Miễn phí vé tham quan nhiều bảo tàng nhân ngày Ngày Văn hóa Việt Nam

Di tích lịch sử dinh Ðộc Lập là một công trình kiến trúc độc đáo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thu hút đông đảo khách tham quan - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Theo đó, nhiều bảo tàng, di tích lịch sử miễn phí vé tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 hằng năm.

Đó là Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và di tích lịch sử dinh Độc Lập.

Một buổi hòa nhạc trong sân vườn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

H'Hen Niê, Hà Nhi, SSay Huỳnh, Dustin Phúc Nguyễn (từ trái qua) ngắm thú đêm ở Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, chính sách miễn phí vé tham quan cũng áp dụng đối với các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-11-2026.

Đây là năm đầu tiên, Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa. Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do thông tin, toàn quốc đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình (gồm 282 sự kiện văn hóa nghệ thuật, 36 sự kiện thể dục - thể thao, 85 sự kiện trưng bày triển lãm). Hiện 34/34 tỉnh, thành đã ban hành kế hoạch, tập trung 6 nhóm hoạt động chủ yếu (truyền thông cổ động; sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; bảo tồn di sản; văn hóa đọc; hoạt động cộng đồng; quảng bá và nhân rộng mô hình hay). Thông tin các sự kiện sẽ được cập nhật công khai trên Bản đồ số văn hóa Việt Nam C-map.