Công đoàn Bắc Ninh thường xuyên tổ chức hoạt động tư vấn, thăm khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động - Ảnh: THU HƯƠNG

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, cơ quan này đã có kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng liên đoàn năm 2026.

Tặng 3.000 voucher 500.000 đồng cho người lao động

Theo đó, ngày hội tổ chức ở Trung tâm hội nghị và khu vực trung tâm quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh vào sáng 21-11 tới.

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong thành phố.

Cụ thể, ngày hội có chương trình tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân lao động. Hoạt động do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ thành phố thực hiện.

Ngày hội dự kiến tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo, vận động khoảng 1.000 đoàn viên, công nhân lao động tham gia.

Đặc biệt, mỗi đoàn viên, người lao động tham gia chương trình sẽ được tặng quà tối đa 350.000 đồng/người. Liên đoàn Lao động thành phố cũng tặng 3.000 voucher, trị giá 500.000 đồng/voucher thông qua MiniApp Công đoàn Bắc Ninh.

Ngoài ra ban tổ chức còn phối hợp với Sở Công Thương, Hội Nông dân thành phố và các đơn vị phúc lợi bố trí từ 15 - 20 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động đến tham dự.

Niềm vui của công nhân khi mua hàng giá tốt ở các gian hàng của Công đoàn Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Trải nghiệm hát quan họ, vẽ tranh Đông Hồ

Theo kế hoạch, Công đoàn Bắc Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh dự kiến tổ chức trình diễn quan họ kết hợp thực hành truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa tranh Đông Hồ. Công nhân, người lao động cũng được tham gia các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, kéo co, đẩy gậy, nhảy sạp….

Khoảng 500 đoàn viên, công nhân lao động sẽ được tham gia chương trình trải nghiệm, tìm hiểu Mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm và giá trị Phật giáo của trường phái Trúc Lâm Yên Tử tại phường Tân An, thành phố Bắc Ninh.

Công đoàn Bắc Ninh cũng lựa chọn các doanh nghiệp xây dựng mô hình "Không gian văn hóa công nhân".

Trong danh sách có nhiều doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Goertek Việt Nam, Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam, Công ty TNHH Lingyi Việt Nam, Công ty TNHH Fukang Technology Việt Nam, Công ty TNHH Newing Việt Nam….

Đặc biệt, lễ khai trương sẽ tổ chức thêm cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc bằng vật liệu tái chế tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (phường Bắc Giang). Ngày hội còn có chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Khúc ca tự hào - Khát vọng vươn xa", được xây dựng gồm 3 chương.

Ngày hội Văn hóa công nhân nhằm giúp đoàn viên, công nhân, người lao động, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, trải nghiệm di sản và chăm sóc sức khỏe. Chương trình kỳ vọng nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong công nhân lao động.

Đây cũng là dịp để đoàn viên, người lao động xây dựng văn hóa Công đoàn, văn hóa công nhân, văn hóa an toàn lao động. Tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động, đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh, văn hóa vùng miền có đông công nhân lao động sinh sống, làm việc.