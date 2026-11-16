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NSND Thu Hiền, Mỹ Tâm, Tùng Dương và dàn sao hát trong concert quốc gia Muôn sắc Việt Nam

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Những màn kết hợp đa thế hệ, tiết mục hội tụ 17 di sản được UNESCO ghi danh và sân khấu 3.000m² tạo điểm nhấn cho đêm nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam, mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tối 24-11 này.

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Họp báo chính thức thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam tối 24-11 - Ảnh: BTC

Chương trình Muôn sắc Việt Nam do TP Hà Nội chủ trì; với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ngoài diễn ra trực tiếp, sự kiện cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng. Sự kiện phát vé miễn phí, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Concert Muôn sắc Việt Nam quy tụ dàn sao nhiều thế hệ

Tại họp báo công bố chương trình chiều 16-11 tại Hà Nội, ban tổ chức thông tin với thời lượng 120 phút, qua ba chương Văn hóa soi đường cho quc dân đi, Muôn sc di sn, Bn sc vươn xa và phần kết Vit Nam bng sáng năm châu, chương trình đưa khán giả đi từ huyền tích nguồn cội, qua những không gian di sản đến các sáng tạo mang bản sắc Việt hôm nay. Vé tham dự được phát hành hoàn toàn miễn phí.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như các NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, còn có những nghệ sĩ hot như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Quốc Thiên, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii…

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Nhạc sĩ Hữu Vượng chia sẻ với báo chí - Ảnh: BTC

Nhạc sĩ Hữu Vượng - Giám đốc âm nhạc chương trình - cho biết cũng như Tổ quốc trong tim, anh sẽ tiếp tục sử dụng chất liệu epic làm chủ đạo.

"Chương trình được tổ chức tại sân vận động với 60.000 khán giả thuộc nhiều thế hệ. Đứng trước không gian lớn như vậy, epic mang đến nguồn năng lượng rất mạnh mẽ để cộng hưởng, truyền cảm hứng và kích thích lòng tự tôn dân tộc của khán giả", nhạc sĩ nói.

Tuy nhiên điểm khác biệt của chương trình lần này khai thác sâu vào yếu tố văn hóa. Âm nhạc truyền thống, di sản, làn điệu dân tộc và các nhạc cụ truyền thống sẽ kết hợp với chất epic vừa tạo ra nguồn năng lượng bùng nổ, vừa giữ được bản sắc âm nhạc truyền thống của dân tộc.

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NSND Trần Ly Ly nói về màn đồng diễn - Ảnh: BTC

Sẽ có màn đồng diễn toàn sân vận động

Một trong những điểm đặc biệt của Muôn sc Vit Nam là các màn kết hợp giữa những tiếng hát đi cùng năm tháng và các nghệ sĩ đương đại.

Ban tổ chức hé lộ các tiết mục: liên khúc T nguyn - Đt nước trn nim vui do các nghệ sĩ Quang Thọ, Thu Hiền, Cao Minh hòa giọng cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi hội ngộ trong Made in Vietnam. Tiếng ru ci nguồn có NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD, mở ra cuộc gặp đa thế hệ.

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Tùng Dương đến dự họp báo - Ảnh: BTC

Một trong những tâm điểm là tiết mục Bức tranh di sản, hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh với sự hiện diện của nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản khắp cả nước.

NSND Trần Ly Ly "bật mí" chương trình sẽ có màn đồng diễn toàn sân vận động với điệu múa Hoa kết đoàn trong bài hát Rạng rỡ Việt Nam do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện, biên đạo Quang Đăng dàn dựng. Tiết mục kêu gọi mỗi người tham dự đều cùng hòa nhịp "muôn sắc một nhịp", hướng về và hát vang bài ca đoàn kết trong ngày hội Ngày Văn hóa Việt Nam vào đêm 24-11.

Ngoài trình diễn nghệ thuật, có bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động tại sân vận động, hệ thống màn hình LED sẽ được lắp đặt tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố để người dân cùng theo dõi và hòa mình vào không khí đêm hội.

- Ảnh 5.Miễn phí vé tham quan nhiều bảo tàng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Từ ngày 24-11 hằng năm, người dân và du khách được miễn phí vé tham quan nhiều bảo tàng, di tích lịch sử và một số vườn quốc gia nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

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    Chủ đề: Tùng Dương hoà minzy Muôn sắc Việt Nam Mỹ tâm Ngày văn hóa Việt Nam

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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