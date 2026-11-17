Nhà sưu tập Nguyễn Hiếu Tín giao lưu với nhà thư pháp Shunsou tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức Lễ hội Văn hóa Dấu Sắc Việt 2026, từ ngày 21 đến 24-11.

Dự kiến lễ hội khai mạc lúc 9h ngày 21-11, người dân có thể tham gia miễn phí.

Bảy không gian trải nghiệm văn hóa Việt

Với chủ đề Giữ Nếp - Viết tiếp sắc Việt từ nếp xưa, lễ hội hướng đến việc giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo không gian để du khách, đặc biệt là người trẻ, trực tiếp trải nghiệm các loại hình nghệ thuật và nghề thủ công.

Trong bốn ngày diễn ra, Lễ hội Dấu Sắc Việt 2026 mở ra bảy không gian với các hoạt động hấp dẫn.

Cụ thể, ở không gian Nếp nghề, khách tham quan có thể tham gia workshop chế tác thủ công cùng nghệ nhân. Đây là dịp tìm hiểu các công đoạn làm nghề và trực tiếp trải nghiệm.

Không gian Nếp nghệ giới thiệu triển lãm nghệ thuật đương đại và bộ sưu tập Di sản 3 miền.

Nếp nhà là nơi diễn ra các chương trình biểu diễn di sản âm nhạc dân tộc, hòa tấu dương cầm và giới thiệu bộ sưu tập áo dài Sắc Việt của nhà thiết kế, nghệ nhân Trung Đinh.

Nếp chợ là mô hình chợ phiên nghệ thuật (Art Fair) quy tụ hơn 40 gian hàng sáng tạo.

Các không gian Nếp chữ, Nếp người và Nếp sống tập trung vào sách, chiếu phim cộng đồng, ẩm thực và giao lưu văn hóa.

Qua các hoạt động, ban tổ chức mong muốn đưa di sản và những giá trị truyền thống đến gần với người dân bằng hình thức trải nghiệm đa dạng.

Lịch hoạt động Lễ hội Dấu Sắc Việt 2026 - Ảnh: BTC

Chiếu phim ngoài trời miễn phí ba đêm

Theo ban tổ chức, một trong những hoạt động đáng chú ý của lễ hội là chương trình chiếu phim ngoài trời, diễn ra từ 19h30 đến 21h các ngày 22, 23 và 24-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Lịch chiếu ngày 22-11 gồm phim Góp một giọt máu quý cho cách mạng và Phía sau người lính.

Đến tối 23-11, khán giả có thể xem các phim Màu Mang Thít, Chào Tễu và Showcase Đèn lồng Trung thu.

Trong đêm 24-11, chương trình giới thiệu phim Vị của sóng và Home Sweet Home.

Hoạt động chiếu phim mở cửa miễn phí. Người dân và các bạn trẻ cùng thưởng thức.

Lịch chiếu phim cộng đồng ngoài trời - Ảnh: BTC

Tôn vinh bàn tay tài hoa của người Việt Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, lễ hội còn xây dựng chương trình vinh danh Đôi tay Việt, nhằm ghi nhận sự khéo léo, tài hoa và sức sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đó là những nghệ nhân đang gìn giữ nghề pháp lam, sơn mài, chạm khắc gỗ; những họa sĩ, nghệ nhân vẽ tay trên áo dài và các nghệ sĩ biểu diễn. Đại diện ban tổ chức cho biết Lễ hội Dấu Sắc Việt được khởi xướng với mong muốn trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên vào dịp 24-11. Qua các hoạt động nghệ thuật, nghề thủ công, điện ảnh và giao lưu, chương trình hướng đến kết nối cộng đồng, khuyến khích người trẻ tìm hiểu, tiếp nối và lan tỏa bản sắc Việt trong đời sống đương đại.