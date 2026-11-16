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Đường sách TP.HCM tổ chức 10 hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và khuyến đọc với chủ đề Văn hóa Việt Nam qua những trang sách, diễn ra tại Đường sách TP.HCM.

Đường sách TP.HCM tổ chức 10 hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh 1.

Đường sách TP.HCM thu hút nhiều người đến chụp ảnh - Ảnh: T.T.D.

Chuỗi hoạt động này do Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Sài Gòn, các đơn vị xuất bản, tổ chức văn hóa, giáo dục và các đối tác tổ chức, diễn ra từ ngày 18-11 đến 6-12.

Theo ban tổ chức, các hoạt động này góp phần tôn vinh những giá trị di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và kết nối cộng đồng thông qua sách và các hoạt động văn hóa.

1. Triển lãm ảnh Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa

Đây là hoạt động mở đầu, khai mạc sáng 18-11. Triển lãm ảnh Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa giới thiệu ảnh, tư liệu về di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa tại địa phương.

2. Trưng bày, giới thiệu sách Văn hóa Việt Nam qua những trang sách

Các gian hàng tại Đường Sách TP.HCM hưởng ứng chương trình bằng việc trưng bày, giới thiệu và phát hành các đầu sách mới, sách có giá trị về lịch sử, văn hóa, di sản, đất nước và con người Việt Nam. Thời gian từ 18 đến 26-11.

3. Pop-up Culture Hub - Trạm Chất Việt

Hoạt động diễn ra sáng 18-11 mang đến các workshop trải nghiệm văn hóa dân tộc và hoạt động team building “Mật mã Di sản”, khám phá, giải mã những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua các thử thách tương tác sáng tạo.

4. Dự án Thanh xuân hoa lửa 

Dự án Thanh xuân hoa lửa - Vai trò người phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, kể chuyện qua kỷ vật, tái hiện những câu chuyện lịch sử thông qua kỷ vật, hình ảnh và tư liệu; điểm nhấn là talkshow Từ kỷ vật đến câu chuyện thời thanh xuân diễn ra sáng 19-11.

5. Triển lãm, giao lưu Về với di sản văn hóa dân tộc

Hoạt động này diễn ra sáng 21-11, giới thiệu triển lãm áo dài với 6 bộ trang phục lấy cảm hứng từ các loại hình di sản văn hóa như: Quan họ, ví, giặm và đờn ca tài tử do Bảo tàng Áo Dài thực hiện. Ban tổ chức trưng bày tranh, sách và sản phẩm thủ công do nạn nhân chất độc da cam thực hiện.

6. Chương trình Mừng sinh nhật cùng sách

Hoạt động diễn ra sáng 22-11 mang đến sân chơi dành cho thiếu nhi gồm các hoạt động biểu diễn kịch, ảo thuật, giao lưu cùng các nhân vật, trò chơi tương tác và mừng sinh nhật cho các em có ngày sinh trong tháng.

7. Chuỗi chương trình Văn hóa Việt Nam qua những trang sách

Phối hợp cùng UBND phường Sài Gòn, các trường, các đơn vị trên địa bàn phường tổ chức gặp gỡ, giao lưu cùng các tác giả và tìm hiểu thêm về tác phẩm hay.

8. Giao lưu, ra mắt sách Việt Nam & Thế giới: Chuyện kinh doanh & cuộc sống

Sáng 26-11, Saigon Books sẽ tổ chức chương trình giao lưu ra mắt sách Việt Nam & Thế giới: Chuyện kinh doanh & cuộc sống của tác giả Phan Minh Thông. Chương trình là dịp để tác giả gặp gỡ, chia sẻ với bạn đọc.

Đường sách TP.HCM tổ chức 10 hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang diễn phục vụ khán giả trong Ngày hội sách và văn hóa đêm trước đây - Ảnh: LINH ĐOAN

9. Ngày hội Sách và Văn hóa đêm Cây tre trăm đốt

Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động, diễn ra từ ngày 27 đến 29-11.

Ngày hội Sách và Văn hóa đêm dự kiến thu hút khoảng 100 đơn vị, đối tác, tổ chức và cá nhân cùng tham gia tổ chức các hoạt động, góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, kết nối sách, nghệ thuật và cộng đồng. Theo ban tổ chức, mỗi đơn vị, đối tác được ví như một đốt tre, mang một sắc màu và một giá trị riêng.

10. Chương trình biểu diễn nghệ thuật

Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sẽ biểu diễn vào tối 30-11, 4-12, 5-12 và 6-12. Chương trình giới thiệu những tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ diễn ra lúc 8h ngày 18-11, tại sân khấu A - Đường sách TP.HCM.

Đường sách TP.HCM tổ chức 10 hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh 3.

Lịch trình các hoạt động của Đường sách TP.HCM - Ảnh: BTC

Đường sách TP Thủ Đức cũng tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng từ ngày 10 đến 30-11-2026.

Các hoạt động hướng đến bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Trong đó có, Di sản kể câu chuyện về Sài Gòn - TP.HCM giới thiệu 70 tác phẩm nhiếp ảnh; không gian trưng bày 8 tủ sách Sắc màu di sản; hội thi tìm hiểu kiến thức về di sản văn hóa Việt Nam theo hình thức rung chuông vàng…

Đường sách TP.HCM tổ chức 10 hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh 4.'Đặt hàng' cho đường sách TP.HCM

TTO - Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1) có những thành công ban đầu rồi đó, làm được điều mà nhiều nơi không làm được rồi đó, nhưng cũng không có nghĩa là đủ.

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    Chủ đề: đường sách Ngày văn hóa Việt Nam Ngày hội sách và văn hóa đêm Ngày di sản văn hóa Việt Nam Đường sách TP.HCM

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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