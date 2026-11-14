Siêu thị bán trứng chỉ 2.000 đồng/quả, người nuôi gà sống sao?

Tại TP.HCM, trứng gà công nghiệp đang được một cửa hàng Bách Hóa Xanh bán ra với giá chỉ 2.000 đồng/quả - Ảnh: N.TRÍ

Theo ghi nhận tại nhiều siêu thị ở TP.HCM, giá trứng gà công nghiệp bán lẻ đang ở mức tương đối thấp với phổ biến 25.000-30.000 đồng/chục tùy loại, thậm chí có nơi chỉ bán 20.000-23.000 đồng/chục hoặc bán lẻ 2.000 đồng/quả với loại trứng có kích cỡ nhỏ.

Tại các chợ và điểm bán lẻ, giá trứng cũng đang ở mức thấp với trứng gà công nghiệp phổ biến 23.000-27.000 đồng/chục và trứng vịt 28.000-34.000 đồng/chục tùy loại.

Theo người bán, giá trứng bán lẻ hiện thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của năm ngoái - thời điểm có nơi bán lẻ 35.000-38.000 đồng/chục.

Trong khi đó, nhiều người chăn nuôi cho biết giá trứng gà công nghiệp bán ra tại trại đang ở mức trên dưới 1.700/quả. Mức giá này dù có tăng nhẹ so với các tháng trước đó nhưng vẫn chỉ vừa bằng hoặc dưới giá thành chăn nuôi.

"Năm ngoái giá trứng gà công nghiệp xuất trại có thời điểm lập kỷ lục với hơn 2.800 đồng/quả, trong khi từ đầu năm đến nay giá trứng bán ra hầu hết đều dưới giá thành chăn nuôi, thậm chí có giai đoạn dài giá trứng dưới 1.500 đồng/quả khiến người nuôi thua lỗ nặng", ông Đinh Văn Thiện, chủ một trại nuôi gà đẻ tại Đồng Nai thông tin.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 14-11, ông Hồ Văn Thảo, giám đốc Kinh doanh Công ty Emivest, xác nhận giá trứng gà công nghiệp xuất chuồng đang vẫn còn ở mức thấp, nhiều thời điểm dưới giá thành chăn nuôi, dẫn đến các trang trại chịu thua lỗ lớn.

Theo ông Thảo, năm ngoái giá trứng cao nên nhiều nơi tăng đàn dẫn đến nguồn cung trứng năm 2026 tương đối dồi dào trong khi nhu cầu có xu hướng giảm. Ngoài ra, năm ngoái trứng được xuất khẩu đi Campuchia nhiều nhưng năm nay kênh này ngưng hẳn. Cung cầu chênh lệch khiến giá mặt hàng này ở mức thấp kéo dài.

Ông Trương Chí Thiện, tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt (TP.HCM) cũng xác nhận giá trứng gia cầm xuất trại bình quân năm nay thấp hơn so với năm ngoái. Với bán lẻ, theo ông Thiện, do trứng có đa dạng chất lượng, thương hiệu, kích cỡ... nên giá cũng nhiều mức. Nhưng nhìn chung giá bán đang thấp.

Đại diện một đơn vị chăn nuôi cho biết giá bán giảm nhưng giá thành sản xuất lại cao do chịu tác động từ giá thức ăn chăn nuôi tăng. Hiện giá thành sản xuất trứng gà công nghiệp bình quân khoảng trên dưới 1.750 đồng/quả, khi đưa đến điểm bán với các chi phí phát sinh thêm, giá thành có thể ở mức 2.000 đồng/quả.

Giá trứng dịp Tết liệu có tăng? Theo ông Trương Chí Thiện, nhu cầu tiêu thụ dịp cuối năm sẽ tăng mạnh so với ngày thường; đặc biệt các ngày cao điểm giáp Tết Nguyên đán (23 Âm lịch trở đi) lượng trứng tươi được tiêu thụ có thể tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí các loại trứng chế biến như bắc thảo, vịt tiềm... nhu cầu có thể tăng gấp nhiều lần bình thường. Tuy vậy, với nguồn cung dồi dào, nhiều doanh nghiệp chủ động chuẩn bị trước sản lượng nên dự báo sẽ không thiếu trứng gia cầm cho dịp cao điểm Tết, và giá khả năng vẫn bình ổn, thậm chí nhiều siêu thị vẫn có thể duy trì chương trình khuyến mãi đối với sản phẩm tham gia chương trình bình ổn thị trường.