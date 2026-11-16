Bắn pháo hoa 17 phút mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ở sân Mỹ Đình

Đại diện từ Công an TP Hà Nội (trái) và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội (giữa) trả lời câu hỏi báo chí - Ảnh: ĐẬU DUNG

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam mừng Ngày Văn hóa Việt Nam do TP Hà Nội chủ trì; với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ngoài diễn ra trực tiếp, sự kiện cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng.

Bắn pháo hoa 17 phút mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình dự kiến quy mô 50.000 khán giả, có sự tham gia của dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ. Pháo hoa nghệ thuật được trình diễn đan xen trong chương trình và khi kết thúc sự kiện.

Tại họp báo chiều 16-11 tại Hà Nội, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật quy mô lớn sẽ là một trong những điểm nhấn của chương trình.

Vào đêm tổng duyệt tối 22-11, sẽ có màn pháo hoa khoảng 1 phút 20 giây. Số lượng pháo gồm khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật.

Riêng đêm diễn chính thức 24-11, quy mô trình diễn được nâng lên đáng kể, với khoảng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, khoảng 600 quả pháo hoa tầm thấp, gần 700 giàn phun và khoảng 1.000 ống hỏa thuật.

Màn trình diễn dự kiến kéo dài 17 phút, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.

Hệ thống pháo hoa và hỏa thuật được bố trí tại khu vực mái khán đài B, hai bên cánh gà sân khấu và khu vực phía sau sân vận động, gần đường Lê Quang Đạo. Các trận địa pháo hoa được khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình lắp đặt, tổng duyệt và biểu diễn.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai đấu nối pháo hoa từ ngày 17-11 và hoàn thành toàn bộ bãi pháo trước trưa ngày 24-11.

Công an TP Hà Nội cảnh báo lừa đảo vé

Có mặt tại họp báo, Thượng tá Ngô Xuân Hải - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội - nhận định chương trình có quy mô rất lớn, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng và hấp dẫn, do đó lượng khán giả tập trung đến xem sẽ rất đông.

Với kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện tập trung đông người trên địa bàn, đơn vị đã triển khai các lực lượng và phương án bảo vệ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện.

Về công tác phân luồng và cấm các tuyến đường giao thông, Công an TP Hà Nội sẽ có thông tin truyền thông cụ thể để người dân nắm rõ, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của nhân dân trong hai ngày tổng duyệt 22-11 và ngày diễn ra chính thức 24-11.

Sẽ có màn bắn pháo hoa 17 phút mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

"Tùy thuộc vào tình hình thực tế, thời tiết cũng như lưu lượng di chuyển của người dân sau ngày nghỉ trở lại thành phố, lực lượng công an sẽ áp dụng các phương án cấm đường linh hoạt và thông báo cụ thể đến nhân dân", Thượng tá Ngô Xuân Hải thông tin thêm.

Đại diện Công an TP Hà Nội cũng lưu ý và cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi đăng ký, tiếp nhận vé mời qua các đường link trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi bán vé giả, lừa đảo vé mời cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác trước, trong và sau thời gian diễn ra chương trình.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, nói thêm, toàn bộ vé và giấy mời đều được dán tem an ninh để phòng chống vé giả.

Chương trình quy tụ khoảng 3.000 người bao gồm nghệ sĩ, nghệ nhân, lực lượng công an, quân đội và thanh niên đang tích cực tập dượt tại nhiều địa phương.