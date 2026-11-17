Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà... sẽ cùng nhiều nghệ sĩ hot góp mặt trong chương trình Muôn sắc Việt Nam - Ảnh: FBNV

Trước đó, ban tổ chức chương trình Muôn sắc Việt Nam thông báo mở cổng đăng ký lúc 10h ngày 14-11; song theo thông tin mới nhất, thời gian được điều chỉnh sang mốc 10h ngày 19-11.

"Ban tổ chức muốn dành thêm thời gian hoàn thiện, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tối ưu quy trình đăng ký, xác nhận và nhận vé trực tuyến; đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ, hỗ trợ khán giả, bảo đảm việc đăng ký vé được thực hiện thuận tiện và an toàn", thông tin nêu.

Cách đăng ký vé concert Muôn sắc Việt Nam

Người dân có thể truy cập cổng đăng ký theo hai cách.

1. Truy cập một trong ba trang Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn, sau đó nhấn vào banner hoặc đường dẫn "Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam" để đến cổng đăng ký.

2. Truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại https://hanoigo.hanoi.gov.vn/

Trước đó chiều 16-11, tại họp báo công bố chương trình Muôn sắc Việt Nam, Thượng tá Ngô Xuân Hải - Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Hà Nội - cũng lưu ý và cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi đăng ký, tiếp nhận vé mời qua các đường link trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

Lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi bán vé giả, lừa đảo vé mời cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác trước, trong và sau thời gian diễn ra chương trình.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - nói thêm "toàn bộ vé và giấy mời đều được dán tem an ninh để phòng chống vé giả".

Bắn pháo hoa kết hợp các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Phân bổ ra sao?

Theo kế hoạch tổ chức chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mà UBND TP Hà Nội ban hành trước đó, ban tổ chức sẽ phát miễn phí 38.000 vé cho các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, khoảng 10.500 vé dành cho Nhân dân các phường giáp ranh và tiếp giáp sân Mỹ Đình như Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Tây Tựu, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Ngọc Hà, Ba Đình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khương Đình.

Mỗi phường sẽ có 500 giấy mời, riêng phường Từ Liêm có 1.000 giấy mời. Cùng đó là 7.000 vé mời cho các tầng lớp nhân dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

Số vé còn lại phân bổ về các đơn vị ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và các khối lực lượng, đoàn viên, tình nguyện viên…

Hòa Minzy và Tùng Dương cũng có mặt - Ảnh: FBNV

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tối 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng. Chương trình diễn ra trong 2 tiếng, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ và lực lượng tham gia biểu diễn. Trong đó có các nghệ sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các lực lượng khác đang tích cực tập luyện theo nội dung được phân công. Chương trình quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như các NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, còn có những nghệ sĩ hot như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Quốc Thiên, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii…