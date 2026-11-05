Hơn 400 hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều nơi miễn giảm giá vé

Họp báo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ các điểm cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan báo chí, truyền hình toàn quốc với tổng cộng khoảng 1.100 đại biểu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ngày 5-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Hơn 400 sự kiện trên cả nước mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Đây là năm đầu tiên, Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do thông tin tới ngày 5-11, toàn quốc đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình (gồm 282 sự kiện văn hóa nghệ thuật, 36 sự kiện thể dục - thể thao, 85 sự kiện trưng bày triển lãm).

Hiện 34/34 tỉnh, thành đã ban hành kế hoạch, tập trung 6 nhóm hoạt động chủ yếu (truyền thông cổ động; sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; bảo tồn di sản; văn hóa đọc; hoạt động cộng đồng; quảng bá và nhân rộng mô hình hay).

Thông tin các sự kiện sẽ được cập nhật công khai trên Bản đồ số văn hóa Việt Nam C-map.

Lãnh đạo Cục Báo chí cũng điểm một số sự kiện trọng tâm. Trong đó có lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24-11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đồng thời được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 và Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra từ ngày 18 tới 24-11 trên toàn quốc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại họp báo - Ảnh: ĐẬU DUNG

Tại Hà Nội ngoài lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam ngày 21-11 tại tượng đài Lý Thái Tổ với diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật, các không gian trải nghiệm quanh hồ Gươm từ ngày 21 tới 24-11, đặc biệt có chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân vận động Mỹ Đình dự kiến phục vụ 50.000 khán giả, truyền hình trực tiếp trên VTV1 kết hợp bắn pháo hoa.

Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác ở các địa phương khác. Chuỗi hoạt động ở Huế có Tình khúc Huế, tôn vinh di sản, trải nghiệm áo dài, ca Huế, bài chòi, ẩm thực, văn hóa đọc và triển lãm số thơ vua Thiệu Trị.

Bắc Ninh có Liên hoan các làng quan họ và hát quan họ trên thuyền. Lạng Sơn có trình diễn di sản và đồng diễn múa chầu; Đà Nẵng trình diễn ánh sáng 3D mapping trên sông Hàn…

Trong khi đó Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai khai mạc Tuần Đại đoàn kết, liên hoan di sản, Festival cồng chiêng…

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do thông tin về chuỗi hoạt động trên cả nước - Ảnh: ĐẬU DUNG

Sẽ không có tình trạng "đồng phục hóa" các địa phương

Có hơn 400 chương trình, hoạt động dự kiến diễn ra toàn quốc dịp này, có chỉ đạo cụ thể nào từ phía bộ nhằm tránh tình trạng "đồng phục hóa" giữa các địa phương trong việc triển khai các hoạt động?

Trả lời Tuổi Trẻ, bà Vi Thanh Hoài - Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và gia đình - cho biết trong văn bản hướng dẫn gửi về các địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố phải căn cứ vào đặc điểm văn hóa vùng miền và tình hình thực tế của địa bàn để lựa chọn những nét đặc sắc, nổi bật nhất nhằm xây dựng kế hoạch riêng.

Ví dụ ở Lạng Sơn, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn và không gian trải nghiệm liên quan đến hát then, đàn tính để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân.

Bà Vi Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và gia đình, chia sẻ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ban tổ chức nhấn mạnh chẳng hạn cùng loại hình nghệ thuật hát then, đàn tính nhưng Lạng Sơn chắc chắn sẽ làm khác với Cao Bằng.

"Mỗi địa phương đều có cách biên đạo và tính toán phương án riêng để chương trình đạt hiệu quả hấp dẫn nhất, do đó các hoạt động sẽ đậm đà bản sắc địa phương chứ không xảy ra tình trạng 'đồng phục hóa", bà Hoài nói.

Tại phần hỏi đáp báo chí, ban tổ chức cũng thông tin thêm, Cục Hợp tác quốc tế đã gửi văn bản đề nghị tuyên truyền tới các phóng viên quốc tế, lồng ghép hoạt động Ngày Văn hóa vào các chương trình đối ngoại năm 2026 và chuyển thông tin đến các cơ quan văn hóa Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá hình ảnh đất nước.

Sau Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, bộ sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm cùng các địa phương để đổi mới và bổ sung các hoạt động phù hợp nhu cầu của nhân dân trong những năm tới.

Miễn, giảm giá vé nhiều nơi Về việc áp dụng miễn, giảm giá vé, bà Vi Thanh Hoài cho biết bộ không đưa ra quy định bắt buộc mà khuyến khích các địa phương chủ động áp dụng chính sách miễn hoặc giảm giá vé tùy theo điều kiện thực tế của từng nơi (có nơi giảm theo tỉ lệ phần trăm, có nơi miễn phí 100%). Bà thông tin "các địa phương đã rất nỗ lực triển khai, hệ thống hiện đã ghi nhận 81 hoạt động có chính sách miễn, giảm giá". Đại đa số các hoạt động chào mừng còn lại thực chất đều là hoạt động phục vụ cộng đồng tại các không gian công cộng, rộng mở cho người dân tham gia và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.