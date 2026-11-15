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Kể chuyện lịch sử bằng tem và những kỷ vật cách mạng

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
và 1 tác giả khác
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
VĂN TRUNG
VĂN TRUNG

Những bộ sưu tập tem bưu chính và kỷ vật cách mạng quý lần đầu kết hợp trong triển lãm Viet Stamp, mang đến cách kể chuyện lịch sử trực quan, sinh động, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Kể chuyện lịch sử bằng tem và những kỷ vật cách mạng - Ảnh 8.

Những con tem tái hiện các dấu mốc lịch sử và chặng đường đấu tranh của dân tộc - Ảnh: VĂN TRUNG

Câu lạc bộ Viet Stamp, Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ phối hợp tổ chức triển lãm Viet Stamp lần thứ 8 với chủ đề Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (Quân khu 7).

Hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá văn hóa sưu tập tem và sưu tập kỷ vật cách mạng, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm câu lạc bộ Viet Stamp, cho biết triển lãm lần này áp dụng hình thức trưng bày mới, kết hợp giữa tem bưu chính và kỷ vật cách mạng, để kể câu chuyện hoàn chỉnh, có chiều sâu, hấp dẫn khách tham quan.

Triển lãm trưng bày bốn khung tem trong bộ sưu tập Ngày toàn quốc kháng chiến 19-12 trên tem bưu chính Việt Nam do câu lạc bộ Viet Stamp thực hiện.

Cùng đó là 16 khung tiêu chuẩn giới thiệu 6 bộ sưu tập tem của câu lạc bộ Viet Stamp và 5 nhà sưu tập đến từ TP.HCM và tỉnh An Giang với chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Đất nước - văn hóa Việt Nam và thế giới.

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Kể chuyện lịch sử bằng tem và những kỷ vật cách mạng - Ảnh 3.
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Những hiện vật được các nhà sưu tập trẻ dày công tìm kiếm, gìn giữ và giới thiệu đến người dân - Ảnh: VĂN TRUNG

Đặc biệt, triển lãm trưng bày ba bộ sưu tập kỷ vật cách mạng của ba nhà sưu tập trẻ thuộc Nhóm Sưu tập kỷ vật cách mạng Sao Đỏ, câu lạc bộ Viet Stamp đến từ TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai.

"Những bộ sưu tập tem bưu chính và kỷ vật kháng chiến quý hiếm cả về giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần, là thành quả của quá trình tích lũy lâu dài, công phu của các nhà sưu tập với ước nguyện giản dị mang đến cho người xem góc nhìn thấu đáo về lịch sử và văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng, truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh.

Triển lãm còn góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng, giá trị của hòa bình và khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần tự tôn dân tộc”, ông Hoàng Anh Thi nhấn mạnh.

Triển lãm Viet Stamp Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh diễn ra từ ngày 15 đến 22-11.

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Không gian trưng bày thu hút người yêu tem và những người quan tâm đến lịch sử - Ảnh: VĂN TRUNG

Dịp này, câu lạc bộ Viet Stamp ra mắt diễn đàn Viet Stamp mới tại địa chỉ forum.vietstamp.net nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày thành lập câu lạc bộ.

Diễn đàn đồng hành cùng những người yêu tem trong và ngoài nước với mục tiêu chung tay phát triển phong trào chơi tem ở Việt Nam.

Qua diễn đàn, những người yêu tem có thể cùng nhau trao đổi, tìm hiểu kiến thức chơi tem, giao lưu, học hỏi, trao đổi những con tem mà mình yêu thích.

- Ảnh 1.Xem triển lãm tem xúc động và gặp vị thiếu tướng của hành trình quy tập gần 300 hài cốt liệt sĩ

Ngày 25-7, UBND xã Tân Nhựt (TP.HCM) phối hợp Câu lạc bộ Viet Stamp tổ chức triển lãm tem, kỷ vật cách mạng và chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử chủ đề 'Tên anh đã hóa thành bất tử', tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

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HOÀI PHƯƠNG - VĂN TRUNG
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    Chủ đề: tem bưu chính Kỷ vật Viet Stamp bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ tem

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