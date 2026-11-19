Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra hôm 3-10 ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh: BTC

Theo thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn quốc đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình (gồm 282 sự kiện văn hóa nghệ thuật, 36 sự kiện thể dục - thể thao, 85 sự kiện trưng bày triển lãm), được cập nhật công khai tại Bản đồ số Văn hóa Việt Nam ở địa chỉ cmap.vn.

Trong đó Hà Nội và TP.HCM là hai địa điểm diễn ra số lượng sự kiện dày đặc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Diễu hành hơn 3.000 người, concert 50.000 người, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết thành phố xác định Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ là sự kiện văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu thủ đô, được tổ chức định kỳ hằng năm.

Năm nay, các hoạt động hưởng ứng được triển khai theo các nhóm hoạt động chính khác nhau.

Trong đó điểm nhấn là Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội ngày 21-11 với màn diễu hành di sản quy tụ 3.000 - 3.500 người gồm nghệ sĩ, vận động viên, nghệ nhân, nhân dân và học sinh tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Đi cùng là chuỗi hoạt động kết hợp biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật (truyền thống, đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo) với trải nghiệm 5 không gian văn hóa tới hết ngày 24-11.

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội dự kiến đón khoảng 30.000 người dân và du khách.

Hai là chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam tối 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, kết hợp các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các màn pháo hoa đan xen; lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ giá trị văn hóa các vùng, miền, các dân tộc Việt Nam.

Sẽ có màn bắn pháo hoa kết hợp các tiết mục nghệ thuật tại chương trình Muôn sắc Việt Nam - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Ngoài ra còn các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trên địa bàn thành phố từ ngày 14 tới 24-11, quy tụ hơn 200 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc.

"126 xã phường, mỗi xã, phường sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp xã; đồng thời lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu, đặc trưng để giới thiệu, quảng bá. Đến nay, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch, xác định hoạt động trọng tâm; 115/126 xã, phường đã đăng ký hoạt động cụ thể", Sở thông tin.

Ngoài ra, tại Hà Nội dịp này cũng có Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội từ ngày 28-11 đến 2-12; Lễ hội Thiết kế sáng tạo từ ngày 13 tới 28-11; Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội từ ngày 27 tới 29-11…

Phối cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam tối 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình - Ảnh: BTC

Tập luyện cho Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Hà Nội - Ảnh: BTC

TP.HCM bắn pháo hoa, trình diễn 3D mapping tưng bừng

Nối dài Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, TP.HCM cũng có nhiều hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và trình diễn ánh sáng, pháo hoa phục vụ người dân.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, các chương trình văn hóa, nghệ thuật và thể thao hưởng ứng có thể tiếp tục đến cuối năm nay.

Cụ thể, Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt khai mạc ngày 22-11 và diễn ra đến 24-11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ; trong đó chú trọng những ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, thực tế tăng cường cũng được đưa vào hoạt động giới thiệu di sản, sản phẩm văn hóa và điểm đến du lịch.

Màn trình diễn 3D mapping trước mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Từ ngày 21 đến 24-11, chương trình nghệ thuật 3D mapping trình chiếu kết hợp âm thanh, ánh sáng thể hiện những hình ảnh văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Việt Nam và TP.HCM dự kiến diễn ra tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM và khách sạn Rex.

Dịp này Liên hoan âm nhạc Hozo 2026 cũng có chương trình khởi động tại công viên bờ sông Sài Gòn tối 23-11.

Đến 20h ngày 24-11, chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ngoài ra còn có triển lãm mỹ thuật với chủ đề "TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai" diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và khu vực ngoài trời công viên Lam Sơn, từ ngày 20 đến 24-11; Hội sách Huyền thoại Côn Đảo tổ chức từ ngày 19 đến 22-11 tại đặc khu Côn Đảo. Ngoài ra còn có các sự kiện Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần 3; cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 4; triển lãm Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế lần 4, triển lãm ảnh Liên hoan truyền thống và các hoạt động giao lưu văn hóa… tại công viên Lê Văn Tám.

Đáng chú ý, khu triển lãm giao lưu văn hóa dự kiến có hơn 100 gian hàng, giới thiệu các hoạt động in ấn, giáo dục, ẩm thực, áo dài…

Bắn pháo hoa tại TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được triển khai tại nhà hát, bảo tàng, trường học, khu dân cư, khu công nghiệp và các không gian công cộng trên địa bàn TP.HCM.

Thành phố vận động các bảo tàng, nhà hát, rạp xiếc, rạp chiếu phim và cơ sở dịch vụ văn hóa thực hiện miễn hoặc giảm giá vé, ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách trong thời gian từ ngày 18 đến 24-11.