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Nhiều nghệ sĩ diễn trong concert 50.000 khán giả mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, không nhắc thù lao

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Đó là chia sẻ của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc trước thềm concert quốc gia đặc biệt diễn ra ngày 24-11, đúng Ngày Văn hóa Việt Nam, tại sân Mỹ Đình tới đây.

Rất nhiều nghệ sĩ sẵn sàng diễn trong concert 50.000 khán giả mừng Ngày Văn hóa Việt Nam không nhắc thù lao - Ảnh 1.

Sẽ có trận địa pháo hoa ngay tại sân Mỹ Đình mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Trên trang cá nhân chiều 2-11, Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc cho biết "rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã hào hứng, sẵn sàng tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11".

"Không đề cập đến thù lao, bồi dưỡng; không câu nệ về bài hát, tiết mục hay vị trí biểu diễn... Có người sẵn sàng rời lịch live show, có người tạm gác lịch trình ở nước ngoài, có người điều chỉnh kế hoạch quay MV... Tất cả đều chung một tinh thần: Hào hứng, trách nhiệm và hết lòng vì một ngày hội lớn của văn hóa nước nhà", ông Bắc chia sẻ thêm.

Trước đó, theo kế hoạch tổ chức mà UBND TP Hà Nội ban hành, chương trình dự kiến thu hút 50.000 người, diễn ra lúc 20h tối 24-11 - đúng Ngày Văn hóa Việt Nam - tại sân vận động Mỹ Đình.

Rất nhiều nghệ sĩ sẵn sàng diễn trong concert 50.000 khán giả mừng Ngày Văn hóa Việt Nam không nhắc thù lao - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ các nghệ sĩ đang hào hứng, trách nhiệm và hết lòng vì một ngày hội lớn của văn hóa nước nhà - Ảnh: FBNV

Concert đồng thời được truyền hình trực tiếp trên VTV, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng và truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của đài và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ Nhân dân vùng xa trung tâm.

Sự kiện có thời lượng 120 phút, kết hợp nghệ thuật truyền thống, đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại. Đặc biệt có 15 phút bắn pháo hoa đan xen các tiết mục và kết thúc chương trình.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18-11 đến ngày 24-11 trên cả nước.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24-11, nên concert đặc biệt này đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Trong 50.000 khán giả, ban tổ chức phát hơn 38.000 vé miễn phí cho các tầng lớp Nhân dân. Trong đó 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường, 7.000 vé phân phối trực tuyến; số còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình.

Nhiều nghệ sĩ sẵn sàng diễn trong concert 50.000 khán giả mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, không nhắc thù lao - Ảnh 3.Phát miễn phí hơn 38.000 vé concert mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ở sân Mỹ Đình

Trong đó có 10.500 vé dành cho Nhân dân các phường giáp ranh và tiếp giáp sân Mỹ Đình, mỗi phường sẽ có 500 giấy mời, riêng phường Từ Liêm có 1.000 giấy mời. Cùng đó là 7.000 vé mời cho các tầng lớp Nhân dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

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    Chủ đề: Nguyễn Xuân Bắc Ngày văn hóa Việt Nam

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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