẳng định.

Trong cuộc cạnh tranh của ngành bán lẻ hiện đại, đầu tư công nghệ và nâng cấp không gian mua sắm là yêu cầu tất yếu. Với Saigon Co.op, thách thức còn nằm ở việc làm thế nào để hiện đại hóa mà không đánh mất những giá trị đã tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng trong suốt 30 năm.

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op, cho biết doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để quản lý xuyên suốt quy trình từ nhập hàng, kiểm soát chất lượng, giá bán đến phân phối và phục vụ khách hàng. Việc kết nối đồng bộ các công đoạn giúp kiểm soát nguồn hàng chặt chẽ, hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả vận hành.

Saigon Co.op chủ động thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống phần mềm quản trị theo quy trình kinh doanh của mình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các giải pháp công nghệ bên ngoài.

“Chúng tôi không chỉ mua từng phần mềm để ứng dụng riêng lẻ mà hướng đến xây dựng hệ thống quản trị đồng bộ toàn bộ quy trình bán lẻ. Khả năng tự chủ này giúp doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh công nghệ theo nhu cầu thực tế, giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp và nâng sức cạnh tranh”, ông Vũ Anh Khoa nói.





Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, giá cả và sự thuận tiện, hướng đi của Saigon Co.op cho thấy chuyển đổi số cần bắt đầu từ những yêu cầu thực tế của hoạt động bán lẻ. Khi doanh nghiệp làm chủ công nghệ quản trị, kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng và đưa AI vào phục vụ, giá trị mang lại không chỉ là trải nghiệm mua sắm mới mà còn là nâng sức cạnh tranh, duy trì lợi thế hàng Việt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường nội địa.

Theo Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Vũ Anh Khoa, điểm đáng chú ý trong chiến lược này là không chuyển chi phí hiện đại hóa thành gánh nặng cho người tiêu dùng. Trải nghiệm mua sắm phải ngày càng tốt hơn, dịch vụ thuận tiện hơn nhưng giá bán hợp lý. Muốn vậy, doanh nghiệp phải khai thác hiệu quả công nghệ để tối ưu quy trình, giảm chi phí trung gian và nâng năng suất phục vụ.

Đây là bài toán quan trọng đối với doanh nghiệp bán lẻ nội địa khi phải cạnh tranh với những hệ thống có tiềm lực đầu tư lớn, mô hình vận hành hiện đại và khả năng khai thác dữ liệu ngày càng sâu.

Với mạng lưới hơn 800 điểm bán, việc quản trị đồng bộ có ý nghĩa quan trọng đối với Saigon Co.op. Chỉ cần rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, giảm sai sót trong kiểm kê, quản lý hàng hóa hay điều phối nguồn cung giữa các điểm bán cũng có thể tạo ra hiệu quả lớn khi triển khai trên toàn hệ thống.

Cùng với đổi mới công nghệ, Saigon Co.op tăng cường liên kết với các nhà sản xuất, nhà cung cấp nhằm đa dạng hóa nguồn hàng và nâng chất lượng phục vụ. Sự tham gia của các đối tác như Unilever Việt Nam trong hoạt động giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm tại Co.opmart Pro cho thấy xu hướng kết hợp giữa hệ thống phân phối và nhà sản xuất để tăng tương tác với người tiêu dùng.

Khi công nghệ hỗ trợ tốt hơn việc tổ chức bán hàng, doanh nghiệp cũng có thêm điều kiện cải thiện hiệu quả phối hợp trong chuỗi cung ứng. “Lộ trình từ nay đến năm 2030, toàn bộ các điểm bán của Saigon Co.op sẽ được số hóa hoạt động như Co.opmart Pro Nguyễn Trãi”, ông Khoa khẳng định.